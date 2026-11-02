La electricidad sube 3,57% en el AMBA y el gas aumenta 2,17% a nivel nacional, mientras el Gobierno prorroga las bonificaciones del 75% y 74,25%

Esto impacta en hogares del AMBA con aumentos de $1150-$1700 en electricidad.

Noviembre comenzó con nuevos aumentos en las tarifas de los servicios públicos. Desde este domingo, las facturas de electricidad y gas natural incorporan ajustes del 3,57% y del 2,17%, respectivamente, en el marco del esquema de actualización mensual que aplica el Gobierno nacional. Los incrementos impactan en los hogares de todo el país, aunque existen diferencias en la forma en que se trasladan a los usuarios según el servicio y la jurisdicción.

En el caso de la electricidad, la actualización alcanza a los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde las distribuidoras operan bajo la regulación nacional. En el resto de las provincias, los cuadros tarifarios dependen de los organismos reguladores locales, que tienen a su cargo la determinación de los valores que pagan los usuarios.

Por su parte, el aumento del gas natural tiene alcance nacional y representa una suba promedio del 2,17%. El ajuste se aplica sobre los valores vigentes y se combina con el esquema de subsidios focalizados que establece distintos niveles de bonificación de acuerdo con las condiciones de los hogares.

Aumento de la luz en noviembre: cuánto sube la factura en el AMBA

La tarifa de electricidad registra en noviembre un incremento del 3,57% para los usuarios del AMBA. La actualización se refleja en las facturas de los hogares abastecidos por las distribuidoras que operan en la región y forma parte del mecanismo de revisión mensual de los costos del servicio.

De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Energía, el impacto económico del ajuste no será igual para todos los usuarios. Para aproximadamente tres de cada cuatro hogares, el aumento promedio rondará los $1.150 mensuales. Sin embargo, en determinados casos el incremento puede representar un monto cercano a los $1.700.

La diferencia responde a las características del consumo y a los componentes que integran cada factura. Por eso, el porcentaje de actualización no se traduce necesariamente en el mismo incremento en pesos para todos los hogares.

Además, el ajuste de noviembre se incorpora a los valores que ya habían sido modificados durante los meses anteriores. De esta manera, los usuarios deberán contemplar el nuevo cuadro tarifario al momento de calcular el gasto mensual destinado al suministro eléctrico.

En las provincias, en cambio, la evolución de las tarifas depende de las decisiones de los entes reguladores de cada jurisdicción. Esto significa que el incremento informado para el AMBA no se aplica automáticamente en el resto del territorio nacional.

Por qué aumentó la tarifa de electricidad en noviembre

El incremento de la electricidad responde al mecanismo de actualización mensual que utiliza el Gobierno para calcular la evolución de los cuadros tarifarios. La fórmula contempla dos indicadores económicos: el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El primero mide la variación de los precios mayoristas de los productos y servicios comercializados en el mercado interno. El segundo refleja la evolución de los precios que pagan los consumidores finales.

La combinación de ambos indicadores permite actualizar los componentes de la tarifa en función de la evolución de los costos de la economía. Por ese motivo, las modificaciones mensuales pueden variar de acuerdo con el comportamiento de los índices utilizados para realizar el cálculo.

Desde la Secretaría de Energía explicaron que el aumento correspondiente a noviembre está relacionado con la suba del IPIM, ya que el indicador registró un incremento asociado al impacto de los costos derivados del conflicto bélico en Medio Oriente.

En ese contexto, la actualización tarifaria incorpora la evolución de los precios mayoristas y su incidencia sobre los costos vinculados con la prestación del servicio eléctrico.

Subsidios de luz: qué bonificaciones se mantienen en noviembre

Junto con la actualización de las tarifas, la Secretaría de Energía comunicó una modificación en el esquema de consumo base bonificable para los usuarios que reciben asistencia estatal.

El Gobierno resolvió extender durante noviembre el bloque de consumo subsidiado de 200 kilovatios hora (kWh) mensuales, el mismo límite que se había mantenido durante septiembre y octubre.

La decisión modifica el cronograma originalmente previsto para los Subsidios Eléctricos Focalizados (SEF), ya que entre septiembre y noviembre el consumo base bonificable debía reducirse a 150 kWh mensuales, pero la autoridad energética resolvió mantenerlo en 200 kWh.

La medida permite que los usuarios que cumplen con las condiciones para acceder al beneficio conserven una mayor cantidad de electricidad alcanzada por las bonificaciones estatales.

También continuará vigente el esquema de descuentos compuesto por una bonificación general del 50% y otra extraordinaria del 25%. En conjunto, ambas representan una reducción del 75% sobre el precio de la energía para los hogares que reúnen los requisitos establecidos por el programa.

De esta manera, durante noviembre los beneficiarios de los SEF mantendrán el descuento previsto sobre el bloque de consumo bonificable. El beneficio se aplica de acuerdo con los límites establecidos y no implica que toda la electricidad consumida por el hogar tenga necesariamente la misma bonificación.

Por lo tanto, quienes superen el consumo base deberán considerar que el excedente puede quedar sujeto a condiciones tarifarias diferentes. El monto final dependerá de la cantidad de energía utilizada y de la categoría correspondiente a cada usuario.

Aumento del gas en noviembre: cuánto sube y a quiénes alcanza

El servicio de gas natural también registra una actualización desde el comienzo de noviembre. En este caso, el incremento promedio informado es del 2,17% y tiene alcance nacional.

A diferencia de la electricidad, cuyo ajuste del 3,57% corresponde a los usuarios del AMBA bajo jurisdicción nacional, la modificación del gas se extiende a los usuarios de todo el país alcanzados por los cuadros tarifarios correspondientes.

El impacto concreto sobre las facturas dependerá de distintos factores, entre ellos el nivel de consumo, la zona de residencia y la categoría tarifaria de cada hogar.

También incide el régimen de subsidios al que pertenece cada usuario. Las bonificaciones aplicadas sobre el precio de la energía modifican el importe que finalmente deben afrontar los hogares que reciben asistencia estatal.

La actualización del 2,17% se incorpora así a los valores vigentes para noviembre, mientras continúa el esquema de descuentos dispuesto por la Secretaría de Energía.

Subsidios al gas: se mantiene una bonificación del 74,25%

En materia de subsidios al gas natural, el Gobierno también resolvió extender durante noviembre una bonificación que originalmente debía modificarse según el cronograma de implementación de los Subsidios Energéticos Focalizados.

Para este mes continuará vigente una bonificación general del 50%, igual que en octubre. A ese porcentaje se suma un descuento extraordinario del 24,25%, por lo que la reducción total alcanza el 74,25% sobre la energía para los usuarios que cumplen con los requisitos del programa.

La decisión implica una continuidad de las condiciones de asistencia aplicadas durante el mes anterior. De acuerdo con el cronograma original de los SEF, en noviembre la bonificación general debía pasar a ser del 0%. Sin embargo, la Secretaría de Energía decidió prorrogar el descuento del 50%.

Al incorporar la bonificación extraordinaria del 24,25%, los hogares beneficiarios conservan una reducción total del 74,25%.

Al igual que ocurre con la electricidad, el descuento no significa que el importe final de la factura se reduzca en ese mismo porcentaje respecto del total a pagar. La bonificación se aplica sobre el componente de energía alcanzado por el subsidio, mientras que la factura también puede incluir otros conceptos.

Por ese motivo, el monto final depende del consumo registrado, los valores tarifarios vigentes y las condiciones particulares de cada suministro.

Cómo impactan los aumentos de luz y gas en las facturas de noviembre

Los incrementos de noviembre se incorporan en un contexto en el que el Gobierno mantiene las bonificaciones de los Subsidios Energéticos Focalizados por encima de los porcentajes que establecía el cronograma original.

En electricidad, el aumento es del 3,57% en el AMBA, con un impacto estimado de $1.150 mensuales para tres de cada cuatro usuarios y casos en los que puede alcanzar aproximadamente los $1.700, mientras se mantiene el consumo base bonificable de 200 kWh y un descuento total del 75% para los hogares que califican para el beneficio.

En gas natural, la actualización promedio es del 2,17% en todo el país. Para los usuarios alcanzados por los subsidios, continúa vigente una bonificación total del 74,25%, integrada por un descuento general del 50% y otro extraordinario del 24,25%.

De esta manera, noviembre comienza con nuevos ajustes en los servicios públicos, pero también con la continuidad de las bonificaciones estatales sobre los consumos de electricidad y gas. Las condiciones de cada factura dependerán del nivel de utilización de los servicios, la jurisdicción y la situación de cada hogar dentro del régimen de subsidios.