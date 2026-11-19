El Día del Bancario se pagó el 6 de noviembre, pero cómo se actualizó por el costo de vida de octubre, se pagará la diferencia antes de fin de mes

Después de cerrar la revisión salarial de noviembre según el índice inflacionario de octubre, el secretariado nacional de la Asociación Bancaria (AB) aclaró cómo se liquidará la actualización del jugoso bono por el Día del Bancario, que se pagó el 6 de este mes a un valor de $2.275.519,25.

Teniendo en cuenta que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado fue del 2,2%, no solo aumentaron los salarios conformados, sino que se aplicó la suba al bono que los trabajadores y trabajadoras bancarios cobran cada año y se alcanzó el pago inicial de $2.325.227,20.

De cuánto es la diferencia y cuándo se liquida

Según explicó la organización gremial que encabeza Sergio Palazzo, la diferencia de unos $50.000 se liquidará antes de fin de mes, aclarando que se trata de un bono que va en línea con el escalafón de la actividad; es decir, a medida de va ascendiendo, el plus es mayor, llegando a los $3.500.000 aproximadamente.

En diciembre, los paritarios del sindicato y las cámaras empresariales actualizarán tanto los haberes por el costo de vida como el Día del Bancario, que irá registrando las sumas mes a mes hasta llegar a noviembre de 2027, cuando se vuelva a abonar el bono.

La paritaria del sector se rige por el año calendario; o sea, desde enero a diciembre, mes en el que La Bancaria y los representantes de las cámaras privadas y públicas (ABAPPRA, ADEBA y ABA) más el Banco Central se reunirán para discutir si continúan con la actual modalidad de incrementos mensuales o se busca otra alternativa.

Cómo quedó el salario conformado inicial

Los contactos entre las partes ya comenzaron. Se estima que la intención es continuar con el actual esquema de aumentos mes a mes, una vez que el INDEC informe sobre costo de vida. El sistema permitió evitar medidas de fuerza en la actividad, hoy con conflictos puntuales por temas de cierre de sucursales o reestructuraciones en las entidades crediticias.

En cuanto al salario conformado de noviembre, quedó de la siguiente manera:

Sueldo básico: $2.608.320,16

Participación de ganancias (ROE): $75.398,39

Ingreso total inicial: $2.683.718,55

Vale señalar que este es el ingreso para la primera categoría; es decir, para un empleado que recién ingresa en la actividad, al que se deben sumar una serie de asignaciones y beneficios como arqueo de caja, antigüedad y títulos de estudios, entre otros.

La Bancaria detalló que la mejora será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en lo que va del año un 25,8% sobre los haberes de diciembre pasado.

Palazzo manifestó que "una vez más, garantizamos que los trabajadores y trabajadoras bancarias continúen sosteniendo el poder de compra de los salarios", subrayando que "en el medio de una reforma laboral que afecta los derechos de los trabajadores y trabajadoras, estamos comprometidos en continuar defendiendo tanto los puestos de trabajo como los ingresos, para que no pierdan poder adquisitivo".

El sindicato comunicó que está prevista una reunión para mediados de enero con los representantes de la banca pública y privada, con el objetivo de analizar la marcha de la economía y evaluar si continúan con este esquema de mejoras salariales aplicado en los últimos años.