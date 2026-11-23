Las agencias internacionales cambiaron su proyección, y esperan que el crudo cotice a u$s77 en un año. Para Argentina, habría un alivio inflacionario

Hace dos meses, el debate entre los economistas era si había que celebrar o lamentar el hecho de que el precio internacional del petróleo se afirmara bien por encima de los u$s100 el barril. Y quedaba en evidencia una situación ambigua para Argentina: el precio alto garantizaba más dólares de la exportación pero también más presiones inflacionarias. Ahora, de golpe, todo indica que se dará el escenario opuesto.

En sus recientes revisiones del mercado para 2027, varias instituciones investigadoras y bancos de inversión corrigieron los números a la baja, de modo tal que el precio se estima en torno de u$s85, un 12% menos que el precio promedio de este año.

En el análisis pesaron consideraciones geopolíticas -básicamente una relativa normalización del transporte petrolero en el estrecho de Ormuz, frente a Irán-, pero también otras de índole meramente económico, como una demanda global retraída, frente a una oferta que crece aceleradamente.

La Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos, uno de los principales entes de información global para la industria petrolera, prevé que a mediados del año próximo los países de Medio Oriente -excepto Irán- volverán a los niveles de producción previos al ataque de Estados Unidos de marzo pasado. Hablando en números, se espera que el año próximo haya una producción diaria promedio de 28,4 millones por parte de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), lo que implica una suba de 16% respecto de este año.

En cuanto a la demanda, está en un momento de caída, especialmente por las bajas compras de China. Se estima que a nivel mundial, se consumen 2 millones de barriles diarios menos que el año pasado. Los informes proyectan que esa baja se revertirá gradualmente hacia fines del año próximo.

El petróleo, en baja

En lo que respecta a Argentina, los mercados para exportar petróleo seguirán demandando cantidades crecientes, mientras no termine de normalizarse el transporte internacional. Pero, en lo que respecta a los precios, se prevé un rápido efecto tobogán: la referencia Brent, que hoy se ubica en u$s93, caerá hasta un nivel de u$s77 hacia el último trimestre del año próximo.

Dicho en otras palabras, en la previa de las elecciones presidenciales, el precio será un 17% menor que el de hoy. Esto podría atenuar las proyecciones de ingreso de dólares provenientes del sector energético, justo cuando se acaba de conocer el dato de que el petróleo desplazó a la harina de soja como principal producto argentino de exportación.

Un reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario indica que, en los últimos cinco años, el aporte del petróleo se multiplicó por 6,5 veces, mientras que la exportación de derivados de soja cayó un 25%, en un mercado global con mayor competencia.

Y agrega que actualmente el superávit comercial del rubro energía es el 44% del total del saldo comercial argentino. Es por eso que lo que ocurra con el petróleo es fundamental para saber si se puede preservar un superávit de la cuenta corriente por u$s7.000 millones -uno de los indicadores fundamentales para saber si se puede transitar el año electoral con relativa calma.

Un cambio de escenario

Según las proyecciones presentadas por YPF y por el gobierno, la tendencia es de crecimiento continuado. Un punto de inflexión importante será cuando, a fines de 2027, esté completada la infraestructura para el transporte de gas hasta la costa patagónica y su licuación para ser embarcado con destino a los mercados de exportación.

Tras los recientes récords de exportaciones totales -u$s10.061 millones en octubre- y también en el superávit comercial -u$s3.394 millones-, el gobierno se entusiasma con un holgado saldo de la balanza para el año próximo, que lo ponga a resguardo de las típicas tensiones cambiarias pre-electorales.

Hablando en plata, se espera que el año próximo haya un superávit comercial de unos u$s35.000 millones, de los cuales no menos de u$s15.000 millones serían aportados por el petróleo.

Pero, para que eso ocurra, la fuerza que juega a favor -el incremento en la producción de Vaca Muerta- deberá superar al factor que hasta ahora fue favorable pero que empezará a jugar en contra -la fluctuación de los precios en el mercado internacional-.

El boom actual -un crecimiento exportador interanual de 89%- se explica por un mix de los altos precios globales y también por el acelerado crecimiento productivo. Mientras los precios subieron en un año un 33,4%, las cantidades exportadas lo hicieron a un ritmo de 39,8%-.

La parte buena: menos presión inflacionaria

La caída en el precio del petróleo tiene, sin embargo, efectos positivos. Para empezar, podría haber un efecto positivo: el abaratamiento de insumos utilizados por el campo y que se derivan del petróleo, como la urea y otros fertilizantes, que este año experimentó subas de hasta 50%.

Pero, sobre todo, el impacto se verá en el plano macroeconómico. El propio ministro Toto Caputo dijo que los altos precios de la energía eran los responsables principales del salto en la inflación mayorista, que a su vez incidió en el empeoramiento del IPC.

Con un petróleo en caída, en cambio, podría esperarse un alivio de esa presión. Por lo pronto, fue motivo de celebración en el gobierno el hecho de que el índice mayorista haya registrado un 1,6% en octubre, luego del 3,2% de septiembre -el pico del año fue abril, con un 5,2%-.

Pero, además, se espera también un efecto positivo en la inflación internacional. De hecho, en Estados Unidos se pronostica que el galón de gasolina caiga un 4% al público el año próximo. Se trata de un precio de alta sensibilidad a nivel económico y político, por lo que podría influir en las expectativas de la inflación general.

Y esto tiene, a su vez, un impacto en las tasas de interés, que suelen ir en sentido coincidente con las expectativas inflacionarias. Si bien el gobierno argentino no prevé oficialmente buscar dólares en el mercado internacional de crédito, lo cierto es que una distensión de las tasas podría mejorar las condiciones para atravesar el 2027 electoral sin que ello implique un riesgo para cumplir con el calendario de vencimientos de deuda por u$s24.000 millones.