La aprobación de la tercera revisión del staff técnico del FMI es un paso fundamental. Solo resta que el Directorio del organismo la trate antes de fin de año.

Una vez que suceda, el Tesoro recibirá un nuevo desembolso por unos u$s900 millones, equivalentes a unos 600 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG). Hay que destacar que el Tesoro deberá afrontar a fin de este mes un vencimiento de unos u$s800 millones en concepto de intereses con el organismo.

El comunicado difundido ayer en Washington señala: "El personal del FMI celebra la sólida y constructiva colaboración con las autoridades y su continuo compromiso con políticas disciplinadas y reformas orientadas al mercado en el marco del programa y, una vez concluidas las medidas acordadas restantes, se prevé que la tercera revisión se presente al Directorio Ejecutivo del FMI para su consideración a principios de diciembre".

De esta forma, el organismo informó que alcanzó un nuevo acuerdo a nivel técnico con el Gobierno argentino al completar la tercera revisión del programa Extended Fund Facility (EFF) de 48 meses, por u$s20.000 millones. El entendimiento aún requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo.

El comunicado destacó entre otros logros el superávit fiscal primario y financiero, la desaceleración de la inflación y la acumulación de reservas internacionales. En ese aspecto, subraya que el BCRA compró unos u$s16.000 millones hasta septiembre.

"El programa de las autoridades, respaldado por el FMI, continúa arrojando resultados impresionantes, a pesar de un contexto global más complejo" destacaron en el comunicado, que es resultado de las prudentes políticas fiscal y monetaria que han permitido la continuidad de la desinflación y la compra de reservas por parte del BCRA.

Metas fiscales y proyecciones para 2026 y 2027

En el aspecto fiscal, el informe especifica que el superávit primario de 1,4% del PBI en 2026 seguirá siendo fundamental para el programa y que para 2027 se espera un esfuerzo similar, como se refleja en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso.

De concretarse, sería el cuarto año consecutivo de orden en las cuentas públicas. "La disciplina en el gasto y las reformas a los marcos tributario y fiscal impulsarán aún más los esfuerzos de consolidación, al tiempo que se protege el gasto prioritario en infraestructura y servicios sociales", destaca el comunicado.

En relación a la política monetaria, el informe agrega: "El BCRA seguirá fijando objetivos para los agregados monetarios, los cuales se calibrarán cuidadosamente para apoyar la desinflación y la acumulación de reservas, preservando al mismo tiempo la flexibilidad del tipo de cambio dentro del sistema de bandas cambiarias".

Además, añade que "Se continuarán los esfuerzos para fortalecer las operaciones de liquidez, mejorar la transmisión de la política monetaria y respaldar la continua monetización de la economía y una expansión prudente del crédito".

La compra de dólares fue uno de los puntos de discusión cuando los técnicos del FMI visitaron Argentina a fines de septiembre, pero el BCRA cumplió con la meta informal de compra de u$s10.000 millones fijada para 2026 y la discusión se centró en si debía continuar o aflojar para reactivar el crédito. La aceleración en las compras de octubre más de u$s1.200 millones contra u$s470 millones de septiembre, dejó en claro esa discusión, pero en las últimas dos ruedas se cortó la racha compradora.

Reservas y comportamiento del tipo de cambio

La autoridad monetaria informó que las reservas internacionales brutas finalizaron el martes 27 de octubre en u$s50.580 millones frente a los u$s50.481 millones del lunes. El incremento de u$s99 millones no obedeció a compras oficiales en la plaza cambiaria. El stock de reservas también se modifica por pagos, depósitos y movimientos de las cuentas del sector público.

La segunda rueda sin intervención llegó con un cambio en el comportamiento del mercado. El tipo de cambio mayorista cedió respecto del cierre del lunes y terminó en $1.538 luego de haber encadenado siete subas consecutivas, y el tipo de cambio de referencia que el BCRA calcula bajo la Comunicación "A" 3500 quedó en $1.538,7.

En tanto, el dólar minorista cerró en $1.506,8 para la compra y $1.559,9 para la venta, y el techo de la banda cambiaria se ubicó en 1.947,79 pesos por lo que la cotización mayorista permaneció unos 409,8 pesos o un 26% por debajo de ese límite.

Hasta el viernes 23 de octubre, el Central acumulaba compras por u$s15.821 millones en 2026, dentro y fuera del mercado de cambios. Esa cifra supera en más de 50% la meta anual. La proyección oficial apunta a cerrar el año cerca de u$s20.000 millones.

La racha compradora tuvo varios tramos. El más extenso fue de 135 ruedas, entre el 5 de enero y el 27 de julio. Luego se registraron períodos de 27 y de 13 jornadas consecutivas con compras, antes de la última racha de 19 ruedas que terminó el lunes pasado. La actual pausa es la primera en 2026 en la que el BCRA acumula dos días consecutivos sin comprar.

A nivel de reservas, el FMI sostuvo que para fortalecer la resiliencia, la entidad que conduce Santiago Bausili va a seguir comprando. Esto se complementará con la implementación sostenida de la estrategia de financiamiento en divisas, que continuará movilizando recursos de los mercados de capitales nacionales, socios oficiales e ingresos por privatizaciones.

El informe también describe que: "Las autoridades argentinas acordaron mantener la disposición para acceder a los mercados internacionales de capitales cuando las condiciones lo permitan y a partir de allí activar líneas de crédito contingentes según sea necesario".

En ese sentido, el organismo le señaló al equipo económico que el objetivo final tiene que ser volver a salir al mercado internacional, algo que hoy se observa como una posibilidad complicada con un riesgo país por arriba de los 750 puntos básicos mientras que en la tercera revisión finalizada en junio ese valor llegaba a los 400 puntos.

Qué prioridades marca el FMI al Gobierno argentino

Por lo que pudo saber iProfesional de fuentes cercanas al Gobierno, las autoridades del organismo apuntan a que el Ejecutivo le dé prioridad a la profundización de los mercados de capitales nacionales, la ampliación del acceso a financiación a largo plazo, la facilitación de la ejecución de inversiones estratégicas en el marco del RIGI y el impulso de las concesiones de infraestructura recientemente adjudicadas, junto con las reformas laborales y de mercado implementadas a principios de año.

Con respecto al futuro del acuerdo, la cuarta revisión comenzará en enero de 2027 y será por el cierre del trimestre octubre-diciembre 2026.

El objetivo de meta fiscal de 2026 es un superávit primario de 1,4% del PBI, equivalente a $16,26 billones de pesos.

A junio, la meta era de $8,46 billones y se redujo a $6,86 billones, frente a los 6,29 billones computados.

Con respecto a la posición de Reservas Internacionales Netas (RIN), la meta original era de u$s3.100 millones para el primer trimestre y u$s8.400 millones para el último. La acumulación neta estimada es de u$s9.000 millones versus una meta de u$s8.000 millones.

En relación al IPC, el FMI proyectó las siguientes cifras: