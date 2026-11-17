En diciembre, la actualización de los haberes será de 2,2%, en línea con la inflación de octubre. Cuánto cobrarán los jubilados y qué pasa con el bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorgará un nuevo incremento de haberes en diciembre a jubilados y pensionados. La actualización previsional será del 2,2%, en línea con la inflación correspondiente a octubre que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, la jubilación mínima pasará de $444.158,45 a $453.929,95, y la máxima -que se acercaba a los $2.988.000- ahora ya superará los $3 millones.

Este mismo incremento se aplica a los demás haberes de diciembre y alcanzará a los distintos beneficios previsionales que se actualizan por el mecanismo de movilidad mensual y se calculará sobre los importes vigentes durante noviembre.

Sin embargo, hay otro componente que puede modificar el ingreso final de los jubilados de menores recursos. Se trata del bono extraordinario de hasta $70.000 que el Gobierno viene otorgando a determinados beneficiarios. Su continuidad en noviembre requiere una nueva confirmación oficial.

De cuánto será la jubilación mínima y máxima de ANSES en diciembre de 2026

Este sistema, establecido mediante el Decreto 274/2024, determina que las jubilaciones y pensiones se actualicen de acuerdo con la inflación registrada dos meses antes. Se mantiene también el mismo importe y las condiciones aplicadas en meses anteriores del bono de $70.000. De esta manera, con la aplicación del aumento del 2,2% sobre los montos establecidos en noviembre, los principales haberes previsionales quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $453.929,95

: $453.929,95 Jubilación mínima con bono: $523.929,95

$523.929,95 Jubilación máxima: $3.054.518,67

$3.054.518,67 PUAM: $363.143,96

$363.143,96 PUAM con bono: $433.143,96

$433.143,96 Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $317.750,96

$317.750,96 PNC por invalidez o vejez con bono: $387.750,96

Hay que tener en cuenta que aquellos jubilados que tiene los haberes más altos del sistema previsional también recibirán el aumento del 2,2%. En noviembre, la jubilación máxima se ubicó en $2.988.765,84, por lo que la actualización llevará el importe a $3.054.518,67 durante diciembre, pero en estos casos no corresponde el bono.

En cuanto al bono en sí, para los que no perciben la mínima, el monto final dependerá de cuánto cobraban en noviembre. A diferencia de quienes perciben la mínima, los jubilados con haberes más elevados no reciben necesariamente el bono completo. El acceso al refuerzo depende del límite de ingresos y de las condiciones que establezca la disposición vigente para dicho mes.

La diferencia entre el haber mensual y el bono es importante para entender la evolución de los ingresos previsionales. Mientras que la movilidad actualiza la jubilación de manera periódica, el refuerzo funciona como un complemento extraordinario dirigido a los beneficiarios que cumplen los requisitos establecidos.

Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados en diciembre

Diciembre también será un mes particular para los beneficiarios de ANSES porque se acreditará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al segundo semestre de 2026.

El aguinaldo de los jubilados se calcula como el 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre. Se liquida por separado de la prestación habitual y se acredita de acuerdo con el cronograma de pagos del organismo previsional.

De esta manera, los jubilados y pensionados recibirán durante diciembre tres conceptos: el haber mensual actualizado, el aguinaldo y, en los casos que corresponda, el bono extraordinario.

La combinación de estos importes representará un ingreso superior al habitual para los beneficiarios, especialmente para quienes cobran la jubilación mínima y acceden al refuerzo completo.

ANSES organiza las acreditaciones según la terminación del DNI de cada titular, por lo que las fechas de cobro se distribuyen a lo largo del mes.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados de ANSES en diciembre 2026

El calendario previsional de diciembre comenzará el miércoles 9 y se extenderá hasta el miércoles 23. Las fechas varían según el monto del haber y la terminación del documento.

El cronograma para quienes perciben haberes que no superan la jubilación mínima es el siguiente:

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

En tanto, los jubilados y pensionados que cobran haberes superiores a la mínima tendrán estas fechas:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.

Calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cobrarán durante los primeros días del cronograma de diciembre. Las fechas establecidas son: