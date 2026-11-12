En qué acciones y bonos invertir en noviembre, en medio de la volatilidad local y global

Los analistas detallan en qué instrumentos recomiendan invertir en Argentina con un escenario de riesgo país alto y tasas en alza en el mundo

Los ahorristas buscan reconfigurar su cartera de inversiones en un momento en que el riesgo país escaló hasta amenazar con cruzar los 1.000 puntos, para luego descender y perforar el piso de los 820 puntos. En tanto, el índice MSCI Merval se derrumba más de 9% en el mes.

Por lo pronto, el contexto mundial de tasas de interés más altas seguirá presionando al riesgo país y a los títulos argentinos, que deberán ofrecer una renta más alta para seducir a los inversores.

"Se materializa el escenario que venimos comentando con las distintas encuestas e informaciones macroeconómicas: la inflación debe ser el foco principal de la política monetaria internacional. Así, el mercado ahora descuenta una suba de tasas en la reunión del 9 de diciembre de la Reserva Federal (Fed). Incluso hay opiniones dentro de los hacedores de política que, ante datos de este calibre en el incremento de los precios al consumidor, insinuaron la necesidad de un aumento de 50 puntos básicos en las tasas de referencia", detallan desde Aurum Valores.

De esta manera, se espera que el efecto mundial tenga incidencia en el plano local, sobre todo en la colocación de deuda y financiamiento que necesita el Gobierno para pagar los compromisos internacionales de deuda que tiene en 2027, por un total que ronda los u$s29.000 millones.

"Un tipo de cambio estable no alcanza para ordenar el mercado de deuda. Con el riesgo país en torno los 900 puntos, emitir en dólares a tasas razonables queda fuera de alcance, y el financiamiento depende del rollover en pesos y de las compras del BCRA. Para noviembre miramos menos el precio del dólar y más tres variables: la tasa a la que renueva el Tesoro, el ritmo de compras de reservas y la distancia entre el riesgo argentino y el regional", resume Federico Glustein, economista y socio de Nomika Consultores.

Así, los analistas de la City recomiendan armar carteras conservadoras y apostar más por la renta fija. Y, en el caso de la renta variable, aconsejan alejarse del riesgo electoral argentino a través de propuestas en el mercado internacional por medio de los CEDEARs, que son fracciones de acciones de empresas e índices mundiales, que pueden ser adquiridos en pesos en la plaza argentina.

"Mantenemos cierta cautela sobre las posiciones en el mercado local. Si bien las empresas energéticas continúan teniendo fundamentos sólidos a largo plazo, será relevante monitorear la evolución de la variable política, como los posibles acuerdos de cara a 2027 y el tratamiento legislativo del presupuesto y la eliminación de las PASO", indica Milo Farro, analista de mercados de Rava, a iProfesional.

En qué bonos invertir en el último bimestre

En medio de la volatilidad mundial y local que inserta incertidumbre para los ahorristas, los expertos recomiendan invertir en bonos en pesos atados a la inflación y algunos títulos en dólares en la parte media de la curva.

Por ejemplo, proponen los bonos CER del tramo medio, como el emitido al 30 de junio de 2028 (TZX28), ya que "son nuestra alternativa predilecta para la búsqueda de rendimientos en pesos", destaca Farro.

En tanto, Jerónimo Bardin, jefe de trader de ventas en Balanz, completa: "Priorizamos una estrategia selectiva, con mayor preferencia por la renta fija que por las acciones y por emisores corporativos y provinciales frente al soberano. El contexto internacional y la incertidumbre electoral sugieren privilegiar calidad crediticia y moderar la duración".

Así, detalla que, en pesos, mantiene "preferencia" por la tasa fija corta, particularmente, por el bono del Tesoro nacional (Boncap) al 30 de abril de 2027 (T30A7).

"El vencimiento en abril permite limitar la sensibilidad a movimientos de tasas, debido a su corta duración, y coincide con una etapa de mayor oferta estacional de divisas, lo cual brindaría mayor estabilidad cambiaria. Aunque las coberturas conservan su utilidad, no vemos necesario extender demasiado los plazos para capturar oportunidades", justifica Bardin.

En bonos soberanos en dólares, mantiene una "posición neutral, debido a la falta de catalizadores en el corto plazo, como el acceso a mercados internacionales".

Por eso, propone una combinación del bono emitido a octubre de 2027 (AO27) y el Global al año 2041 (GD41).

"El primero permite concentrar parte de la inversión en un vencimiento dentro del actual mandato presidencial, mientras que el segundo aporta mayor potencial de apreciación ante una mejora del escenario, aunque con mayor volatilidad", concluye Bardin.

Al respecto, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, destaca su preferencia por la base en el tramo corto de la curva de bonos soberanos en dólares, con los que vencen en 2030 (AL30 y GD30) y el mencionado AO27, y "una porción menor en bonos largos, como el global emitido al 2041 (GD41), para capturar la compresión cuando el contexto acompañe".

En una tónica similar, Andrés Repetto, analista de mercados y fundador de Andy Stop Loss, también mantiene una postura conservadora, ya que en renta fija prioriza instrumentos cortos como, los títulos en dólares al 2028 (AO28) o 2029 (AO29).

También agrega la recomendación en las obligaciones negociables (ON) de empresas sólidas, como, por ejemplo, las de YPF, "evitando bonos soberanos largos, como los globales que tienen vencimiento en 2035 (GD35)", destaca este experto.

En ello coincide Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est: "En renta fija, para perfiles moderados, priorizaría Obligaciones Negociables en dólares bajo ley extranjera de empresas con buena generación de caja, particularmente del sector energético, como YPF o Vista. Creo que hoy ofrecen una mejor relación entre riesgo y rendimiento que los bonos soberanos, ya que permiten obtener renta en dólares reduciendo parte de la exposición directa al riesgo político".

En ello, Lazzati considera que las obligaciones negociables de empresas de primera línea, como las de YPF, Pampa o Vista, "ofrecen rendimientos atractivos con menor volatilidad".

Acciones y CEDEARs para invertir hasta fines de diciembre

Respecto a las acciones, con un índice MSCI Merval de empresas líderes que cae más de 9% en noviembre, con algunas compañías locales que se desploman hasta 20% en el corriente mes, como el caso de YPF, la recomendación general es de cautela, más allá que los precios más bajos también son oportunidades de compra.

Es decir, Bardin indica que las bajas de los precios que tuvieron las acciones de las empresas en las últimas semanas, "mejoraron algunas valuaciones, pero la debilidad de la actividad y la sensibilidad al escenario político todavía limitan el atractivo de una apuesta generalizada por el mercado".

Por eso, subraya que mantiene "mayor cautela" sobre bancos y firmas de servicios públicos más expuestas a la volatilidad electoral.

"Nuestras preferencias son Vista, Pampa Energía, Corporación América Airports, Ternium Argentina, Aluar y Lithium Argentina. Vista y Pampa combinan proyectos de crecimiento con exposición al desarrollo energético; Corporación América aporta diversificación internacional; Ternium y Aluar presentan oportunidades por valuación y fundamentos industriales. Y Lithium Argentina constituye una alternativa de mayor riesgo vinculada al desarrollo de sus proyectos y a la evolución del litio", enumera Bardin.

Para Castro, dentro de las acciones, sostiene que, por el momento, "seguiría siendo selectivo y priorizaría compañías con buenos fundamentos y capacidad de generar dólares".

En ese sentido, mantiene una mirada positiva sobre YPF y Pampa Energía, apoyadas en el crecimiento de Vaca Muerta y en proyectos de expansión de producción e infraestructura.

Para Nicolás Della Sala, analista de PPI, en lo que respecta a acciones argentinas, indica que para inversores de largo plazo con apetito por riesgo, "mantenemos el sector energético como columna vertebral de la cartera: Pampa Energía (PAMP), Transportadora de Gas del Sur (TGS) e YPF, por su menor correlación con el ciclo económico doméstico".

En cuanto a los Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEARs), Della Sala sostiene que en el escenario mencionado, "hace que mantengamos cierta cautela".

Entonces, para perfiles con un horizonte de largo plazo, destaca Berkshire Hathaway (BRKB) y el ETF del S&P 500 (SPY) como núcleo de diversificación.-

Con menor ponderación, Della Sala se inclina por el índice (ETF) de oro (GLD) como cobertura ante la tensión geopolítica e inflación global, así como también una apuesta en tecnología con Alphabet (GOOGL), "aprovechando la corrección que tuvo por los balances más que por un cambio en los fundamentos".

En este sentido, Lazzati recomienda los CEDEARS de compañías "con mucha caja y resultados sólidos, como Apple, Alphabet y Nvidia, con compras escalonadas por el costo del canje".-