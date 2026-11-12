El organismo internacional aseguró que se evaluará el cumplimiento de metas y que se prevé la aprobación de fondos para el país en diciembre

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró su respaldo al programa económico del Gobierno de Javier Milei y sostuvo que los recientes movimientos de los mercados argentinos responden a una combinación de factores globales, regionales y domésticos. Además, destacó los avances en materia fiscal, inflación y acumulación de reservas, mientras prepara la documentación para someter la tercera revisión del acuerdo a la aprobación de su directorio ejecutivo, instancia que habilitará un desembolso de aproximadamente u$s900 millones.

La directora de Comunicación del organismo, Julie Kozack, se refirió a la situación argentina durante una conferencia de prensa realizada este jueves en Washington, en la que participaron medios argentinos. Allí pidió no concentrar la atención en las fluctuaciones de corto plazo y sostuvo que el análisis debe enfocarse en la evolución de los fundamentos económicos.

"No se centren demasiado en los movimientos a corto plazo. En vez de ello hay que centrarse en la solidez de los principios fundamentales, que han mejorado mucho", señaló la funcionaria.

Al explicar el comportamiento reciente de los activos argentinos, Kozack indicó que intervienen distintos elementos. "En cuanto a los movimientos en el mercado que hemos visto recientemente en Argentina, creemos que estos reflejan una serie de factores. Algunos de ellos son globales, que han afectado a economías emergentes en general, otros son regionales y también algunos puramente domésticos", afirmó.

Entre los factores internacionales mencionó un cambio en la percepción del riesgo por parte de los inversores, que comenzaron a reducir su exposición a economías consideradas más riesgosas para buscar refugio en activos más seguros.

En ese contexto, destacó "lo valioso y lo importante que es seguir robusteciendo la resiliencia ante el clima de volatilidad" a nivel global. También remarcó que los últimos movimientos de los mercados ponen de relieve la necesidad de fortalecer la capacidad de la economía argentina para enfrentar los shocks externos.

Qué dijo el FMI sobre el riesgo país y la volatilidad de los mercados

Las declaraciones de Kozack se produjeron después de que el riesgo país argentino alcanzara los 939 puntos básicos durante la semana anterior, para luego retroceder a la zona de los 850 puntos.

La portavoz evitó atribuir las fluctuaciones a una causa puntual y reiteró que responden a una combinación de factores internacionales, regionales y locales. En particular, señaló que el cambio en el apetito global por el riesgo también afecta a otras economías emergentes.

"No otorgar una importancia excesiva a las fluctuaciones a corto plazo", recomendó Kozack, quien insistió en que la atención del organismo está puesta en la evolución de los fundamentos económicos.

"Nuestra atención se centra, en cambio, en la solidez de los fundamentos económicos de la Argentina, que han venido mejorando, y en la importancia de continuar con la implementación de las políticas acordadas", agregó.

En esa línea, consideró que la volatilidad reciente constituye una señal de la importancia de seguir fortaleciendo la resiliencia económica del país.

El FMI prepara la aprobación de un desembolso de u$s900 millones

Otro de los puntos centrales de la conferencia fue el estado de la tercera revisión del programa firmado entre la Argentina y el FMI.

El 27 de octubre, el Gobierno y el equipo técnico del organismo alcanzaron un acuerdo a nivel de staff (staff-level agreement), que habilita un nuevo desembolso de aproximadamente u$s900 millones, sujeto a la aprobación formal del directorio ejecutivo.

Kozack confirmó que los equipos del Fondo mantienen conversaciones con las autoridades argentinas y trabajan en la documentación necesaria para elevar la revisión al directorio.

"El equipo está trabajando estrechamente con las autoridades y se encuentra en el proceso de finalizar la preparación de la documentación necesaria para llevar la tercera revisión a consideración de nuestro directorio ejecutivo", explicó.

Sin embargo, aclaró que todavía no existe una fecha confirmada para esa reunión. Consultada sobre cuándo se concretará la aprobación, respondió: "No tengo una fecha ahora, pero en cuanto la tengamos, nos aseguraremos de hacérselo saber".

La expectativa es que el directorio analice el caso argentino a comienzos de diciembre. Una vez obtenida la aprobación, quedaría habilitado el envío de los fondos correspondientes a esta instancia del programa.

Inflación, superávit fiscal y reservas: los avances que destacó el Fondo

Durante su exposición, Kozack volvió a enumerar los resultados económicos que el organismo considera avances dentro del programa implementado por la administración de Milei.

"Argentina ha logrado avances importantes en el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica en el país. Vemos que la inflación ha seguido disminuyendo", sostuvo.

A continuación, destacó los resultados fiscales y el fortalecimiento de la posición externa:

Se han alcanzado grandes logros en términos de disciplina fiscal, llevando al país del déficit al superávit

La posición externa se ha fortalecido, ya que la acumulación de reservas ha superado las metas del programa

Se redujeron los riesgos de refinanciación de la deuda mediante la extensión de los plazos de vencimiento de los instrumentos denominados en pesos

En ese sentido, la funcionaria señaló que las autoridades argentinas mantienen el compromiso de preservar el equilibrio fiscal y continuar fortaleciendo las reservas internacionales.

"Las autoridades están comprometidas a preservar su ancla fiscal. Están comprometidas a seguir acumulando más reservas internacionales. Están perfeccionando el marco de política monetaria y, como señalé, están gestionando de manera proactiva sus necesidades de financiamiento", detalló.

Qué busca el FMI con las nuevas medidas económicas del Gobierno

Kozack también se refirió al paquete de políticas acordado con las autoridades argentinas y explicó cuáles son sus principales objetivos.

"Es importante —y quiero volver a enfatizar esto— que el paquete de políticas está orientado a seguir apoyando el proceso de desinflación, a continuar respaldando la resiliencia externa en Argentina y, fundamentalmente, a fortalecer el crecimiento y el empleo", afirmó.

En relación con las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno, la portavoz señaló que apuntan a mejorar las condiciones de financiamiento y promover la actividad privada.

"Diría, en términos generales, que algunas de estas medidas adoptadas recientemente apuntan a aliviar las restricciones de financiamiento en Argentina, reducir el costo de hacer negocios y apoyar la actividad empresarial y la inversión. Y estas van en línea con los objetivos más amplios del Gobierno", explicó.

El planteo se vincula con uno de los desafíos que el organismo viene señalando: transformar los resultados de la estabilización macroeconómica en un proceso de crecimiento sostenido, con mayor impacto sobre la actividad y el empleo.

En sus anteriores intervenciones, el Fondo había advertido sobre las dificultades que atraviesan algunos sectores de la economía y la necesidad de que la recuperación se extienda más allá de actividades como energía, minería y agro.

En su informe de Perspectivas Económicas Mundiales de octubre, el organismo redujo su proyección de crecimiento para la Argentina en 2026: pasó de estimar una expansión del 3,5% a una del 2,1%.

Qué respondió el FMI sobre el apoyo de Estados Unidos a la Argentina

La portavoz también fue consultada sobre las posibles consecuencias que podría tener para la relación financiera entre la Argentina y Estados Unidos el resultado de las elecciones legislativas de medio término en ese país, que modificaron la composición política del Congreso norteamericano.

Kozack evitó anticipar escenarios sobre la política interna estadounidense. "No voy a especular sobre los acontecimientos políticos en ese país", respondió.

Sin embargo, explicó que el FMI mantiene su relación institucional con Estados Unidos a través de los organismos que participan de sus decisiones económicas y financieras.

"En términos de nuestro vínculo general, al igual que con todos nuestros países miembros, por supuesto trabajamos con Estados Unidos; nuestros principales interlocutores son el Departamento del Tesoro de EE.UU. y la Reserva Federal. Y, por supuesto, valoramos nuestra continua colaboración con ellos", sostuvo.

Además, recordó que Estados Unidos es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional y que tiene un papel relevante en distintos aspectos de su funcionamiento, incluidos algunos de sus programas de financiamiento.

"Como el mayor accionista del FMI, Estados Unidos desempeña un papel importante en muchos aspectos de la labor del Fondo, incluso en algunos de nuestros programas de préstamo, y esperamos que siga haciéndolo", agregó.

Qué dijo sobre el caso del banco Ueno de Paraguay

Por último, Kozack fue consultada sobre las posibles repercusiones para la Argentina de la situación del banco Ueno, en Paraguay.

La funcionaria señaló que las autoridades paraguayas adoptaron medidas para atender el caso, entre ellas el pago a los depositantes cuyos fondos están cubiertos por el seguro de depósitos.

"Vemos que las autoridades paraguayas han tomado medidas rápidas respecto a Ueno, incluyendo el pago a los depositantes asegurados. Ese proceso está en marcha", explicó.

Además, descartó que el organismo haya detectado hasta el momento efectos de contagio hacia otras entidades financieras de Paraguay o de la región.

"En general, no hemos visto en Paraguay ni en la región un contagio hacia otros bancos ni mayores preocupaciones por parte de los depositantes de otras entidades bancarias", concluyó.