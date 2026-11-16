ANSES ya definió el calendario de pagos de diciembre de 2026 para jubilados y pensionados

Jubilados y pensionados ya tienen fechas de cobro en diciembre: ANSES aplicará un aumento del 2,2% y pagará el aguinaldo junto con los nuevos haberes

El cronograma es del 9 al 23 por DNI y haber.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definido el calendario de pagos de diciembre de 2026 para jubilados y pensionados. El cronograma establece las fechas de cobro según la terminación del DNI e incluye el depósito de la segunda cuota del aguinaldo. Además, los haberes tendrán una actualización del 2,2%, en línea con la inflación de octubre informada por el INDEC.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados de ANSES en diciembre

El calendario previsional de diciembre comenzará el miércoles 9 y se extenderá hasta el miércoles 23. Las fechas varían según el monto del haber y la terminación del documento.

El cronograma para quienes perciben haberes que no superan la jubilación mínima es el siguiente:

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

En tanto, los jubilados y pensionados que cobran haberes superiores a la mínima tendrán estas fechas:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.

Calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cobrarán durante los primeros días del cronograma de diciembre. Las fechas establecidas son:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre.

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en diciembre con el aumento

El incremento previsto para diciembre es del 2,2%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre según el informe publicado en el INDEC. La actualización se calcula sobre los haberes de noviembre y alcanza a las prestaciones previsionales.

La jubilación mínima de noviembre es de $444.158,46. Con el nuevo ajuste, pasaría a $453.929,95 en diciembre. En tanto, el haber máximo subiría de $2.988.765,82 a aproximadamente $3.054.518,67.

Los valores estimados para las principales prestaciones previsionales son:

Jubilación mínima: $453.929,95.

Jubilación máxima: $3.054.518,67.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $363.143,96.

Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $317.750,96.

Pensión para madres de siete hijos o más: $453.929,95.

Estos importes son proyecciones obtenidas al aplicar el 2,2% de movilidad a los valores vigentes en noviembre. Los montos definitivos deberán confirmarse cuando ANSES publique la resolución correspondiente a diciembre.

El monto que recibe cada jubilado también depende de su historia laboral y de los aportes realizados durante su vida activa. Para acceder a la jubilación ordinaria, en términos generales, se requieren 30 años de aportes y cumplir con la edad jubilatoria: 60 años para las mujeres y 65 para los hombres.

El cálculo considera distintos componentes, entre ellos la Prestación Básica Universal (PBU), la Prestación Compensatoria (PC) y la Prestación Adicional por Permanencia (PAP). En este sentido, se puede consultar cuánto cobra una persona que se jubila con 30 años de aportes.

Cuánto se cobra de aguinaldo en diciembre

El calendario de diciembre también contempla el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Los jubilados y pensionados alcanzados por este beneficio lo recibirán junto con sus haberes mensuales, de acuerdo con la fecha asignada por terminación del DNI.

El medio aguinaldo equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre. Para quienes cobran la jubilación mínima y mantienen ese haber como el más alto del período, el aguinaldo estimado sería de $226.964,98.

De esta manera, un jubilado que perciba el haber mínimo podría recibir alrededor de $680.894,93 entre la jubilación de diciembre y el medio aguinaldo, sin contemplar un eventual bono extraordinario.

Este refuerzo se liquida por separado y no se incorpora a la base de cálculo del SAC, según explica la información sobre los montos que cobrarán los jubilados en diciembre con aumento y aguinaldo.

¿Se pagará el bono de $70.000 a los jubilados en diciembre?

En noviembre, el Gobierno otorgó un bono extraordinario de hasta $70.000 a jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos. Sin embargo, hasta el momento no hay una confirmación oficial sobre la continuidad del refuerzo durante diciembre.

Por ese motivo, el bono no debe sumarse a los montos proyectados de las jubilaciones hasta que el Gobierno anuncie si habrá una nueva asistencia y cuáles serán las condiciones para cobrarla. Los beneficiarios pueden consultar su liquidación individual a través de Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección de consultas de haberes y fecha de cobro.

En caso de que el Gobierno mantenga el bono extraordinario de $70.000, los jubilados que cobran la mínima podrían alcanzar un ingreso de $523.929,95 antes de sumar el aguinaldo. Sin embargo, hasta el momento no se oficializó la continuidad de ese refuerzo para diciembre.