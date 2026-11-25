Un tribunal de La Plata declaró inconstitucional parte de la Ley 27.802 que habilita el pago fraccionado de condenas laborales. Alarma en las empresas

La posibilidad de pagar una condena laboral en hasta 12 cuotas mensuales fue una de las herramientas que incorporó la reforma laboral para aliviar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

Sin embargo, un fallo judicial encendió una señal de alerta para los empleadores que ya contemplaban ese mecanismo como parte de su planificación económica: un tribunal declaró inconstitucional la disposición y rechazó el pedido de una compañía para cancelar una indemnización de manera fraccionada.

La decisión se tomó en la causa "Laugmin, Viviana Ester y otros c/ Goya Corrientes S.R.L.", en la que el Tribunal del Trabajo N.º 4 de La Plata resolvió, por mayoría, declarar la inconstitucionalidad del artículo 56 inciso b de la Ley 27.802 y desestimar el planteo de la empresa para pagar la condena en doce cuotas.

El expediente se originó en un reclamo de la concubina y los hijos de un trabajador fallecido por COVID-19, quienes exigieron el pago de una indemnización por muerte prevista en el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). El monto reclamado ascendía a $20.343.675.

El pronunciamiento, fechado el 14 de mayo de 2026, puso en discusión uno de los cambios introducidos por la modernización laboral: la posibilidad de que las empresas distribuyan en el tiempo el pago de las sentencias judiciales condenatorias.

Qué dice la reforma laboral sobre el pago en cuotas

El artículo 56 de la Ley 27.802 modificó el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo e incorporó un esquema de cancelación escalonada de las condenas judiciales.

La normativa establece que las grandes empresas pueden pagar las sentencias en hasta seis cuotas mensuales consecutivas, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas pueden hacerlo en hasta doce cuotas.

La modificación buscó contemplar las diferencias de capacidad financiera entre compañías y evitar que una condena judicial de pago inmediato pudiera comprometer el capital de trabajo, la liquidez o incluso la continuidad operativa de una PyME.

Sin embargo, el caso de Goya Corrientes S.R.L. muestra que la existencia de esa disposición no garantiza que todas las empresas puedan utilizarla en cualquier circunstancia.

En su resolución, los magistrados consideraron que el fraccionamiento podía afectar derechos constitucionales de los trabajadores y de sus derechohabientes, particularmente por el carácter alimentario de los créditos laborales.

La discusión también involucró principios como la igualdad, el derecho de propiedad y la protección especial que la Constitución Nacional reconoce a los trabajadores.

Por qué el fallo representa una advertencia para las PyMEs

La principal consecuencia para las empresas es financiera. Una compañía que proyecta pagar una condena laboral en doce meses enfrenta un escenario muy diferente al de otra que debe reunir el dinero para cumplir con la sentencia en un plazo mucho más corto.

En ese sentido, el precedente introduce un factor de incertidumbre en la planificación de caja. Algunas empresas podrían tomar decisiones de inversión, distribuir utilidades o postergar la constitución de reservas bajo el supuesto de que una eventual condena judicial podrá financiarse durante un año.

Pero ese escenario no está garantizado.

La aplicación del régimen dependerá de las circunstancias de cada expediente y de la interpretación que realice el tribunal interviniente. Si los jueces consideran que el pago fraccionado afecta derechos constitucionales o que no corresponde aplicar el beneficio en el caso concreto, pueden rechazar el planteo.

Por eso, la gestión de las contingencias laborales no debería limitarse a calcular el costo potencial de un juicio o conocer las disposiciones de la reforma. También requiere contemplar los criterios que adopta la Justicia y la posibilidad de que existan interpretaciones diferentes entre jurisdicciones.

El fallo de La Plata no implica que el régimen de cuotas haya quedado eliminado para todas las empresas. Sin embargo, constituye un antecedente que advierte sobre los límites de la herramienta y sobre los riesgos de incorporarla como una certeza dentro de las proyecciones financieras.

Un escenario de incertidumbre judicial para la reforma laboral

La discusión sobre el pago fraccionado de las indemnizaciones se suma a otros cuestionamientos judiciales que recibió la Ley de Modernización Laboral desde su entrada en vigencia.

En Tucumán, un juez también declaró inconstitucional el mismo artículo y ordenó a una empresa del sector del calzado pagar en un solo desembolso más de $8,2 millones a una exempleada despedida.

En paralelo, otros aspectos de la reforma tuvieron recorridos judiciales diferentes. En la Ciudad de Buenos Aires, el Tribunal Superior de Justicia avaló el artículo 55 de la ley, referido a la actualización de los créditos laborales, al rechazar el planteo de inconstitucionalidad presentado por una trabajadora.

La coexistencia de resoluciones con distintos criterios muestra que la aplicación de la reforma todavía atraviesa una etapa de discusión en los tribunales.

Para las PyMEs, el desafío pasa por incorporar esa incertidumbre a la administración de sus recursos. La posibilidad de pagar una condena en cuotas existe en el texto legal, pero los antecedentes judiciales muestran que no necesariamente estará disponible en todos los casos.

En un contexto en el que una sentencia laboral puede representar un desembolso significativo, confiar exclusivamente en ese beneficio puede generar un problema de liquidez cuando llegue el momento de cumplir con una obligación judicial.