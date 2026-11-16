El Gobierno acumuló así un superávit primario al 1,4% del PBI en los primeros diez meses del año, en línea con la meta del Fondo

El superávit fiscal volvió a brillar en octubre y el Gobierno sumó otro mes consecutivo con cuentas públicas en verde. El Sector Público Nacional registró un excedente financiero de $1,57 billones, según informó el Ministerio de Economía.

Con este resultado, el oficialismo acumuló un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI en los primeros diez meses del año, el mismo porcentaje que fijó como meta el Fondo Monetario Internacional para 2026.

El dato confirma que la estrategia de equilibrio fiscal sigue en pie. Faltan solo dos meses para cerrar el año y el margen es estrecho, pero el Gobierno demuestra que puede sostener el rumbo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, difundió el resultado a través de sus redes sociales. Destacó que el superávit financiero creció 204,9% en comparación con octubre del año pasado.

Qué movió las cuentas públicas en octubre

La mejora fiscal se explica por una dinámica clara: los ingresos subieron más rápido que los gastos. En octubre, los ingresos totales aumentaron 31,2% interanual, mientras que los gastos primarios treparon 23,6%.

Esa tijera entre lo que entra y lo que sale permitió el excedente. El pago de intereses netos de tenencias intrasector público alcanzó los $352.530 millones.

En los primeros diez meses de 2026, el excedente financiero representó aproximadamente 0,4% del PBI. Es un número que muestra solidez, aunque todavía quedan dos meses clave por delante.

El Ministerio de Economía también reveló cómo evolucionaron algunos componentes centrales del gasto social. Las erogaciones destinadas a la Asignación Universal por Hijo (AUH) crecieron 2,2% interanual en términos reales durante octubre.

En la misma línea, los recursos destinados a jubilaciones y pensiones aumentaron 2,1% real frente al mismo mes de 2025. Son cifras que muestran que el ajuste no tocó de lleno a estos segmentos.

Por qué este resultado es clave para la meta del FMI

El superávit primario no solo sostiene el programa económico oficial, sino que también es una variable central en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que para 2026 dispuso que el resultado primario debe alcanzar el 1,4% del PBI.

El dato acumulado hasta octubre se acerca a ese objetivo, pero todavía resta conocer cómo evolucionarán las cuentas públicas en los últimos dos meses del año. Ese último mes suele traer un incremento estacional del gasto primario que incide en el resultado fiscal anual.

Caputo señaló que el resultado de octubre es consistente con la meta contemplada para este año en el proyecto de Presupuesto 2027. La explicación oficial contempla ese incremento estacional de diciembre como un factor ya previsto.

Qué sigue con el acuerdo del FMI

A fines de octubre, el Fondo aprobó la tercera revisión técnica del acuerdo con la Argentina. Con ese paso, quedó encaminado el desembolso de unos u$s870 millones.

Si bien la aprobación de la instancia técnica allana el camino, todavía resta que el directorio del FMI evalúe la revisión y dé su visto bueno. Se espera que eso suceda a principios de diciembre, lo que marcaría el envío efectivo de los fondos a la Argentina.

La revisión forma parte del acuerdo de facilidades extendidas firmado en abril de 2025, por un total de u$s20.000 millones. El programa establece compromisos vinculados con el equilibrio de las cuentas públicas, la acumulación de reservas internacionales y el cumplimiento de determinadas metas económicas.

El camino fiscal del Gobierno muestra solidez hasta octubre. Los números sostienen la estrategia oficial y acercan al país al cumplimiento de la meta del 1,4% del PBI acordada con el FMI para 2026.