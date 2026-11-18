El dólar oficial y los financieros volvieron a subir y la diferencia entre ambos alcanzó el 10%, máximos desde principios de octubre de 2025

El dólar oficial alcanzó este miércoles 18 de noviembre un nuevo máximo nominal, en una rueda con escaso volumen de operaciones en el mercado de contado y una mayor intervención compradora del Banco Central (BCRA). Aun con las últimas subas, el tipo de cambio acumula en 2026 un avance muy inferior al de los precios, lo que profundiza la apreciación real del peso.

En el segmento mayorista, la cotización aumentó $7,50 y terminó la jornada en $1.559,50. En tanto, el dólar minorista avanzó $5 y cerró a $1.580 para la venta en el Banco Nación. El promedio minorista que releva diariamente el BCRA se ubicó en torno a los $1.580,161.

En ese escenario, el dólar financiero (CCL) que usan las empresas para girar al exterior, volvió a subir con fuerza y estiró la brecha con el mayorista al 10%, la más elevada en más de un año: la última vez que había estado en niveles similares fue a fines de septiemnre y principios de octubre del 2025, antes de las elecciones legislativas.

Con el minorista, la diferencia es del 8,5%.

De acuerdo con los datos aportados por Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, el volumen negociado alcanzó los u$s356.671 millones en el segmento de contado y otros u$s1.529 millones en el mercado de futuros. Desde el mercado también señalaron que hubo una fuerte actividad en los instrumentos vinculados al dólar de enero.

"Muchísimo operado en USD Linked de enero, herramienta que usa el Gobierno para mantener a raya el oficial", señaló una fuente del mercado.

Subieron los financieros y la brecha es récord en más de un año

Pese al nuevo máximo nominal, el recorrido del dólar oficial continúa muy por debajo de la evolución de los precios. En lo que va de noviembre, el tipo de cambio mayorista acumula una suba de $25,50, equivalente al 1,7%.

La diferencia se amplía al observar el desempeño desde comienzos de año: el mayorista avanzó apenas un 7,2% en 2026, frente a una inflación acumulada del 26,3% hasta octubre.

Esta distancia entre ambas variables implica una apreciación real del peso, dado que los precios internos aumentaron a un ritmo considerablemente mayor que el dólar.

Además, la cotización oficial todavía conserva una distancia importante respecto del límite superior del esquema de bandas cambiarias. Para este miércoles, el techo estaba fijado en $1.974,20, por lo que la brecha frente al mayorista se ubicó en torno al 26,6%.

En el mercado informal, el dólar blue registró un salto de $25 y se negoció a $1.630, con lo que alcanzó un nuevo máximo nominal. Así, la diferencia respecto del tipo de cambio mayorista quedó cerca del 4,5%.

Los dólares financieros también operaron en terreno positivo. El MEP avanzó un 1,5% y llegó a $1.608,09, mientras que el contado con liquidación (CCL) subió un 0,7%, hasta los $1.708,22. De esta manera, la brecha es la mayor en 13 meses.

La búsqueda de cobertura también se reflejó en el mercado de futuros. Los contratos correspondientes a noviembre y diciembre avanzaron hasta un 0,16%, mientras que las posiciones de enero y marzo de 2027 registraron subas del 0,12%.

La City ve una "calma tensa" en el mercado cambiario

"El blue es un mercado muy chico, con baja liquidez y profundidad y cualquier cambio de tendencia impacta en la cotización, acompaña al resto. Lo demás me parece consecuencia de una gran volatilidad e inestabilidad internacional que genera conductas de salida de fondos que buscan seguridad en activos de Estados Unidos y desarman posiciones en todos los países emergentes. En un escenario muy complejo, y sin vista de estabilizarse, lo que pasa es totalmente lógico", resume Gustavo Quintana, analista de PR Cambios.

"El mercado cambiario opera bajo una calma tensa, caracterizada por la restricción de acceso al segmento oficial, y una mayor búsqueda de dolarización a través de los dólares libres (MEP y contado con liquidación), impulsada tanto por personas en el mercado informal como por empresas en el formal. Esta dinámica refleja una salida simultánea de capitales locales y extranjeros de Argentina, similar a la tendencia observada en los bonos y el riesgo país", resume Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de Eco Go, a iProfesional.

"El mercado cambiario atraviesa un escenario de alta tensión impulsado por la salida de inversiones que castiga a bonos, acciones y la bolsa en general, lo que incrementa la demanda hacia los dólares paralelos en un contexto de incertidumbre y ruido político. A pesar de esta presión y de la dolarización por cobertura, el tipo de cambio oficial se mantiene controlado gracias a los flujos de oferta presentes en el MULC y a las herramientas oficiales de intervención", resume Francisco Díaz Mayer, analista de ABC Mercado de Cambios.

Cómo influyen los "otros" dólares en el oficial

En resumidas cuentas, desde el mercado consideran que, por el momento, el Banco Central podrá controlar todas estas presiones alcistas para el tipo de cambio, por la presencia de oferta de divisas, la tranquilidad generada por la compra de reservas y por una situación estable en el volumen negociado en la plaza cambiaria.

Al respecto, para Menescaldi, afirma que, en el cortísimo plazo, el Gobierno "intenta contener esta presión mediante la provisión de herramientas, coberturas y contratos para sostener el tipo de cambio oficial. No obstante, esta estrategia de alivio no descarta que el mercado oficial continúe experimentando tensiones derivadas de la demanda cambiaria".

Incluso, Quintana es contundente: "No creo que este movimiento del precio del dólar libre presione al oficial".

Lo concreto es que esta tensión cambiaria local y mundial ya está impactando en los precios del MEP, contado con liquidación y blue.

"Creo que la escalada de los dólares bursátiles y del blue es más reflejo de las tensiones globales que por motivos locales. El real brasileño se depreció fuerte estos días, el dólar se apreció en el mundo, así que, al ser esos mercados sin restricciones, son más rápidos para ajustar. El contexto internacional no ayuda", reflexiona Fernando Baer, economista jefe de Quantum, a iProfesional.

En esta línea, Florencia Fiorentin, economista jefa de Epyca, coincide que "toda esta inestabilidad tiene vinculación al incremento del riesgo país y a la suba del dólar en Brasil, por lo que se genera una mayor expectativa de devaluación".

A ello se suman motivos que brindan cierto respaldo al Gobierno que provenien desde la macroeconomía: "La síntesis es equilibrada: Argentina conserva anclas fiscal, cambiaria y monetaria, pero el mercado exige pruebas de sostenibilidad y recuperación de actividad. La estabilización será más robusta si las compras de divisas ganan escala, el riesgo país revierte su alto nivel y el ajuste fiscal mejora su composición sin depender únicamente de la reducción real del gasto", concluyen desde Vector Investments.