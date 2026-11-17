El ICC llegó a 41,52 puntos en octubre, impulsado por los bienes durables, pero retrocedió entre los hogares de menores ingresos.

La recuperación de la confianza de los consumidores no alcanzó a todos los sectores de la población. Durante octubre, los hogares de mayores ingresos mostraron una evolución favorable, mientras que entre las familias de menores recursos el indicador volvió a retroceder. La diferencia quedó reflejada en el último relevamiento del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, en un contexto de dificultades de los hogares para llegar a fin de mes.

En el primer grupo, el índice avanzó 1,99% y se ubicó en 41,76 puntos. Para los hogares de menores ingresos, en cambio, se verificó una baja de 1,30%, que dejó la medición en 40,75 puntos.

Dentro de este último segmento apareció, sin embargo, una señal positiva para el consumo: la intención de adquirir electrodomésticos registró un incremento mensual de 20,44%.

Índice de Confianza del Consumidor: qué sectores impulsaron la suba de octubre

El resultado general del relevamiento mostró una mejora moderada. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) pasó de 41,18 puntos en septiembre a 41,52 en octubre. La variación estuvo marcada por el comportamiento desigual de los rubros que integran la medición.

La mayor suba correspondió a Bienes Durables e Inmuebles, con un incremento de 8,77% frente al mes anterior. Los otros dos componentes tuvieron resultados negativos: Situación Personal registró una caída de 2,59% y Situación Macroeconómica, una contracción de 1,57%.

La diferencia también se observó al separar las respuestas entre la percepción del presente y las perspectivas para los próximos meses. El informe detalló que "las Condiciones Presentes registraron un aumento de 5,88%, mientras que las Expectativas Futuras mostraron una disminución de 2,61%".

El Interior conservó el nivel más alto de confianza

La comparación territorial dejó a la Ciudad de Buenos Aires como la única de las tres áreas relevadas con una variación positiva. Según el estudio, "el aumento se observó en CABA (+6,77%), mientras que las disminuciones se observaron en el GBA (-0,14%) y el Interior (-0,25%)".

Pese a ese retroceso mensual, el Interior mantuvo el mayor nivel absoluto del ICC, con 46 puntos. En la otra punta quedó el Gran Buenos Aires, con 39,49 puntos, mientras que la Ciudad registró 39,68 puntos.

Cómo se realizó el relevamiento de la Universidad Di Tella

Las cifras surgen de una encuesta telefónica realizada entre el 5 y el 16 de octubre de 2026. El trabajo contempló 1.000 casos representativos de los principales centros urbanos de la Argentina y tiene un margen de error estadístico de +/- 3,5%.

El informe fue elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella y procesado por Agencia Noticias Argentinas.

La confianza todavía no recuperó el máximo de enero de 2025

La evolución de los últimos años muestra que el indicador se encuentra en una posición intermedia entre dos referencias relevantes. En enero de 2024, después de las primeras medidas del presidente Javier Milei, había tocado un mínimo de 35,60 puntos. Desde entonces, acumuló una recuperación de 16,63%.

El recorrido posterior, sin embargo, fue descendente. En enero de 2025, el ICC había alcanzado los 47,38 puntos, su máximo de ese período. Frente a ese registro, la medición actual acumula una caída de 12,37%.

De esta manera, el avance de octubre no modifica el dato de fondo: la confianza mejoró respecto de septiembre, pero continúa lejos del nivel que había alcanzado a comienzos de 2025

Cómo había evolucionado la confianza del consumidor en septiembre

La mejora registrada en octubre se produjo después de un repunte en el mes anterior. En septiembre, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) había avanzado 2,4% mensual y alcanzado los 41,18 puntos, luego de dos meses consecutivos de caídas. Además, la medición había mostrado una suba interanual del 3,4%, la mayor desde julio de 2025.

El resultado, sin embargo, había sido muy diferente según la región del país. El Interior encabezó la recuperación, con un incremento de 5,23%, que llevó el indicador a 46,11 puntos. En el Gran Buenos Aires también hubo una mejora: el índice creció 3,33% y llegó a 39,55 puntos. CABA mostró el comportamiento opuesto, con una caída de 6,78% y un registro de 37,16 puntos.

La distribución por ingresos también dejó un panorama distinto al de octubre. En septiembre, los hogares de menores recursos habían experimentado un aumento de 12,33%, hasta los 41,29 puntos. Entre las familias de ingresos altos, en cambio, la confianza había retrocedido 4,07%, con un resultado de 40,95 puntos.

Otro aspecto relevante fue la diferencia entre la evaluación del presente y las perspectivas económicas. Las Condiciones Presentes habían mejorado apenas 0,3%, mientras que las Expectativas Futuras avanzaron 3,8% y alcanzaron los 49,2 puntos.

La predisposición para realizar compras importantes, por su parte, seguía siendo el componente más débil. El subíndice de Bienes Durables había caído 3,4% y quedado en 32,7 puntos. Entre los factores que condicionaban decisiones como adquirir un automóvil o electrodomésticos figuraban las tasas de interés, las posibilidades de financiamiento y la situación de los ingresos.

El relevamiento de septiembre fue realizado por Poliarquía Consultores entre el 1 y el 9 de ese mes, sobre hogares de 40 grandes centros urbanos. Los datos fueron publicados por iProfesional en su cobertura de la confianza del consumidor.