La Argentina llegaría a las elecciones presidenciales de 2027 con una inflación mensual todavía cercana al 2% y una economía expuesta a eventuales tensiones cambiarias. Ese es el escenario que proyectó JP Morgan, que anticipó una desaceleración gradual de los precios, pero advirtió que una mayor demanda de dólares en la antesala electoral podría alterar sus estimaciones.

En un informe enviado a sus clientes, los economistas Lucila Barbeito y Diego Pereira calcularon que la inflación terminará 2026 en torno al 31%, prácticamente en el mismo nivel que el 31,5% registrado durante 2025. Para 2027, en tanto, proyectaron una variación anual del 23%.

Sin embargo, la entidad financiera estadounidense señaló que los riesgos para los precios están "sesgados al alza" si las presiones cambiarias resultan superiores a las previstas, en un contexto de creciente incertidumbre interna y global.

La advertencia se suma a otros análisis que JP Morgan difundió durante los últimos meses sobre la economía argentina. En septiembre, el banco redujo a la mitad su pronóstico de crecimiento para 2026, hasta el 1,5%, y anticipó una contracción de la actividad durante el tercer trimestre. También mantuvo una perspectiva de expansión del 2,5% para 2027, aunque con un crecimiento muy desigual entre los sectores exportadores y aquellos orientados al mercado interno.

Qué inflación proyecta JP Morgan para 2027

De acuerdo con las estimaciones del banco, durante noviembre y diciembre de 2026 la inflación tendrá un promedio mensual del 1,9%. De cumplirse esa previsión, el año finalizaría con un incremento interanual cercano al 31%.

Hasta octubre, el IPC acumuló una suba del 26,3%, frente al 24,8% registrado durante los primeros diez meses de 2025.

Para el primer trimestre de 2027, JP Morgan espera una inflación mensual promedio del 1,8%. Entre los factores que podrían incidir sobre los precios mencionó el impacto climático del fenómeno de El Niño sobre los alimentos y los ajustes concentrados en las tarifas de los servicios públicos.

Las perspectivas para la segunda mitad del año son algo más exigentes. Los economistas proyectaron que entre julio y diciembre de 2027 la inflación promediará el 1,9% mensual.

En ese período, además, podría aumentar la volatilidad cambiaria asociada al proceso electoral, con efectos sobre los precios de los bienes transables, es decir, aquellos que tienen vinculación con los valores internacionales y el tipo de cambio.

La advertencia de JP Morgan sobre el dólar

Uno de los principales riesgos identificados por la entidad es que la incertidumbre política y económica impulse una mayor demanda de dólares durante los meses previos a las elecciones presidenciales.

Si ese escenario se concreta, el tipo de cambio podría experimentar presiones superiores a las contempladas en las proyecciones actuales. Una eventual depreciación del peso tendría, a su vez, consecuencias sobre los precios internos y podría dificultar la continuidad del proceso de desaceleración inflacionaria.

La advertencia tiene como antecedente el análisis que JP Morgan presentó en julio, cuando consideró que la economía argentina había conseguido avances en materia de estabilización durante la primera mitad de 2026, pero necesitaba fortalecer sus defensas para atravesar el año siguiente.

En un informe titulado "Argentina 2H26: reforzar los escudos para la prueba de 2027", el banco planteó que el desafío pasaba de estabilizar la economía a consolidar los avances y reducir su vulnerabilidad frente a posibles episodios de volatilidad.

En ese momento, su escenario base contemplaba que el dólar se mantendría dentro de las bandas cambiarias durante el resto de 2026, siempre que persistieran las expectativas de continuidad del programa económico. También destacó el fortalecimiento de los colchones de reservas, apoyado en la disciplina fiscal y en condiciones externas favorables.

El escenario electoral de 2027 y los vencimientos de deuda aparecían entre los principales desafíos para la política económica.

JP Morgan recortó su pronóstico de crecimiento para Argentina

La advertencia sobre la inflación y el dólar se produce después de que JP Morgan modificara sus perspectivas sobre la actividad económica argentina.

A fines de septiembre, tras conocerse que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) había registrado una caída del 2,9% en julio respecto de junio, el banco redujo su proyección de crecimiento para 2026 del 2,7% al 1,5%.

La entidad también anticipó una contracción anualizada del 4% durante el tercer trimestre, un escenario que podía derivar en una recesión técnica.

Los economistas Lucila Barbeito y Diego Pereira señalaron que el retroceso de julio había superado ampliamente sus previsiones iniciales. Además, advirtieron que los indicadores disponibles para agosto mostraban nuevas dificultades en sectores como la industria y la construcción.

El informe también identificó limitaciones para la recuperación del consumo, vinculadas con la inflación superior a la esperada durante el primer trimestre, la desaceleración del crédito y el deterioro de algunos indicadores laborales.

Para 2027, sin embargo, JP Morgan mantuvo una previsión de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2,5%. Esa expansión estaría impulsada principalmente por las exportaciones, para las que estimó un incremento del 11%.

En contraste, el banco proyectó que el consumo privado avanzaría apenas un 0,4%, lo que reflejaría una recuperación limitada de la demanda interna.

También anticipó diferencias entre sectores: la minería, la agricultura y las actividades vinculadas con las exportaciones tendrían un mayor aporte al crecimiento, mientras que las ramas orientadas al mercado interno continuarían condicionadas por la debilidad de la demanda y las restricciones monetarias y fiscales.

La inflación de octubre y el punto de partida para 2027

El escenario inflacionario que proyecta JP Morgan tiene como referencia el último dato publicado por el Indec, que informó una inflación del 2,2% en octubre.

El resultado superó el 1,8% que habían anticipado los analistas consultados por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. Los mayores incrementos estuvieron vinculados con las tarifas de gas y los precios de las verduras.

En contraste, la inflación núcleo se ubicó en el 1,5%, su nivel más bajo en casi 18 meses.

La evolución de los próximos meses estará condicionada por la dinámica de los precios regulados, los alimentos y, especialmente, el comportamiento del mercado cambiario.

Así, las proyecciones de JP Morgan muestran dos desafíos simultáneos para el Gobierno de Javier Milei:

Sostener la desaceleración inflacionaria

Recuperar el crecimiento económico sin que aumenten las tensiones cambiarias

El banco espera que la inflación anual baje al 23% en 2027, pero no prevé que el índice mensual se aleje demasiado del 2% durante el año electoral. Una mayor incertidumbre sobre la continuidad del programa económico y un eventual salto del dólar podrían incluso llevar los precios por encima de ese escenario.