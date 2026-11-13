El cálculo del beneficio previsional varía por factores como actualización de haberes y remuneraciones históricas según la normativa vigente

Los trabajadores que acreditan 30 años de aportes y cumplen con la edad jubilatoria pueden acceder a una jubilación ordinaria dentro del régimen general. Sin embargo, reunir esos requisitos no significa que todas las personas cobren el mismo importe: el haber depende de las remuneraciones registradas durante la trayectoria laboral y de los componentes que establece la legislación previsional.

En diciembre de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 2,2% en jubilaciones y pensiones, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que la inflación de octubre alcanzó ese porcentaje.

Con la actualización, el haber mínimo jubilatorio pasaría a $453.929,95, mientras que el máximo llegaría a $3.054.518,67. Si el Gobierno mantiene el bono previsional de hasta $70.000, quienes perciban la jubilación mínima y reciban el refuerzo completo alcanzarían un ingreso mensual de $523.929,95.

No obstante, una persona que se jubila con 30 años de aportes puede cobrar un importe diferente de la mínima. Para determinarlo, ANSES considera los años de servicios, las remuneraciones sujetas a aportes y las reglas de cálculo previstas en la Ley 24.241.

Cuánto cobra un jubilado con 30 años de aportes en diciembre

Los 30 años de servicios con aportes constituyen el período mínimo exigido para acceder a la jubilación ordinaria del régimen general, junto con el cumplimiento de la edad jubilatoria:

60 años para las mujeres

65 años para los hombres

Una vez reunidas ambas condiciones, ANSES calcula el haber inicial de acuerdo con la historia laboral de cada solicitante. Por eso, dos personas con la misma edad y 30 años de aportes pueden recibir prestaciones diferentes si tuvieron remuneraciones distintas durante su vida activa.

Si el importe determinado por el cálculo previsional queda por debajo del haber mínimo garantizado, corresponde aplicar ese piso, siempre que se cumplan las condiciones legales para acceder a él.

Los valores estimados para diciembre, luego de aplicar la movilidad del 2,2% sobre los haberes de noviembre, son:

Jubilación mínima: $453.929,95

Jubilación máxima: $3.054.518,67

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $363.143,96

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $317.750,96

PNC para madres de siete hijos o más: $453.929,95

Los importes corresponden a los haberes mensuales estimados y no incluyen un eventual bono extraordinario. Además, los descuentos y adicionales que correspondan pueden modificar el monto final depositado.

Cómo calcula ANSES una jubilación con 30 años de aportes

El haber inicial de una jubilación ordinaria del régimen general está integrado por distintos componentes establecidos en la Ley 24.241, que regula el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Los principales son:

Prestación Básica Universal (PBU): es un componente del haber previsional al que acceden quienes reúnen los requisitos legales de edad y servicios con aportes. Su importe se actualiza mediante la movilidad previsional y forma parte del cálculo de la jubilación ordinaria

es un componente del haber previsional al que acceden quienes reúnen los requisitos legales de edad y servicios con aportes. Su importe se actualiza mediante la movilidad previsional y forma parte del cálculo de la jubilación ordinaria Prestación Compensatoria (PC): reconoce los servicios con aportes realizados antes de julio de 1994, cuando comenzó a regir el sistema previsional creado por la Ley 24.241. Para determinar su importe se consideran los años de servicios y las remuneraciones correspondientes a esos períodos, según las reglas legales

reconoce los servicios con aportes realizados antes de julio de 1994, cuando comenzó a regir el sistema previsional creado por la Ley 24.241. Para determinar su importe se consideran los años de servicios y las remuneraciones correspondientes a esos períodos, según las reglas legales Prestación Adicional por Permanencia (PAP): contempla los servicios con aportes realizados desde julio de 1994 en adelante. Su cálculo también toma en cuenta los años trabajados y las remuneraciones registradas durante esos períodos

La combinación de estos componentes determina el haber inicial. En particular, para los trabajadores en relación de dependencia, las remuneraciones sujetas a aportes que se toman como referencia se actualizan antes de calcular las prestaciones que corresponden.

Por eso, la cantidad de años aportados no alcanza por sí sola para establecer cuánto cobrará una persona. También importa cuánto ganó durante su trayectoria laboral y en qué períodos realizó los aportes.

Qué pasa si una persona tiene más de 30 años de aportes

Los 30 años constituyen el mínimo exigido para acceder a la jubilación ordinaria, pero la legislación contempla un reconocimiento adicional para quienes acreditan una trayectoria contributiva más extensa.

El artículo 20 de la Ley 24.241 establece que la Prestación Básica Universal (PBU) se incrementa un 1% por cada año de servicios con aportes que exceda los 30 años, hasta un máximo de 45 años computables.

De esta manera, una persona que acredita 35 años de servicios obtiene un adicional del 5% sobre la PBU, mientras que quien reúne 45 años puede alcanzar el incremento máximo del 15%.

Es importante aclarar que ese porcentaje adicional no se aplica sobre la totalidad de la jubilación, sino exclusivamente sobre el componente de la PBU.

Además, los años adicionales pueden incidir en el cálculo de otros componentes del haber, según las remuneraciones y los períodos de servicios que se computen.

Cuánto aumenta la jubilación mínima y qué pasa con el bono de $70.000

El INDEC informó que la inflación de octubre fue del 2,2%. Ese porcentaje determina la actualización de diciembre, de acuerdo con el esquema de movilidad previsional establecido por el Decreto 274/2024.

La jubilación mínima de noviembre fue de $444.158,46. Al aplicarle el incremento del 2,2%, el nuevo piso estimado será de $453.929,95.

A ese importe podría sumarse el bono extraordinario de hasta $70.000, cuya continuidad para diciembre debe ser definida por el Gobierno mediante una disposición específica.

Si se mantiene el refuerzo completo, los ingresos quedarían de la siguiente manera:

Haber mínimo: $453.929,95

Bono previsional: $70.000

Total mensual: $523.929,95

El bono no forma parte del haber jubilatorio ni se incorpora a la base sobre la que se calcula la movilidad. Se trata de un refuerzo destinado a determinados beneficiarios de menores ingresos.

Quienes perciben haberes superiores a la mínima pueden recibir un adicional menor, de acuerdo con las condiciones y los topes que establezca la normativa correspondiente.

Cómo se actualizan los salarios históricos para calcular una nueva jubilación

Además de la movilidad que reciben quienes ya están jubilados, existe un mecanismo específico para actualizar las remuneraciones históricas que se utilizan en el cálculo de los nuevos beneficios previsionales.

La actualización se realiza mediante índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social. Entre las disposiciones aplicables se encuentra la Disposición 10/2026, que estableció los índices correspondientes a las remuneraciones de trabajadores en relación de dependencia.

La Resolución 304/2026 de ANSES, que fijó los valores previsionales de noviembre, precisó su aplicación para quienes cesaran en su actividad desde el 31 de octubre de 2026 o, en determinados casos de continuidad laboral, solicitaran la prestación desde el 1 de noviembre.

Este procedimiento incide en el cálculo de las remuneraciones que se toman como referencia para determinar el haber inicial, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 24.241. Se trata de un mecanismo diferente de la movilidad mensual: mientras esta última actualiza las prestaciones de quienes ya cobran una jubilación o pensión, los índices de remuneraciones permiten actualizar los salarios históricos de quienes tramitan un nuevo beneficio.

Cómo consultar cuánto cobra un jubilado en diciembre

Los beneficiarios pueden consultar el importe de su prestación a través de la plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En la liquidación previsional se detallan el haber mensual, los conceptos adicionales y los descuentos aplicados.

En el caso de quienes están por jubilarse, el monto dependerá de los años de servicios computables y de las remuneraciones registradas durante su trayectoria laboral. Por eso, acreditar 30 años de aportes permite cumplir con uno de los requisitos centrales para acceder al beneficio, pero no determina por sí solo cuánto cobrará cada persona.