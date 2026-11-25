El Banco Central advirtió que la cantidad de feriados del mes de noviembre podría impactar con los números del cuarto trimestre

La actividad económica registró una mejora del 1,1% en septiembre respecto de agosto, según informó el INDEC a través del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Sin embargo, el repunte no alcanzó para revertir las caídas anteriores y los indicadores anticipan que la Argentina ingresó en una fase de recesión técnica, luego de dos trimestres consecutivos de contracción.

El resultado se conoce en un contexto en el que distintos sectores productivos atraviesan dificultades y vuelve a poner en discusión el impacto de los feriados y los fines de semana largos sobre la actividad. Según una estimación del Instituto de Economía (INECO) de la UADE, los tres fines de semana largos registrados durante el comienzo de 2026 provocaron pérdidas de entre u$s1.800 y u$s2.000 millones para el conjunto de la economía, un monto equivalente a aproximadamente dos jornadas completas de producción del país.

El cálculo contempla tanto los ingresos que genera el turismo como las pérdidas que registran otras actividades cuando se interrumpen los procesos productivos. Entre los sectores más afectados aparecen:

La industria manufacturera

La construcción

El comercio

La educación y la salud

A ese escenario se sumaron los feriados extraordinarios dispuestos en noviembre por la visita del papa León XIV, que redujeron la cantidad de jornadas hábiles en algunos de los principales centros económicos del país. El Banco Central advirtió que esta situación podía generar volatilidad en los indicadores mensuales de actividad durante el cuarto trimestre.

Qué mostró el EMAE de septiembre y por qué preocupa la caída trimestral

De acuerdo con el informe del INDEC, el EMAE registró en septiembre una caída del 1,2% interanual y un crecimiento del 1,1% respecto de agosto en la medición desestacionalizada.

La mejora mensual se produjo después de una contracción del 2,5% en julio y de un avance del 0,4% en agosto. Pese a la recuperación de los últimos dos meses, el resultado no fue suficiente para compensar las pérdidas acumuladas durante el período.

Según Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, la economía acumuló dos trimestres consecutivos de caída desestacionalizada, con retrocesos del 1% en el segundo trimestre y del 1,8% en el tercero.

La confirmación formal del resultado se conocerá el próximo 16 de diciembre, cuando el INDEC publique el informe del Producto Bruto Interno (PBI) correspondiente al tercer trimestre. No obstante, el EMAE permite anticipar la evolución de la actividad.

Casas señaló que, aunque agosto y septiembre mostraron una recuperación, la economía todavía se encuentra un 2,4% por debajo del nivel de diciembre de 2025. Además, indicó que, si la actividad permaneciera sin cambios hasta fin de año, 2026 terminaría con un crecimiento promedio de apenas 0,3%, explicado exclusivamente por el arrastre estadístico.

En la comparación interanual, diez de los sectores que integran el indicador registraron caídas durante septiembre, mientras que solamente cinco mostraron resultados positivos.

Entre los rubros que crecieron se destacaron:

La explotación de minas y canteras, con una suba del 11,1%

Electricidad, gas y agua, con un avance del 4%

Construcción, que aumentó 3,5%

En cambio, las mayores caídas correspondieron a pesca (-48,6%), intermediación financiera (-11,5%) e industria manufacturera (-1,8%). Estos tres sectores tuvieron las mayores incidencias negativas sobre el resultado general.

Cuánto pierde la economía por los feriados y fines de semana largos

Una estimación del Instituto de Economía de la UADE calculó que los tres fines de semana largos registrados durante el comienzo de 2026 provocaron pérdidas de entre u$s1.800 y u$s2.000 millones para la economía argentina.

El cálculo contempla un efecto contrapuesto: por un lado, los ingresos adicionales que recibe el turismo y, por otro, la actividad que dejan de generar los sectores que interrumpen sus operaciones durante los días no laborables.

El impacto negativo se concentra principalmente en la industria manufacturera y la construcción, aunque también alcanza al comercio mayorista y minorista, los servicios educativos y la salud.

Un informe anterior de INECO-UADE, que analizó cinco fines de semana XXL de 2024, permite observar cómo se distribuyeron esos costos entre las distintas actividades. En ese relevamiento:

La industria manufacturera registró pérdidas estimadas en u$s353 millones

La construcción, u$s115 millones

El comercio mayorista y minorista, u$s195 millones

El transporte, almacenamiento y comunicaciones, u$s182 millones

Educación y los servicios sociales y de salud concentraron el mayor impacto, con u$s656 millones

El estudio también calculó que las pérdidas representaron el 21,4% de un día de producción de la industria manufacturera y el 11,5% en la construcción. En educación y salud, el porcentaje llegó al 33,5%, debido a las dificultades para recuperar las jornadas que no se prestaron.

El informe advierte que la interrupción de los procesos productivos genera costos adicionales para las empresas. Entre ellos menciona el pago de remuneraciones superiores por las jornadas trabajadas durante los feriados y los gastos asociados a los esfuerzos posteriores para recuperar los días de producción perdidos.

En el caso de la educación y la salud, además, las jornadas que no se trabajan pueden resultar difíciles de recuperar por las características propias de esos servicios.

De todos modos, las estimaciones sectoriales no implican que toda la producción potencial de esos días se pierda definitivamente. Algunas empresas mantienen sus operaciones, mientras que otras pueden recuperar parte de la actividad posteriormente.

Qué opinaba Milei de la cantidad de feriados en la Argentina

El presidente Milei nunca fue un "fan" de la cantidad de fines de semana largos o feriados con fines turísticos que tiene Argentina, entendiendo que los mismos no tienen un efecto positivo real en la economía: "Si fuera cierto que generan empleo, hagamos carnaval todo el año, estemos de vacaciones todo el año", dijo en una ocasión cuando fue entrevistado en 2018 en su rol de economista.

Antes incluso de ser candidato, Mieli marcaba que "es una falacia" afirmar que los fines de semana largos motorizan la economía, "porque lo que está gastando la gente en esos lugares, se está perdiendo de gastar en otro lado y eso genera caída de actividad y de empleo".

A poco de asumir, el Gobierno cuestionó la gran cantidad de días festivos que tiene el país -16 entre inamovibles y trasladables- así como el importante número de fines de semana largos que se generaban (este año quedan 9 todavía). Sin embargo, por ahora solo avanzó en la eliminación del Día del Empleado Público, que sólo beneficiaba a ese sector.

Argentina se ubica entre los primeros 15 países con más feriados. Por ejemplo, en Uruguay hay solo 5 obligatorios; en Brasil 8; en Paraguay y Bolivia 12. Mientras tanto, en España hay 10 más dos puentes fijados para este año y los que se puedan sumar según la comunidad donde se viva. En Francia son 11 y en Alemania 9, a los que también se puede agregar alguno de acuerdo con la región.

Los feriados de noviembre y la advertencia del Banco Central

El impacto de los días no laborables volvió a quedar en el centro de la discusión durante noviembre. En su Informe de Política Monetaria, el Banco Central advirtió que la excepcional reducción de jornadas hábiles prevista para ese mes, por los feriados dispuestos con motivo de la visita del papa León XIV, podía generar volatilidad en los indicadores mensuales de actividad durante el cuarto trimestre.

El calendario estableció un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre, otro el martes 10 en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, y un tercero el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, las medidas alcanzaron a algunos de los principales centros económicos y productivos del país. Sin embargo, todavía no existe una estimación oficial que permita cuantificar cuánto dejó de producir la economía por esas jornadas.

El movimiento turístico ofreció una compensación parcial. Según CAME, la visita papal generó un impacto económico superior a los u$s88 millones solamente en la Ciudad de Buenos Aires, donde llegaron 1,24 millones de visitantes entre el 6 y el 10 de noviembre.

De ese total, unos 242.000 fueron turistas que permanecieron al menos una noche y cerca de un millón fueron excursionistas. La ocupación hotelera promedio llegó al 75%.

En Córdoba, la ocupación hotelera rondó el 60%, aunque algunos establecimientos alcanzaron el 100%. En Luján, la ocupación previa a la misa del miércoles superó el 90%.

Los ingresos turísticos, sin embargo, no equivalen a una compensación neta de la producción que pudo haberse interrumpido en otros sectores. Se trata de actividades y mediciones diferentes.

Qué pasó con el turismo durante el último fin de semana largo de noviembre

El siguiente fin de semana largo, por el Día de la Soberanía Nacional, también dejó cifras sobre el movimiento turístico, aunque con una menor cantidad de viajeros respecto del año anterior.

Según el relevamiento de CAME, entre el 21 y el 23 de noviembre viajaron 1,41 millones de personas, un 17,4% menos que durante el mismo feriado de 2025.

El impacto económico directo alcanzó los $332.557 millones, pero el gasto total cayó 30,3% en términos reales interanuales. El gasto promedio diario por turista fue de $118.770, con una disminución real del 3,1%, mientras que la estadía promedio se ubicó en dos días, frente a los 2,3 días del año anterior.

CAME relacionó parte de la diferencia con la duración del descanso: en 2025 el fin de semana largo había tenido cuatro días, mientras que este año fueron tres. También señaló que la cercanía de los feriados extraordinarios por la visita papal pudo haber influido en las decisiones de viaje.

Qué sectores ganan y cuáles pierden con los fines de semana largos

Los fines de semana largos tienen un efecto positivo sobre determinadas actividades vinculadas con el turismo. Los destinos pueden recibir visitantes fuera de las temporadas tradicionales y reducir la estacionalidad de sus ingresos.

Entre los beneficiados aparecen los hoteles, restaurantes, prestadores de servicios turísticos, guías y comercios ubicados en las localidades receptoras.

Sin embargo, esos ingresos adicionales no necesariamente compensan las pérdidas que se producen en el resto de la economía.

La industria manufacturera figura entre las actividades más perjudicadas porque la interrupción de los procesos productivos puede generar demoras, mayores costos y dificultades para cumplir con los compromisos comerciales.

La construcción también resulta afectada por la paralización de las obras, mientras que el comercio de las ciudades que funcionan como centros emisores de turistas puede registrar una menor circulación de consumidores.

El impacto alcanza, además, a trabajadores independientes y prestadores de servicios que dependen de la actividad cotidiana. Entre ellos se encuentran profesionales autónomos, choferes de aplicaciones de transporte y repartidores, cuyos ingresos pueden disminuir cuando se reduce la demanda habitual.

El informe de la UADE sostiene que el efecto de los feriados debe analizarse considerando el conjunto de la economía y no solamente el movimiento turístico. En ese sentido, advierte que la compensación entre los sectores que reciben visitantes y aquellos que detienen su producción no necesariamente resulta equilibrada.

Cómo se comportaron los sectores económicos en septiembre

Los datos desestacionalizados del EMAE permiten observar que la recuperación de septiembre estuvo concentrada en algunas actividades que habían registrado fuertes retrocesos durante julio.

Según el análisis de Julián Neufeld, economista de la Fundación Libertad y Progreso, la construcción creció 5,4% mensual, el transporte avanzó 2,1% y la intermediación financiera mejoró 1,8%.

La industria manufacturera, por su parte, registró una suba mensual del 0,8%, mientras que la minería se mantuvo en niveles máximos históricos.

Sin embargo, el comercio apenas avanzó 0,1% respecto de agosto y todavía se encontraba un 3% por debajo de junio. El sector agropecuario, en tanto, cayó 0,2% mensual y acumuló una contracción del 4,4% desde junio.

Neufeld también destacó que el INDEC revisó las variaciones mensuales de los meses anteriores. Corrigió al alza los resultados de junio, julio y agosto, pero redujo los de marzo y abril.

Según su análisis, las modificaciones redujeron la magnitud de la contracción del tercer trimestre respecto de lo que mostraba la serie anterior. No obstante, también implicaron una revisión más negativa del segundo trimestre, cuya caída pasó del 0,6% al 1%.

Para el economista, el resultado de septiembre refleja principalmente una recuperación parcial de las pérdidas registradas durante julio. De todas formas, proyectó que la economía podría salir de la recesión técnica durante el último trimestre, con un crecimiento cercano al 1,6%.

Qué esperan los economistas para el cierre de 2026

Las perspectivas de crecimiento para este año fueron recortadas durante los últimos meses. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la proyección de expansión económica pasó del 3,5% que se esperaba a comienzos de año al 0,7% en la encuesta realizada a fines de octubre.

La nueva estimación representa una reducción de 2,8 puntos porcentuales y se ubica por debajo del crecimiento del 5% contemplado en el Presupuesto 2026.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que no se cumplieron las previsiones oficiales que anticipaban los que serían los "mejores 18 meses" para la economía. Sin embargo, sostuvo que la actividad comenzó a recuperarse desde agosto y manifestó expectativas de continuidad de esa tendencia durante el último tramo del año.

De esta manera, la evolución del EMAE de septiembre dejó dos datos centrales: una recuperación mensual que todavía no alcanza para compensar las caídas anteriores y un nivel de actividad que continúa mostrando diferencias importantes entre sectores.

En ese contexto, el impacto de los feriados vuelve a formar parte del debate económico, especialmente por las dificultades que atraviesan la industria, la construcción y el comercio, actividades en las que la interrupción de las jornadas laborales puede traducirse en menores niveles de producción e ingresos. La evolución de los indicadores del cuarto trimestre permitirá evaluar cómo incidieron los días hábiles disponibles y si la recuperación observada en septiembre logró consolidarse.