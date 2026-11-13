El último dato de IPC erosiona las bases del plan económico y hay alerta por estanflación

La inflación del año podría ser más alta que la de 2025. La canasta de pobreza dio un nuevo salto. Y se teme al "efecto carne" para los próximos meses

El 2,2% que registró el IPC de octubre no fue la peor noticia que recibió Toto Caputo. Lo peor detrás de esa cifra es que se incrementó el descrédito sobre el programa económico y su sostenibilidad política, con la palabra "estanflación" ya en la conversación de todos los economistas.

La explicación que dio el ministro no generó alivio. Primero, porque el argumento sobre la baja en la "inflación núcleo" está teniendo un rendimiento decreciente. Desde hace un año que el gobierno se aferra a ese indicador para dar a entender que la tendencia de largo plazo es positiva, pero lo cierto es que todos los meses aparece algún elemento estacional o político que hace que la inflación efectiva se mantenga bien por encima de los niveles proyectados.

Este mes, el factor elegido por el ministro como "culpable" fue la modificación en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Anteriormente, se había mencionado el impacto de la suba del precio del petróleo.

Y, para los próximos meses, el villano podría volver a estar en el rubro de alimentos, más concretamente en el precio de la carne vacuna, que hasta ahora jugó a favor -en octubre prácticamente no registró variación- pero que típicamente sufre un aumento sobre fin de año, por la mayor demanda vinculada a los festejos navideños.

La carne sigue teniendo una ponderación muy alta en la canasta del Indec , por la negativa del ministro a aplicar la canasta actualizada que había elaborado el renunciado Marco Lavagna. Es por eso que la categoría de alimentos sigue con un "peso" de 26,9% en vez del 22,8%. Y la carne tiene el mismo protagonismo que en 2004, cuando el consumo per capita era de 63,9 kilos anuales, un 39% más que los 46 kilos que se consumen actualmente.

El boomerang de la canasta

El hecho de haberse aferrado a la "vieja" canasta le jugó a favor a Caputo en los últimos meses, dado que el rubro servicios -donde figuran los combustibles y las tarifas de agua, electricidad, gas y transporte público- vieron sub-representada su ponderación. De no haber sido por esa situación, el IPC de octubre habría dado más alto, en torno de 2,4%, ya que el rubro de mayor encarecimiento del mes fue, precisamente, el de los servicios públicos.

Pero, así como la falta de actualización de la canasta ahora jugó a favor, podría volverse en contra en los próximos meses, cuando el rubro de alimentos vuelva a mostrar subas, que tendrán en el IPC un impacto mayor al real.

De hecho, este mes ni siquiera cabe el consuelo de que la canasta de alimentos haya tenido una variación relativamente menor, dado que los datos de la canasta básica y alimentaria -miden, respectivamente, la línea para no caer en pobreza e indigencia- volvieron a aumentar bien por encima de la inflación.

La básica arrojó un 3,5% y la alimentaria un 3,1%, lo cual vuelve a poner una nota de duda sobre si el censo sobre la pobreza en el segundo semestre -que se publicará en marzo 2027- mejorará el mal dato del semestre anterior.

Presión en el debate cambiario

Pero, más allá de las culpas específicas de cada precio, el problema para el gobierno es que se está haciendo difícil la defensa del programa económico. Sobre todo si, como ocurrió en octubre, el tipo de cambio apenas varió un 1%, lo cual exacerba el clásico debate sobre el retraso cambiario.

En lo que va del año, la suba acumulada del dólar fue de 6%, frente a un 26,3% de los precios internos. Esto significa que, medida en dólares, la inflación argentina fue de 19% -daría un 15% real cuando se descuenta la inflación estadounidense-.

Este dato abona las protestas de quienes plantean que el ancla cambiaria está perdiendo su efectividad para frenar la inflación, y que se debería permitir una flotación más libre del tipo de cambio -sin el cepo remanente- para que la actividad económica pudiera recibir un incentivo.

Hay, además, cuestionamientos -muchos de ellos desde economistas afines al gobierno- a la política de restricción monetaria, por su efecto negativo sobre el crédito bancario para el sector productivo.

Hasta ahora, el argumento de Caputo para rechazar las insinuaciones de que debería inyectar más pesos a la economía ha sido que el objetivo prioritario sigue siendo la baja inflacionaria, y que ningún otro factor será más reactivador. Pero las expectativas que se habían generado desde el propio gobierno se vuelven ahora en contra: el IPC de octubre es el más alto desde abril pasado. Y la diferencia entre este momento y aquel es que ya no está disponible la justificación de que la economía estaba sufriendo el efecto diferido del ataque especulativo contra el peso ocurrido antes de las elecciones legislativas.

El plan pierde credibilidad

Con la suba del IPC, lo que se sigue erosionando es la credibilidad del plan. Por lo pronto, ya nadie toma en serio el pronóstico -escrito en el proyecto de ley del presupuesto 2027- sobre que este año la inflación "punta a punta" terminará en 29%. Para que eso ocurra, sería necesario que tanto noviembre como diciembre registren un IPC de 1,1%, algo que hoy es percibido como imposible.

De hecho, hasta es probable que el año termine con una inflación acumulada mayor al 31,5% del año pasado, un dato que pegaría en la línea de flotación del discurso oficial.

Por otra parte, en el mercado también hay escaso optimismo en el sentido de que se pueda cumplir con el pronóstico de una inflación de 18% para el año próximo, algo que requeriría que durante todo el año electoral haya una inflación mensual promedio de 1,4%.

Es, también, un momento en el que vuelve al debate la cuestión de la inercia inflacionaria, lo cual pone el foco sobre la indexación en los contratos, incluyendo al ámbito laboral. Es un tema de alta sensibilidad social, que podría derivar en conflictividad, dado que las paritarias de los gremios más importantes están ajustando con la inflación pasada.

Pero, sobre todo, lo que el gobierno está sufriendo es la traducción política del mal dato inflacionario. Después de todo, el propio Javier Milei se ha encargado de recordar siempre que la "job description" que le encargó la ciudadanía con el voto es terminar con la inflación. Y, para esta altura de su mandato, el presidente había prometido un IPC inferior al 1% mensual.

La esperanza del gobierno reside ahora en una baja del precio del petróleo en el mercado global. Es decir, un factor sobre el que no tiene injerencia alguna. Y esto pone al plan económico en la disyuntiva sobre si acelerar el camino actual -con mayor apriete fiscal para el año próximo- o si atender los reclamos, y priorizar la reactivación productiva y comercial, con una mayor monetización de la economía.