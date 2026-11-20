El transporte concentró el 54% del gasto mensual y la canasta aumentó 66% interanual, casi 40 puntos por encima de la inflación

El transporte se convirtió en el componente de mayor peso dentro del presupuesto que los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) destinan a los servicios públicos. En noviembre, una familia promedio sin subsidios necesitó $157.249 para cubrir ese rubro, equivalente al 54% del gasto total.

Al sumar electricidad, gas y agua potable, el desembolso mensual llegó a $291.247. El monto representa un incremento del 0,8% frente a octubre, aunque la comparación con el mismo mes de 2025 muestra una diferencia mucho más marcada: la canasta se encareció un 66% en un año.

La suba interanual quedó casi 40 puntos porcentuales por encima de la inflación. Esa brecha constituye uno de los factores que ayudan a explicar la retracción del consumo, según el relevamiento del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP UBA-CONICET).

La presión de estos gastos sobre los ingresos familiares ya había quedado reflejada en un relevamiento anterior sobre el peso de las tarifas en el salario.

Tarifas de servicios públicos: qué porcentaje del salario se destina a pagar la canasta del AMBA

El impacto de las tarifas también puede medirse en relación con los ingresos laborales. El informe calculó que "la canasta de servicios públicos del AMBA de noviembre representa el 14% del salario promedio registrado".

La misma medición indicó que "con un salario alcanza para comprar 7,2 canastas de servicios públicos". El cálculo permite dimensionar cuánto representa el conjunto de estos gastos frente a una remuneración promedio formal.

En el caso del transporte, además del desembolso mensual de los usuarios, el estudio analizó qué proporción del costo del servicio cubren las tarifas. En promedio, los hogares del AMBA pagan el 54% de esos costos.

Cómo se distribuyó el gasto entre luz, gas, agua y transporte

Los importes de noviembre tuvieron variaciones diferentes según el servicio. La electricidad registró el mayor aumento mensual entre los rubros detallados: la factura promedio fue de $54.919, un 10,4% más que en octubre.

El gas siguió una trayectoria opuesta. La finalización del invierno redujo el consumo por razones estacionales y ese descenso compensó el efecto de los cambios en el cuadro tarifario. Por eso, el importe promedio bajó un 18,4% respecto del mes anterior y quedó en $34.557.

En agua potable también se observó una disminución, aunque más moderada. La factura promedio se ubicó en $44.522, tras retroceder un 0,9% mensual.

El transporte, con sus $157.249, completó el cálculo de la canasta y explicó más de la mitad del presupuesto necesario para afrontar los servicios públicos durante noviembre.

Subsidios: qué ocurrió con las partidas de energía y transporte

El informe también examinó la evolución de los fondos estatales destinados a los sectores energético y de transporte. Según la medición, "los principales subsidios económicos a los sectores Energía y Transporte presentan un aumento nominal del 21% anual acumulado a noviembre", aunque "su variación real muestra una baja real del 7%".

Al observar cada actividad por separado, las partidas tuvieron comportamientos distintos. El reporte precisó que "los subsidios al transporte se reducen 24% real", mientras que el financiamiento destinado a electricidad mostró un incremento del "30% nominal sin variación real".

Qué aumentos de luz y gas rigen en noviembre y qué subsidios siguen vigentes

El gasto en servicios públicos también está condicionado por las actualizaciones tarifarias y las decisiones oficiales sobre la asistencia a los usuarios. Desde el 1° de noviembre, las facturas de electricidad incorporaron un ajuste promedio del 3,57% para los hogares del AMBA, mientras que el gas natural registró un incremento promedio del 2,17% a nivel nacional, según el detalle de los aumentos de luz y gas y las bonificaciones vigentes.

Junto con esos cambios, el Gobierno resolvió mantener en 200 kWh mensuales el bloque de consumo eléctrico con bonificación. La decisión modificó el cronograma previsto originalmente, que contemplaba reducir ese límite a 150 kWh.

Para los hogares incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), también continuaron los descuentos sobre el componente de energía. En electricidad, la bonificación total llegó al 75%, integrada por un descuento general del 50% y otro extraordinario del 25%.

En el caso del gas natural, el beneficio alcanzó el 74,25%, a partir de una bonificación general del 50% y una adicional del 24,25%. Estos porcentajes no se aplican sobre el importe completo de la factura, sino sobre el componente de energía.

Transporte público: cuánto aumentaron los boletos de colectivo y subte en noviembre

El peso del transporte en el presupuesto familiar también coincide con una nueva actualización de los boletos de colectivo y subte durante noviembre. Los colectivos que circulan exclusivamente por la Ciudad de Buenos Aires aumentaron un 3,9%, mientras que las líneas provinciales aplicaron un ajuste del 4%.

El boleto mínimo quedó en $956,38 en CABA y en $1.263,69 en la provincia de Buenos Aires. El subte porteño también subió un 3,9% y pasó a costar $1.888 para quienes utilizan una SUBE registrada.