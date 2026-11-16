Bancarios actualizaron los salarios: básico de casi $2.700.000 y pago de súper bono

Incremento acorde a la inflación de octubre. También subió el plus por el Día del Bancario. En enero retoman las negociaciones con las cámaras.

a conducción de la Asociación Bancaria (AB) dio a conocer la actualización salarial para noviembre, tras conocerse el dato de la inflación de octubre que fue del 2,2%. Al respecto, detalló que la mejora será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en lo que va del año un 25,8% sobre los haberes de diciembre pasado.

El secretario general del sindicato, Sergio Palazzo, manifestó que "una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores y trabajadoras bancarias continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios".

Cómo quedó conformado el salario de los bancarios

Con este incremento, el salario inicial del personal bancario quedó conformado de la siguiente manera:

Sueldo básico: $2.608.320,16

Participación de ganancias (ROE): $75.398,39

Ingreso total inicial: $2.683.718,55

Vale señalar que este es el ingreso para la primera categoría; es decir, para un empleado que recién ingresa en la actividad, al que se deben sumar una serie de asignaciones y beneficios como arqueo de caja, antigüedad y títulos de estudios, entre otros.

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También actualizaron el Día del Bancario: cómo sigue la negociación

En cuanto al Día del Bancario, que se celebró el pasado 6 de noviembre y se debió quedar antes de dicha jornada, también tiene una mejora, pasando de $2.275.519,25 a $2.325.227,20. En este caso, la organización gremial detalló que se debe pagar la diferencia, en tanto que a partir de ahora se irá actualizando en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta el próximo pago en 2027. Este importe también es para la categoría inicial y va subiendo según el escalafón.

El acuerdo entre La Bancaria y los representantes de las cámaras privadas y públicas (ABAPPRA, ADEBA y ABA) más el Banco Central no depende de la homologación de parte de la secretaría de Trabajo y del ministerio de Capital Humano, y los incrementos de los haberes se aplican en tiempo y forma, casi en forma automática, debido al acuerdo entre las partes.

Palazzo reiteró que "una vez más, garantizamos que los trabajadores y trabajadoras bancarias continúen sosteniendo el poder de compra de los salarios", subrayando que "en el medio de una reforma laboral que afecta los derechos de los trabajadores y trabajadoras, estamos comprometidos en continuar defendiendo tanto los puestos de trabajo como los ingresos, para que no pierdan poder adquisitivo".

En cuanto a la continuidad de las negociaciones salariales, apuntaron que en diciembre se aplicará la misma modalidad de subas salariales como hasta el momento, que es en forma automática una vez conocido el índice inflacionario oficial que difunde el INDEC.

El sindicato comunicó que está prevista una reunión para mediados de enero con los representantes de la banca pública y privada, con el objetivo de analizar la marcha de la economía y evaluar si continúan con este esquema de mejoras salariales aplicado en los últimos años.