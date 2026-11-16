Papelera del Sur acata la conciliación a medias: sigue cerrada, pero paga los sueldos

El 20 de este mes habrá una nueva audiencia entre las partes. La empresa ratificó que no seguirá operando. Los trabajadores continúan con el acampe.

La intervención del ministerio de Trabajo bonaerense en el cierre de la Papelera del Sur no acercó ninguna solución, a pesar del dictado de la conciliación obligatoria. De hecho, la empresa comunicó que la fábrica no retomará las actividades, en tanto que la condición de los 160 despedidos pasará a ser "licenciados con goce de haberes".

Si se quiere, esta fue la única modificación de la empresa, cuya decisión de bajar las persianas de la planta generó un duro golpe económico a la localidad de Tornquist, con una población de unos 7.500 habitantes. La intendenta, Estefanía Bordoni (Unión por la Patria), también se involucró en el conflicto, reclamando una salida tanto al titular de la cartera laboral de la provincia, Walter Correa, como al gobernador Axel Kicillof.

Cuál es la postura de la empresa antes de la próxima audiencia

Interpack SA como responsable de Papelera del Sur, difundió un breve comunicado que hizo llegar a las autoridades provinciales, en el marco de la conciliación obligatoria, que obliga a las partes a retrotraer la situación previa a cualquier disputa. En este caso, la empresa debe retomar al personal y la organización gremial no puede realizar ningún tipo de medidas de fuerza.

El área de Relaciones Humanas de la firma señaló: "Por razones de público conocimiento los contactamos para informarles que la planta se encuentra inoperativa, el ingreso del personal sin prestación de tareas no nos permite garantizar la seguridad de la planta ni de las personas que concurran a la misma, es por ello que permanecerán licenciados con goce de ingresos".

Hasta el momento, el ministerio de Trabajo bonaerense no se pronunció sobre la postura de Interpack, que ratificó que no volverá a producir, aunque se comprometió a pagar los salarios adeudados y durante los 15 días que dure la conciliación, en tanto se esperan los resultados de una nueva audiencia prevista para el 20 de este mes.

Los trabajadores siguen en la puerta de la fábrica

Para los trabajadores, el panorama no cambió. Si bien saben que van a cobrar sus salarios, resolvieron mantener el acampe frente a la fábrica con el respaldo del Sindicato de Papeleros, cuyo titular, Gustavo Lanaro, señaló que el comunicado de la empresa "solo busca ganar tiempo". Analizó que la decisión de mantener el licenciamiento con goce de haberes, "asegura el ingreso mensual por un período breve, pero no garantiza la continuidad de la fuente laboral ni la reapertura de la planta", que era la principal empleadora privada de la localidad.

Aquí se da un punto donde interviene la intendencia, tomando el caso como "medular", teniendo en cuenta la caída que provoca en la economía de Tornquist, pero además abriendo otro frente: El ecológico, ya que las actividades en la fábrica permitían evitar que ciertos materiales terminen en un basural. El efecto dominó continúa, porque también se ve perjudicada la cadena del reciclaje, que genera empleos en cooperativas de todo el país.

Ahora, las miradas están puestas en la audiencia del 20 de este mes, donde las autoridades de Interpack deberán presentar una propuesta al reclamo de los trabajadores. Las fuentes gremiales no son optimistas y ven que la empresa tiene una postura intransigente en cuanto a la continuidad de la producción. En caso de que paguen las indemnizaciones como marca la nueva Ley de Modernización laboral, será poco lo que puedan hacer tanto el gremio como las autoridades comunales y provinciales.

Una crisis que lleva varios años

Papelera del Sur es una histórica fábrica de cartulina reciclada, propiedad del Grupo HZ que, tras 50 años de actividad, decidió dejar de operar. La planta de Tornquist llegó a reprocesar unas 59.000 toneladas de materiales posconsumo (para tener una idea, el equivalente en volumen a 81 canchas de fútbol profesional), con maquinarias y personal altamente calificado.

Desde la compañía argumentaron que la decisión de cerrar la fábrica es que la actividad dejó de ser rentable, debido a la competencia de productos importados y los elevados costos de producción, "en un contexto marcado por la caída de la industria nacional y las dificultades para sostener la producción local frente al ingreso de mercadería del exterior".

Voceros de la empresa indicaron que los problemas de Papelera del Sur comenzaron hace unos dos años y medio, agravándose el año pasado, cuando la planta llegó a funcionar apenas 15 días por mes y aplicó suspensiones con reducciones salariales del 30%. También recurrieron a un ajuste del 20% del personal, que en ese momento contaba con unos 200 empleados.