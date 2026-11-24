Intervención del gremio lechero con el gobierno de Santa Fe. Quienes son los nuevos dueños de El Trébol. Se mantiene casi 60 puestos de trabajo

Después de intensas negociaciones donde intervinieron dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (ATILRA), el gobierno santafesino y empresarios, se garantiza la continuidad de la histórica fábrica de quesos El Trébol, que amenazaba con cerrar y dejar en la calle a casi 60 trabajadores, provocando además una crisis económica y social en el departamento San Martín (a 187 kilómetros al sudoeste de la capital provincial), que cuenta con unos 68.000 habitantes.

La compañía fue fundada en 1913 por los hermanos Esteban y Victorio De Lorenzi, pasó por Sucesores de Alfredo Williner (Ilolay) y ahora estaba en manos del grupo francés Savencia Fromage & Dairy, que había anunciado el cierre de la planta a partir del 31 de marzo de 2027, ofreciendo indemnizaciones, retiros o traslados a otras fábricas y abriendo la posibilidad de vender el predio.

Cómo ATILRA logró defender los puestos de trabajo

El anuncio de la compañía francesa encendió las alarmas de la organización gremial, que comenzó con diferentes gestiones tendientes a defender los 54 puestos de trabajo y sostener la producción de alrededor de 130.000 litros de leche por día, enfocada en quesos como tybo y gouda.

En un escenario de persianas bajas y caída del empleo registrado, las negociaciones dieron resultados, ya que la empresa de capitales argentinos Lácteos La Ramada SA se hace cargo de El Trébol, garantizando la continuidad productiva y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras.

La semana pasada, en lo que se consideró una jornada histórica, cada uno de los operarios y operarias firmaron su incorporación a la nueva razón social bajo tres garantías irrenunciables impuestas en la mesa paritaria:

Respeto absoluto de la categoría laboral conquistada bajo el convenio colectivo lechero

bajo el convenio colectivo lechero Reconocimiento pleno de la antigüedad acumulada por cada trabajador

por cada trabajador Mantenimiento íntegro de la escala salarial y remuneraciones vigentes, sin rebajas ni períodos de prueba encubiertos

Quiénes son los nuevos dueños de El Trébol

Apenas se conoció que el grupo Savencia Fromage & Dairy tenía decidido cerrar El Trébol, intervino el consejo directivo de ATILRA, encabezado por Héctor Ponce, como así también la seccional El Trébol, liderada por Jorge Álvarez. El primer paso fue establecer un canal de diálogo más directo con la compañía y, en paralelo, presentar un reclamo al gobierno de Santa Fe para evitar el desguace fabril y exigir que cualquier salida empresarial incluyera al plantel completo adentro.

Según detallaron las fuentes gremiales, las negociaciones no fueron sencillas. Sin embargo, a pesar de las marchas y contramarchas, el compromiso de Lácteos La Ramada permitió la continuidad de las operaciones con todo el personal adentro. Los nuevos dueños asumirán el control operativo pleno de las instalaciones, equipos y líneas de producción a partir del 1° de diciembre.

Lácteos La Ramada SA es una empresa familiar santafesina perteneciente a la familia Gonella y con base operativa central en Franck y Esperanza, con intenciones de expandirse fuertemente en el mercado interno.

Con tambos estabulados de alta tecnología, plantas de nutrición animal y secado de leche en polvo, en agosto pasado, la compañía compró el 100% de la marca cordobesa La Lácteo y su usina en Villa del Rosario. La intención en El Trébol es superar la barrera del millón de litros diarios procesados.

Desde la conducción nacional de ATILRA celebraron el mantenimiento de la producción y los puestos de trabajo, destacando que el diálogo entre la organización gremial, el Estado provincial y el empresariado que invierte en el país, resaltando que las fábricas se defienden produciendo y con los trabajadores adentro, formulando votos por una gestión exitosa que potencie aún más el empleo en toda la región.