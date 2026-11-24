Esta definición permite identificar una fase contractiva del ciclo económico, aunque no es la única forma de determinar si un país tiene una recesión

El dato del INDEC fue contundente: Argentina ingresó en recesión técnica. Si bien la actividad económica mejoró en septiembre, no alcanzó para evitar una caída en el trimestre: en el segundo trimestre del año, el PBI registró una caída del 0,6% respecto del primero. En septiembre de 2026, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una caída de 1,2% en la comparación interanual (i.a.) y un incremento de 1,1% respecto a agosto en la medición desestacionalizada (s.e.).

Qué es una recesión técnica

La recesión técnica es una definición que se utiliza cuando una economía registra dos trimestres consecutivos de caída de la actividad, de acuerdo con las mediciones desestacionalizadas del PBI. Este criterio permite identificar rápidamente una fase contractiva del ciclo económico, aunque no constituye la única metodología para determinar si un país atraviesa una recesión.

En Estados Unidos, por ejemplo, el National Bureau of Economic Research (NBER) utiliza un análisis más amplio. Su comité de especialistas evalúa distintos indicadores económicos y establece los puntos máximos y mínimos del ciclo, teniendo en cuenta variables como el empleo, los ingresos, la producción industrial y el consumo.

En Argentina, el economista Juan Mario Jorrat, profesor emérito de la Universidad Nacional de Tucumán y especialista en ciclos económicos, sostiene que la economía atraviesa una recesión desde marzo de 2025.

Su diagnóstico se basa en el ICA-Arg, un indicador elaborado por el Centro de Investigaciones del Ciclo Económico (Cicec), que depende de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe. La medición reúne distintas variables para identificar las fases de expansión y contracción de la actividad.

Qué sectores explican la caída de la actividad económica

La evolución de la economía durante 2026 muestra diferencias entre las actividades productivas. Mientras algunos sectores primarios registraron crecimiento, la industria, la construcción y el comercio atravesaron un período de menor actividad.

El avance de determinadas ramas vinculadas con la producción agropecuaria y otros sectores primarios no alcanzó para compensar el retroceso de actividades con mayor participación en el empleo y el mercado interno.

El deterioro de la industria, la construcción y el comercio también impactó sobre la dinámica del consumo y la generación de puestos de trabajo. De esta manera, la recuperación de algunos rubros no se trasladó con la misma intensidad al conjunto de la economía.

El repunte de septiembre no alcanzó para revertir el trimestre

En cuanto a los datos del INDEC, muestran que la mejora de septiembre se produjo después de un período marcado por fuertes oscilaciones en el nivel de actividad. En julio, el EMAE había registrado un retroceso de 2,8% en términos desestacionalizados, mientras que en agosto mostró una recuperación de 0,1%. El incremento de 1,1% de septiembre permitió recuperar parte del terreno perdido, pero no fue suficiente para revertir el balance negativo del trimestre.

El resultado también refleja las dificultades para consolidar una recuperación sostenida. Durante los últimos meses, la actividad mostró avances y retrocesos, sin una mejora homogénea entre los distintos rubros que componen la economía. El comportamiento de septiembre, por lo tanto, constituye una señal de recuperación mensual, aunque no modifica por sí solo la tendencia que dejó el trimestre.

Qué muestran otros indicadores sobre la economía

El deterioro de la actividad también aparece en indicadores que permiten observar el comportamiento de la economía más allá del EMAE. El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG), elaborado por el Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEC) de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe, registró una caída de 0,2% en septiembre respecto del mes anterior. El indicador acumula una disminución de 0,6% en el tercer trimestre y una baja interanual de 0,4%.

De acuerdo con el informe, siete de las diez series que integran el índice mostraron contracciones mensuales en septiembre. Entre las señales positivas se destacaron los patentamientos de vehículos y la tasa de entrada al mercado laboral, mientras que la construcción evidenció una desaceleración en su ritmo de caída.

El panorama también es complejo en el mercado laboral. El CICEC estimó que el número de asalariados privados registrados disminuyó 0,1% en septiembre y acumuló una contracción de 1,8% en los últimos 12 meses, equivalente a unos 115.000 puestos de trabajo registrados menos. Además, la remuneración bruta total de los empleados privados presentó una baja mensual de 0,3% y se ubicó 4,3% por debajo del nivel de septiembre de 2025.

Estos indicadores reflejan que el retroceso no se limita a la producción de bienes y servicios, sino que también alcanza variables vinculadas con el empleo y los ingresos, que a su vez inciden sobre el consumo interno.

Qué perspectivas tiene la economía para los próximos meses

Las estimaciones privadas también reflejan las dificultades para consolidar una recuperación. Un informe del Centro de Estudios Cuantitativos en Negocios de la Universidad de San Andrés, actualizado en octubre, proyectó una contracción de 2,66% del PBI durante el tercer trimestre, en términos desestacionalizados.

Se trata de una estimación realizada a partir de un modelo que combina 29 indicadores económicos de alta frecuencia y no de un resultado oficial. Sin embargo, anticipa un escenario de mayor debilidad para la actividad y refuerza las señales de alerta sobre la evolución de la economía argentina.

La evolución del consumo, la inversión y la producción industrial será determinante para saber si la economía logra recuperar dinamismo en el último tramo del año. Por ahora, los datos muestran que las mejoras de algunos sectores todavía no se traducen en una expansión generalizada.