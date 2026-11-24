Los distintos tipos de cambio vuelven a subir con fuerza en el inicio de la semana y la brecha entre el oficial y los financieros se amplía

El dólar volvió a subir este martes con fuerza. El tipo de cambio mayorista trepó $11,50 y cerró en $1.591,50, luego del fin de semana largo en Argentina.

La presión cambiaria se intensificó en un contexto de caída de los bonos soberanos y un riesgo país que escaló arriba de los 1.100 puntos básicos. Los inversores miran con inquietud el tablero.

En el Banco Nación, el dólar minorista escaló $15 y se consigue por $1.615. Así, la divisa a la venta para los ahorristas alcanzó un nuevo récord nominal

El tipo de cambio mayorista acumuló una suba semanal del 2,4%.

Se trató del incremento más pronunciado desde la semana finalizada el 19 de junio, una señal de que la tensión cambiaria vuelve a niveles preocupantes para el mercado.

Los dólares financieros se dispararon y la brecha se amplió

La mayor tensión golpeó especialmente a los tipos de cambio financieros. El CCL se disparó 5,3% y cotiza a $1.812,75, un nuevo máximo nominal.

La brecha entre el CCL y el mayorista alcanzó el 13,9%. Se trata de uno de los niveles más elevados desde abril de 2025.

Por su parte, el MEP opera en los $1.705,94. Ambos dólares paralelos reflejan una presión compradora sostenida que el BCRA no logra contener.

El volumen negociado en el mercado cambiario alcanzó los u$s599,6 millones el viernes previo al feriado. Sin embargo, el Banco Central no pudo intervenir.

El BCRA cortó su racha compradora y las reservas cayeron

El Banco Central interrumpió el viernes una racha de cuatro ruedas consecutivas de compras. Terminó sin intervención en el mercado de cambios, una señal poco habitual.

La última rueda cambiaria estuvo marcada por una mayor demanda de divisas. Los vendedores brillaron por su ausencia.

La presión compradora se intensificó durante la segunda mitad de la jornada. El tipo de cambio mayorista llegó hasta su máximo nominal de $1.580 en ese momento, antes de seguir escalando.

En el balance semanal, el BCRA acumuló compras por u$s121 millones. Durante noviembre, las adquisiciones alcanzaron los u$s344 millones.

Las reservas internacionales finalizaron el viernes en u$s49.362 millones. Registraron una caída diaria de u$s81 millones.

La caída de reservas genera dudas sobre la capacidad del Banco Central para sostener el actual esquema cambiario. El mercado observa con atención cada movimiento.

El blue también subió en medio de la tensión generalizada

Las cotizaciones paralelas acompañaron la tendencia alcista. Al cierre del viernes, el dólar oficial minorista del Banco Nación se ubicó en $1.595 para la venta.

El blue alcanzó los $1.675 en ese momento. La diferencia con el oficial se mantuvo en niveles relativamente bajos comparados con la brecha del CCL.

Los dólares financieros mostraron mayor volatilidad. El MEP superó los $1.700 y el contado con liquidación se acercó a los $1.794 el viernes.

Los bonos se hundieron y el riesgo país voló arriba de los 1.000 puntos

En paralelo a la escalada cambiaria, los bonos soberanos argentinos registraron importantes retrocesos. Los títulos Globales y Bonares cayeron un 4,6% promedio el viernes.

Las pérdidas acumuladas se acercaron al 7% durante la semana. Los inversores comenzaron a tomar ganancias en medio de la incertidumbre.

Como consecuencia, el riesgo país elaborado por JP Morgan avanzó 135 unidades. Alcanzó los 1.070 puntos básicos el viernes, su nivel más alto en aproximadamente 13 meses.

El lunes, en pleno feriado local, los bonos rebotaron levemente. El riesgo país se ubicó a 1.027 puntos básicos.

Sin embargo, también influyeron factores domésticos: las dudas sobre el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central, las necesidades de financiamiento del Gobierno para 2027 y la incertidumbre política de cara a las próximas elecciones presidenciales.

El mercado permanece atento a las próximas definiciones del equipo económico. La combinación de presión cambiaria, caída de bonos y riesgo país arriba de 1.100 puntos genera un escenario desafiante para las autoridades monetarias.