Cuál será el sueldo de los empleados bancarios en octubre tras el último acuerdo paritario

Con una mejora salarial acumulada de 21,3% en el año, trabajadores del sector financiero percibirán ingresos superiores a 2,5 millones de pesos

El ajuste impacta en sueldos básicos y adicionales por función o zona.

Bancarios acordaron 1,7% de suba en agosto, acumulando 21,3% en el año.

Los trabajadores bancarios recibirán una nueva actualización salarial del 1,7% correspondiente a agosto de 2026, tras el acuerdo alcanzado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias del sistema financiero. Con este incremento, los salarios del sector acumularon una suba del 21,3% durante los primeros ocho meses del año, en comparación con los valores vigentes en diciembre de 2025.

El entendimiento, impulsado por el sindicato que conduce Sergio Palazzo, mantuvo el esquema de revisiones periódicas vinculado con la evolución de la inflación. La actualización alcanzó a las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas.

El acuerdo también contempló los adicionales convencionales y no convencionales que forman parte de los ingresos de los empleados de las entidades financieras. De esta manera, la recomposición salarial impactó sobre los sueldos básicos, los salarios conformados y los distintos conceptos que integran la estructura de ingresos de la actividad.

Cuánto cobran los trabajadores bancarios en septiembre de 2026

Con la aplicación del incremento del 1,7%, el salario inicial conformado de los trabajadores bancarios quedó establecido en $2.505.061,24. A ese importe se suma la participación en las ganancias, identificada como ROE, que se fijó en $72.413,50.

De esta manera, el ingreso mínimo total para un trabajador que recién ingresa a una entidad financiera alcanzó los $2.577.474,74, al incorporar ese concepto adicional.

En la rama administrativa, el salario básico correspondiente a la categoría inicial se ubicó en $1.642.764,63. El conformado, que contempla otros componentes de la remuneración, llegó a $2.505.061,24 antes de sumar la participación en las ganancias.

La cifra final que percibe cada empleado puede variar según su categoría, antigüedad, funciones y lugar de trabajo. También inciden otros adicionales previstos en el convenio colectivo, como los correspondientes a títulos educativos, tareas específicas y condiciones particulares de la actividad.

La actualización salarial se aplicó sobre los conceptos alcanzados por el acuerdo paritario y modificó los valores de referencia para las distintas categorías del sector bancario.

Cómo se compone el salario inicial de los bancarios

El ingreso de los trabajadores bancarios está integrado por distintos componentes que se diferencian según la categoría y las condiciones laborales.

El salario básico constituye uno de los elementos de la remuneración, mientras que el salario conformado incorpora otros conceptos establecidos en la estructura salarial del sector. A estos importes pueden agregarse adicionales convencionales y no convencionales, de acuerdo con las tareas desempeñadas y las condiciones de contratación.

En la categoría administrativa inicial, el básico quedó en $1.642.764,63, mientras que el conformado alcanzó los $2.505.061,24. Al sumar la participación en las ganancias de $72.413,50, el ingreso mínimo total llegó a $2.577.474,74.

La diferencia entre el básico y el conformado responde a la incorporación de otros componentes salariales. Por ese motivo, el monto que figura como salario básico no representa necesariamente la remuneración total que recibe un empleado bancario.

Los adicionales por antigüedad, función, formación académica y zona de trabajo pueden modificar el ingreso mensual de cada trabajador. Las diferencias también se reflejan en las escalas correspondientes a las categorías administrativas, de maestranza, ordenanza y supervisión.

Cuánto cobran los bancarios por los adicionales salariales

La actualización paritaria también alcanzó a los adicionales que perciben los trabajadores por el desempeño de determinadas funciones y por otras condiciones previstas en el convenio colectivo.

En el caso de quienes realizan tareas de cajero, el adicional quedó establecido en $163.963,06. Por su parte, la compensación por falla de caja se fijó en $287.355,05.

El concepto de falla de caja en moneda extranjera se ubicó en $82.261,33. Estos importes corresponden a las compensaciones vinculadas con las responsabilidades y las condiciones específicas de las tareas desempeñadas.

Los adicionales por formación académica también fueron actualizados. Los valores establecidos para cada nivel educativo son los siguientes:

Título secundario: $27.979,69

Título terciario: $65.069,99

Título universitario: $97.604,47

La escala incluyó además un adicional de $416.341,95 por guardería, de acuerdo con los valores informados en el acuerdo salarial.

Estos conceptos se incorporan a la remuneración de los trabajadores que reúnen las condiciones previstas para percibirlos. Por lo tanto, no todos los empleados bancarios reciben los mismos adicionales ni cuentan con una composición salarial idéntica.

Cuánto se paga por conectividad y mayores gastos

El acuerdo también actualizó los importes correspondientes a los mayores gastos de conectividad, un concepto que forma parte de la estructura de compensaciones de la actividad bancaria.

Los valores establecidos contemplaron distintos montos según la modalidad y las condiciones de trabajo.

El importe diario quedó fijado en $2.890. Para quienes trabajan más de cuatro días, el monto informado ascendió a $26.011.

Además, se estableció una suma mensual de $63.571 para los meses de junio, julio y agosto de 2026.

Estos conceptos se suman a los demás componentes salariales cuando corresponde su percepción, de acuerdo con las condiciones contempladas en el acuerdo y las características de cada puesto de trabajo.

La actualización de los gastos de conectividad se incorporó al esquema de recomposición salarial que alcanzó a los trabajadores bancarios durante 2026.

Cuánto cobran los bancarios por zona patagónica

Los empleados de entidades financieras que trabajan en determinadas provincias y localidades de la Patagonia perciben un adicional específico por zona, cuyos valores varían según el lugar donde desarrollan sus tareas.

Con la actualización salarial, los importes quedaron establecidos de la siguiente manera:

La Pampa: $455.489,91

Patagones, provincia de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén: $498.870,24

Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida y las islas del Atlántico Sur: $585.630,91

El adicional por zona patagónica forma parte de los conceptos que pueden incrementar la remuneración mensual de los trabajadores alcanzados por esta disposición.

Las diferencias entre los importes responden a la clasificación territorial contemplada en la escala salarial. Por ese motivo, el monto que percibe cada empleado depende de la ubicación de la entidad o del lugar en el que cumple sus funciones, según las condiciones establecidas para el adicional.

Cuánto cobrarán los bancarios por el Día del Bancario 2026

La actualización salarial también modificó el monto correspondiente al Día del Bancario, una suma que los trabajadores del sector perciben cada noviembre.

Para la categoría inicial, el beneficio quedó establecido en un mínimo de $2.233.175,44.

El importe está compuesto por una suma fija de $1.973.675,85 y un componente adicional que depende del coeficiente correspondiente a cada categoría.

De esta manera, el monto que percibe cada trabajador puede variar según su ubicación dentro de la escala salarial.

La Asociación Bancaria señaló que el importe podrá volver a modificarse en función de las próximas actualizaciones salariales. El sindicato vinculó este mecanismo con el objetivo de que los trabajadores "continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios".

El pago del Día del Bancario se incorpora a los ingresos anuales del personal del sistema financiero y cuenta con una estructura que contempla diferencias según la categoría.

Cómo quedaron los salarios bancarios según la categoría y la antigüedad

La escala salarial de los trabajadores bancarios presenta diferencias según las funciones, la categoría y los años de servicio.

En la rama administrativa, un empleado con diez años de antigüedad alcanzó un salario básico de $1.989.990,36.

En el área de maestranza, un trabajador con 20 años de antigüedad llegó a un básico de $2.181.619,07.

Las categorías vinculadas con tareas de supervisión también registraron diferencias en sus remuneraciones. El salario básico de un jefe de servicio de primera categoría de la rama ordenanza se ubicó en $2.255.322,41.

Por su parte, el básico de un capataz general de maestranza alcanzó los $3.478.797,97.

En los niveles jerárquicos superiores, un jefe de departamento de primera categoría de la rama administrativa pasó a cobrar un salario básico de $5.454.047,67.

La escala llegó hasta los $7.208.187,32 para un subgerente departamental de primera categoría.

Estos valores corresponden a los salarios básicos informados para cada puesto y no necesariamente representan el ingreso total que percibe cada trabajador, ya que pueden sumarse otros conceptos según las condiciones laborales.

Cómo funciona la actualización salarial de los bancarios en 2026

La paritaria bancaria mantuvo durante 2026 un esquema de actualizaciones periódicas vinculado con la evolución de los precios.

El acuerdo entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias estableció incrementos que alcanzaron las remuneraciones mensuales y los adicionales contemplados en el convenio colectivo.

Con la aplicación del aumento del 1,7% correspondiente a agosto, los salarios del sector acumularon una suba del 21,3% respecto de diciembre de 2025.

El mecanismo de revisión permitió actualizar los valores de las distintas categorías y los conceptos que integran la estructura salarial de la actividad.

La continuidad de las negociaciones quedó sujeta a las próximas revisiones entre el sindicato y las entidades empresarias, en función de la evolución de los precios y de los términos que se establezcan en futuros acuerdos.

De esta manera, los trabajadores bancarios cuentan con una escala salarial actualizada para agosto de 2026, con un ingreso inicial conformado de $2.505.061,24 y un mínimo total de $2.577.474,74 al incorporar la participación en las ganancias.