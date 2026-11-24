Al igual que el viernes pasado, el Banco Central no intervino en el mercado. Las reservas se vieron afectadas por la caída del oro

En una jornada marcada por una nueva suba del dólar oficial y los tipos de cambio financieros, el BCRA acumuló la segunda rueda consecutiva sin comprar divisas en el mercado cambiario.

Tal como ocurrió el viernes pasado, el Central no intervino y, como consecuencia de la caída del oro, las reservas cedieron con fuerza.

La compra de divisas se desaceleró en la última parte del año y se encienden algunas luces en el mercado. De hecho, en lo que va de noviembre la autoridad monetaria acumula compras por u$s344 millones y suma 16.309 millones en el año.

En tanto, las reservas cayeron a u$s48.744 millones, una baja de u$s618 millones frente al viernes pasado. Esta caída se explica principalmente por la baja del oro, que se retrajo un 2,2% este martes. Así, las reservas tocaron su menor valor desde comienzos de octubre.

El dólar minorista subió y superó los $1.600

El dólar volvió a subir este martes con fuerza. El tipo de cambio mayorista trepó $13 y cerró en $1.593, luego del fin de semana largo en Argentina.

La presión cambiaria se intensificó en un contexto de caída de los bonos soberanos y un riesgo país que escaló arriba de los 1.100 puntos básicos. Los inversores miran con inquietud el tablero.

En el Banco Nación, el dólar minorista escaló $15 y se consigue por $1.615. Así, la divisa a la venta para los ahorristas alcanzó un nuevo récord nominal

El tipo de cambio mayorista acumuló una suba semanal del 2,4%.

Se trató del incremento más pronunciado desde la semana finalizada el 19 de junio, una señal de que la tensión cambiaria vuelve a niveles preocupantes para el mercado.

Los dólares financieros se dispararon y la brecha se amplió

La mayor tensión golpeó especialmente a los tipos de cambio financieros. El CCL se disparó y cotiza a $1.793, un nuevo máximo nominal.

La brecha entre el CCL y el mayorista alcanzó el 13,9%. Se trata de uno de los niveles más elevados desde abril de 2025.

Por su parte, el MEP opera en los $1.688. Ambos dólares paralelos reflejan una presión compradora sostenida que el BCRA no logra contener.

El volumen negociado en el mercado cambiario alcanzó los u$s599,6 millones el viernes previo al feriado. Sin embargo, el Banco Central no pudo intervenir.

El blue también subió y cerró en $1.690.

Las señales económicas suman presión al dólar

Lo cierto es que la volatilidad financiera llega de la mano de señales económicas que ponen en alerta a la City. Por caso, este martes se confirmó que la economía argentina entró en recesión.

La actividad económica mejoró en septiembre, en línea con lo que esperaba el mercado, pero no alcanzó para evitar una caída en el trimestre. De esta manera, se confirmó que ingresó en recesión técnica, término que se utiliza cuando se registran dos trimestres consecutivos de caída de actividad en la medición desestacionalizada.

Según informó INDEC, en el segundo trimestre del año, el PBI registró una caída del 0,6% respecto del primero.

Si bien la confirmación del resultado trimestral se conocerá con la difusión del PBI el próximo 16 de diciembre, y puede presentar algún ajuste, el EMAE permite anticipar los datos.

Según los datos desestacionalizados difundidos en el EMAE, la economía se contrajo 2,5% mensuale en julio y mostró una mejora de solo 0,4% en agosto y del 1,1% en septiembre.

En septiembre de 2026, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una caída de 1,2% en la comparación interanual (i.a.) y un incremento de 1,1% respecto a agosto en la medición desestacionalizada (s.e.).

Con relación a igual mes de 2025, cinco sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en septiembre. Se destacaron Explotación de minas y canteras (11,1% i.a.) y Electricidad, gas y agua (4,0% i.a.). Estas actividades, junto con Construcción (3,5% i.a.), fueron a su vez las de mayor incidencia positiva. La suma de estos sectores aportó 0,6 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual del EMAE.

Por su parte, diez sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Pesca (-48,6% i.a.). Este sector, junto con Intermediación financiera (-11,5% i.a.) e Industria manufacturera (-1,8% i.a.), tuvieron las mayores incidencias negativas y le restaron 1,1 p.p. a la variación interanual del EMAE.