El economista vinculó las altas tasas y el dólar utilizado para contener los precios con el deterioro de la actividad y reclamó liberar el mercado

La pérdida de competitividad de las empresas, las dificultades para sostener el empleo y el menor ingreso de recursos fiscales forman parte de las consecuencias que Roberto Cachanosky atribuye al esquema económico vigente. El economista liberal cuestionó que el Gobierno recurra al tipo de cambio para desacelerar la inflación y sostuvo que esa decisión termina trasladando costos al sector productivo.

En diálogo con Perfil, explicó que mantener el dólar relativamente estable mientras los precios internos continúan subiendo genera un desequilibrio que favorece a los bienes importados frente a la producción local. "Ese atraso cambiario actúa como un subsidio a las importaciones, pega en la actividad económica, mandando al cierre a empresas que tal vez no tendrían que cerrar", advirtió.

A su juicio, el problema no se resuelve únicamente con medidas sobre el mercado financiero: cuando las compañías pierden competitividad y enfrentan mayores dificultades para financiarse, el impacto llega a la actividad, los salarios y los puestos de trabajo. La situación del mercado laboral también quedó reflejada en un informe que mostró que hay 29.000 empresas empleadoras menos y el empleo registrado no logra recuperarse.

Carry trade y deuda: la advertencia de Cachanosky sobre el Banco Central y el Tesoro

Cachanosky encontró similitudes entre algunos mecanismos financieros actuales y los que funcionaron durante el gobierno de Mauricio Macri. Al analizar la crisis de 2018, descartó que su origen haya sido una apertura cambiaria excesiva. En cambio, apuntó contra la estrategia de endeudamiento y las operaciones de carry trade que, según su interpretación, habían ganado peso en aquel período.

Para detallar cómo funcionaba ese esquema, recordó una fórmula que se utilizaba en los años 80: "Lo que hizo el Banco Central es armar un fenomenal carry trade que en mi época, en los 80, le decíamos: te doy tasa, dame dólar", explicó. La operatoria volvió a captar la atención de los inversores en 2026, en un escenario en el que el dólar controlado vuelve a hacer atractivo el carry trade.

También cuestionó que la dinámica de absorción monetaria mediante deuda continúe bajo la administración actual. La diferencia, señaló, es qué organismo queda a cargo de esa operatoria: "Cambió de bolsillo, pero la cosa sigue siendo la misma. Es lo mismo, antes lo hacía el Banco Central, ahora lo hace el Tesoro", advirtió. En ese debate también aparece el efecto que la colocación de deuda del Tesoro puede tener sobre el crédito al sector privado.

Qué cambios propone para el mercado cambiario

Frente a este escenario, el economista planteó que la salida requiere modificar las reglas que condicionan la compraventa de divisas. Aunque respaldó la apertura de la economía, remarcó que las empresas deben poder competir sin distorsiones y reclamó eliminar las restricciones que todavía intervienen en el mercado.

"Me gustaría ver un mercado único y libre, sin cupos, sin el Banco Central vendiendo dólares futuros, sin bonos ajustables por dólares", sostuvo.

Su propuesta incluye dejar atrás el uso del tipo de cambio como herramienta para contener los precios. Considera que esa estrategia, aplicada en distintas etapas de la historia económica argentina, termina generando efectos adversos sobre la producción y el financiamiento privado.

"La única opción que hoy tiene el Gobierno para enfrentar este problema de falta de actividad es liberar el mercado de cambio. Terminar con todas las restricciones y dejarlo flotar libremente", enfatizó.

La advertencia sobre las tasas, las empresas y el superávit fiscal

Cachanosky identificó en el dólar utilizado como ancla antiinflacionaria uno de los errores centrales del programa económico. Según su razonamiento, sostener esa política obliga a recurrir a colocaciones de deuda y mantiene elevadas las tasas de interés, lo que encarece el crédito y reduce las posibilidades de financiamiento para el sector privado.

El efecto sobre las empresas puede traducirse en menos actividad y dificultades para sostener sus estructuras. A su vez, una menor cantidad de compañías en funcionamiento y la pérdida de empleos repercuten sobre la recaudación tributaria.

El economista resumió esa cadena de consecuencias con una advertencia: "Eso significa el cierre de empresas, eso significa pérdida de puestos de trabajo, eso significa pérdida de recaudación".

Por eso, su cuestionamiento no se limita al nivel del dólar ni al ritmo de la inflación. También apunta al riesgo de que el deterioro de la actividad termine afectando los ingresos del Estado y, con ellos, la posibilidad de mantener el superávit fiscal.

Brasil y la brecha cambiaria reavivan el debate sobre la competitividad

La discusión sobre el atraso cambiario también volvió a ganar espacio por la evolución del real brasileño, una variable relevante para la industria y el comercio exterior argentino. Brasil es el principal socio comercial del país y cualquier movimiento importante de su moneda modifica las condiciones de competencia entre las empresas de ambos mercados.

En un informe publicado el 13 de noviembre, iProfesional señaló que el dólar había subido 13,7% frente al real en los 35 días previos, mientras que en la Argentina la cotización avanzó apenas 6% en lo que iba de 2026. La diferencia se produjo en un período en el que la inflación local acumuló 26,3% durante los primeros diez meses del año.

El fenómeno también fue analizado en una nota sobre la devaluación en Brasil y la presión que ejerce sobre la competitividad argentina.

La combinación de esos movimientos encendió interrogantes sobre la competitividad de los productos argentinos frente a los brasileños. De acuerdo con un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), el tipo de cambio real bilateral con Brasil retrocedió 3,3% en las ruedas analizadas y llegó a su nivel más bajo desde mayo de 2025. Además, el país vecino representa el 27,2% del índice de tipo de cambio real multilateral argentino.

El debate también tiene una dimensión interna. Cuando los precios locales aumentan a un ritmo superior al del dólar, el peso se aprecia en términos reales y puede encarecer la producción argentina frente a la extranjera. Ese escenario representa un desafío para las actividades industriales que compiten con importaciones, incluso cuando otros sectores exportadores mantienen un desempeño favorable.