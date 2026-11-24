El ministro de Economía se refirió al dato de septiembre, que arrojó una mejora mensual que no bastó para evitar la recesión técnica

El ministro de Economía Luis Caputo publicó en sus redes un mensaje ne el que analizó la evolución del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), que pese a mejorar mensualmente en septiembre cerró el tercer trimestre con caída frente al período anterior y entró en recesión técnica.

"El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 1,1% mensual en septiembre en la serie desestacionalizada y acumuló una suba de 1% en los primeros 9 meses del año en relación a igual período de 2025", señaló el ministro en X.

"El indicador tendencia-ciclo se mantuvo sin variaciones en relación a agosto. Este indicador se ubicó 6,1% por encima del nivel de diciembre de 2023", agregó.

"En relación a la publicación del mes pasado, las variaciones mensuales desestacionalizadas de julio y agosto fueron revisadas de -2,8% y +0,1% a -2,5% y +0,4%, respectivamente. Considerando las revisiones, el nivel de agosto quedó 0,5% por encima del publicado en el informe previo", agregó.

Caputo en su mensaje omitió mencionar la caída del 1,2% en la comparación interanual y tampoco hizo referencia a la caída trimestral que confirmó la recesión técnica.

Caputo analizó la variación del EMAE

Qué pasó con la actividad económica en septiembre

La actividad económica mejoró en septiembre, en línea con lo que esperaba el mercado, pero no alcanzó para evitar una caída en el trimestre. De esta manera, se confirmó que ingresó en recesión técnica, término que se utiliza cuando se registran dos trimestres consecutivos de caída de actividad en la medición desestacionalizada.

Según informó INDEC, en el segundo trimestre del año, el PBI registró una caída del 0,6% respecto del primero.

Si bien la confirmación del resultado trimestral se conocerá con la difusión del PBI el próximo 16 de diciembre, y puede presentar algún ajuste, el EMAE permite anticipar los datos.

Según los datos desestacionalizados difundidos en el EMAE, la economía se contrajo 2,5% mensuale en julio y mostró una mejora de solo 0,4% en agosto y del 1,1% en septiembre.

En septiembre de 2026, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una caída de 1,2% en la comparación interanual (i.a.) y un incremento de 1,1% respecto a agosto en la medición desestacionalizada (s.e.).

Con relación a igual mes de 2025, cinco sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en septiembre. Se destacaron Explotación de minas y canteras (11,1% i.a.) y Electricidad, gas y agua (4,0% i.a.). Estas actividades, junto con Construcción (3,5% i.a.), fueron a su vez las de mayor incidencia positiva. La suma de estos sectores aportó 0,6 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual del EMAE.

Por su parte, diez sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Pesca (-48,6% i.a.). Este sector, junto con Intermediación financiera (-11,5% i.a.) e Industria manufacturera (-1,8% i.a.), tuvieron las mayores incidencias negativas y le restaron 1,1 p.p. a la variación interanual del EMAE.

Qué significa que la economía entre en recesión técnica

La recesión técnica es una definición que se utiliza cuando una economía registra dos trimestres consecutivos de caída de la actividad, de acuerdo con las mediciones desestacionalizadas del PBI. Este criterio permite identificar rápidamente una fase contractiva del ciclo económico, aunque no constituye la única metodología para determinar si un país atraviesa una recesión.

En Estados Unidos, por ejemplo, el National Bureau of Economic Research (NBER) utiliza un análisis más amplio. Su comité de especialistas evalúa distintos indicadores económicos y establece los puntos máximos y mínimos del ciclo, teniendo en cuenta variables como el empleo, los ingresos, la producción industrial y el consumo.

En Argentina, el economista Juan Mario Jorrat, profesor emérito de la Universidad Nacional de Tucumán y especialista en ciclos económicos, sostiene que la economía atraviesa una recesión desde marzo de 2025.

Su diagnóstico se basa en el ICA-Arg, un indicador elaborado por el Centro de Investigaciones del Ciclo Económico (Cicec), que depende de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe. La medición reúne distintas variables para identificar las fases de expansión y contracción de la actividad.

Qué sectores explican la caída de la actividad económica

La evolución de la economía durante 2026 muestra diferencias entre las actividades productivas. Mientras algunos sectores primarios registraron crecimiento, la industria, la construcción y el comercio atravesaron un período de menor actividad.

El avance de determinadas ramas vinculadas con la producción agropecuaria y otros sectores primarios no alcanzó para compensar el retroceso de actividades con mayor participación en el empleo y el mercado interno.

El deterioro de la industria, la construcción y el comercio también impactó sobre la dinámica del consumo y la generación de puestos de trabajo. De esta manera, la recuperación de algunos rubros no se trasladó con la misma intensidad al conjunto de la economía.