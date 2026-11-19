La producción bajó 6,5% en diez meses y el mercado interno recibió menos carne; los cortes vacunos subieron 44,5% interanual en octubre

La disponibilidad de carne vacuna para el mercado interno volvió a caer durante 2026, en un escenario de menor producción y mayores exportaciones. Entre enero y octubre, los envíos al exterior crecieron 6,9% interanual, mientras que el abastecimiento local retrocedió 11,5%, según el último informe de la cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA).

El impacto también se reflejó en los precios. En octubre, los cortes vacunos aumentaron 44,5% frente al mismo mes de 2025, por encima de la inflación general y del incremento registrado por el pollo entero.

El consumo de carne vacuna cayó a su nivel más bajo en más de un siglo, en un proceso asociado tanto al encarecimiento relativo de este alimento como a cambios en los hábitos de consumo. El informe sectorial también mostró una nueva baja del consumo por habitante.

Cuánta carne quedó para el mercado interno y cuánto se exportó

Entre enero y octubre, la producción argentina de carne vacuna alcanzó 2,465 millones de toneladas res con hueso, un volumen 6,5% inferior al del mismo período de 2025. En paralelo, las exportaciones sumaron 767.000 toneladas, con un crecimiento interanual del 6,9%.

La combinación de ambos movimientos redujo la cantidad de carne destinada al mercado local. De acuerdo con CICCRA, el abastecimiento interno cayó 11,5% interanual y totalizó 1,698 millones de toneladas durante los primeros diez meses del año. En términos absolutos, fueron 221.100 toneladas menos que en igual período de 2025.

La participación del mercado interno sobre la producción también se redujo. En los primeros diez meses absorbió el 68,9% de la carne producida, frente al 72,8% del mismo período del año anterior. La diferencia fue de 3,9 puntos porcentuales, en un contexto en el que las ventas externas ganaron peso dentro del destino de la producción.

Por qué cayó la producción de carne vacuna

Uno de los factores centrales fue la menor cantidad de animales disponibles para faena. En octubre se procesaron 1,064 millones de cabezas, un 11,6% menos que en el mismo mes de 2025. Fue el registro más bajo para un octubre desde 2016.

El retroceso también se observó en el acumulado anual. Entre enero y octubre se faenaron 10,24 millones de bovinos, alrededor de 1,16 millones menos que un año atrás, lo que representó una caída del 10,2%. La producción descendió en una proporción menor porque aumentó el peso promedio de los animales faenados.

El informe atribuyó la escasez de hacienda en condiciones de faena a la reducción de las existencias ganaderas provocada por las condiciones climáticas adversas de los últimos años. También identificó señales de retención de hembras: en octubre representaron el 43,6% de los animales faenados, 4,1 puntos porcentuales menos que un año antes.

Este último dato es relevante porque las hembras incluyen vacas y vaquillonas que pueden destinarse a la reproducción. CICCRA interpretó la menor participación como una señal compatible con el inicio de una etapa de retención de vientres dentro del ciclo ganadero.

Cuánto aumentaron los cortes de carne vacuna en un año

La menor disponibilidad de hacienda también se reflejó en los precios minoristas. En octubre, el valor promedio de los cortes vacunos aumentó 44,5% interanual, mientras que el pollo entero registró una suba del 28,6%. La diferencia hizo que la carne vacuna se encareciera un 12,4% en relación con el pollo.

Al observar los cortes por separado, la carne picada común encabezó los aumentos, con una suba del 47,2% frente a octubre de 2025. Le siguieron:

Cuadril: 45%

Asado: 44%

Nalga: 43,7%

Paleta: 42,8%

El informe también comparó estos incrementos con la inflación general del Gran Buenos Aires, que llegó al 33% interanual en octubre. Así, el encarecimiento de la carne vacuna superó en 11,5 puntos porcentuales al nivel general de precios, mientras que el pollo tuvo una variación inferior.