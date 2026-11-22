Carrefour ofrece pequeños electrodomésticos con rebajas de hasta 50%. Hay cafeteras, pavas y artículos de cocina con precios desde $12.999

La compra de pequeños electrodomésticos puede convertirse en una oportunidad de ahorro durante noviembre. Carrefour reúne en su tienda online una selección de artículos para la cocina y el hogar con rebajas que llegan al 50%, además de opciones de financiación en productos seleccionados.

El catálogo incluye cafeteras, picadores, pavas eléctricas, tostadoras y otros equipos de uso cotidiano, con precios que parten de los $12.999.

Carrefour: qué pequeños electrodomésticos tienen hasta 50% de descuento

Un relevamiento de iProfesional en la tienda online de Carrefour identificó pequeños electrodomésticos con descuentos de hasta el 50%. Entre las ofertas disponibles se destacan los siguientes productos:

Cafetera italiana Hamilton Beach de 6 tazas: $12.999, con un descuento del 50%. Su precio anterior era de $25.999.

$12.999, con un descuento del 50%. Su precio anterior era de $25.999. Picador de vegetales Atma Home recargable por USB, de 270 ml: $15.999, con una rebaja del 50%. Antes costaba $31.999.

$15.999, con una rebaja del 50%. Antes costaba $31.999. Cafetera italiana Hamilton Beach de 12 tazas: $23.999, con un descuento del 31%. Su valor anterior era de $34.999.

$23.999, con un descuento del 31%. Su valor anterior era de $34.999. Cafetera eléctrica de filtro Bluesky: $28.900, con una rebaja del 40%. El precio anterior era de $47.800.

$28.900, con una rebaja del 40%. El precio anterior era de $47.800. Pava eléctrica Codini de 1,8 litros: $27.900, con un descuento del 30%. Antes se ofrecía a $39.990.

$27.900, con un descuento del 30%. Antes se ofrecía a $39.990. Sandwichera Moulinex: $45.745, con una rebaja del 30%. El valor anterior informado era de $65.350.

$45.745, con una rebaja del 30%. El valor anterior informado era de $65.350. Cafetera eléctrica de filtro Niviko de 750 ml: $32.999, con un descuento del 27%. Su precio anterior era de $44.999.

$32.999, con un descuento del 27%. Su precio anterior era de $44.999. Tostadora eléctrica Niviko de dos rebanadas: $32.999, con una rebaja del 27%. Antes costaba $44.999.

$32.999, con una rebaja del 27%. Antes costaba $44.999. Jarra eléctrica Bluesky de acero inoxidable: $32.900, con un descuento del 27%. Su valor anterior era de $45.355.

$32.900, con un descuento del 27%. Su valor anterior era de $45.355. Pava eléctrica Daihatsu de 1,7 litros: $33.499, con una rebaja del 25%. El precio anterior era de $44.665.

$33.499, con una rebaja del 25%. El precio anterior era de $44.665. Yogurtera Ranser de un litro con cuatro frascos de vidrio: $26.999, con un descuento del 25%. Antes costaba $35.999.

La variedad de precios permite comparar alternativas para distintos usos y presupuestos, desde pequeños aparatos para preparar alimentos hasta cafeteras y pavas eléctricas.

Cuánto se puede ahorrar en pesos con las ofertas

Además del porcentaje de descuento, otra manera de comparar las promociones es observar cuánto dinero queda de diferencia entre el precio anterior y el valor publicado actualmente. En algunos artículos, el ahorro supera los $15.000 por unidad.

La sandwichera Moulinex, por ejemplo, pasó de $65.350 a $45.745, lo que representa una diferencia de $19.605. En la cafetera eléctrica de filtro Bluesky, la rebaja equivale a $18.900: antes costaba $47.800 y ahora figura a $28.900.

También hay diferencias importantes en productos de menor precio. El picador Atma Home permite ahorrar $16.000 frente a su valor anterior de $31.999, mientras que la cafetera italiana Hamilton Beach de seis tazas registra una diferencia de $13.000.

En las pavas y jarras eléctricas, el ahorro informado supera los $11.000. La Codini de 1,8 litros presenta una diferencia de $12.090 y la jarra Bluesky de acero inoxidable, de $12.455 respecto de sus precios anteriores.

Qué opciones de financiación y medios de pago hay en noviembre

Además de los descuentos en pequeños electrodomésticos, Carrefour cuenta con alternativas para financiar las compras durante noviembre. Las condiciones varían según el medio de pago y el canal elegido. La estrategia se suma a las promociones que ofrecen otros supermercados en electrodomésticos.

Entre las opciones vigentes se encuentran:

Tarjeta de crédito Carrefour Banco: permite pagar en 3 cuotas sin interés los sábados y domingos. El beneficio alcanza las compras online y las realizadas en sucursales, sujeto a evaluación crediticia.

Mercado Pago: ofrece 3 cuotas sin interés en compras desde $150.000, abonando con QR en hipermercados Carrefour, Carrefour Market, Express y Maxi. Esta promoción no corresponde a las operaciones realizadas en la tienda online.

Naranja X: permite pagar en 4 cuotas sin interés todos los días hasta el 30 de noviembre. La promoción es válida en sucursales físicas adheridas y no se aplica a compras por internet.

De esta manera, quienes compren a través de la página web pueden acceder a las 3 cuotas sin interés con la tarjeta de crédito Carrefour Banco durante los fines de semana. En cambio, las alternativas de Mercado Pago y Naranja X están limitadas a las operaciones presenciales.

Qué productos conviene elegir según las necesidades del hogar

A la hora de aprovechar las promociones, no solo importa el porcentaje de descuento. También conviene evaluar qué uso se le dará al aparato y cuáles son sus características. En las cafeteras, por ejemplo, la capacidad es un dato central: los modelos italianos de seis y 12 tazas permiten elegir según la cantidad de café que se prepara habitualmente.

En las pavas eléctricas, en cambio, hay que considerar la capacidad y el material de fabricación. La oferta incluye opciones de 1,7 y 1,8 litros, además de una jarra de acero inoxidable. Para quienes buscan simplificar la preparación de alimentos, el picador recargable por USB ofrece una alternativa compacta, mientras que la yogurtera Ranser incluye cuatro frascos de vidrio para preparar y conservar porciones individuales.

Comparar estas características con el precio final permite determinar si la rebaja representa una oportunidad conveniente para cada hogar.

Qué tener en cuenta antes de comprar en Carrefour

Los precios y las promociones pueden modificarse durante la campaña, mientras que la disponibilidad depende del stock y de la zona de entrega. Por eso, antes de concretar la operación, conviene consultar el importe final, los gastos de envío y las condiciones aplicables al producto elegido en la tienda online de Carrefour. Quienes también evalúen otras opciones pueden consultar este relevamiento de ofertas en marcas y outlets de electrodomésticos.