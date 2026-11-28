Pese al renovado optimismo del oficialismo, analistas financieros advierten por un nivel de actividad que no repunta y el manejo de los vencimientos

El país enfrenta considerables vencimientos de deuda en 2027, con el Tesoro desafiado a conseguir los dólares necesarios para cumplir sus obligaciones.

La Argentina llega a la antesala del año electoral con mejores cuentas fiscales y externas, pero una recuperación que todavía no logra afirmarse. Ese contraste atraviesa los informes más recientes de JP Morgan, UBS y Goldman Sachs: el crecimiento es bajo, conseguir dólares para pagar la deuda sigue siendo un desafío y la incertidumbre sobre la continuidad del programa económico pesa sobre los activos. Federico Glustein pone el foco en ampliar el crecimiento y atender los vencimientos de 2027.

Goldman Sachs y JP Morgan proyectan que el PBI crecerá apenas 0,8% en 2026, mientras UBS lo ubica entre 0,5% y 1%, con riesgos hacia abajo. Para 2027, JP Morgan anticipa una expansión de 1,8% y UBS estima 2%.

"La economía tiene que sostener un crecimiento lo más amplio posible, no basado en cuatro o cinco sectores. Hay sectores que tienen que volver a crecer: construcción, industria, consumo y algunos servicios", sostiene Glustein, en declaraciones a iProfesional. El economista vincula ese objetivo con el desafío financiero y señaló que no considera ajenas ambas cuestiones.

Según Goldman, la actividad creció 1,1% en septiembre frente a agosto, en la medición desestacionalizada (EMAE), pero cayó 1,2% respecto de un año antes. El resultado interanual "fue peor que el retroceso de 1% esperado por el consenso" y que la baja de 0,6% que proyectaba el banco. El nivel siguió debajo del de junio.

A partir del EMAE, Goldman calcula que la economía se contrajo 1,8% en el tercer trimestre frente al segundo, después de una caída de 1% en el período anterior, en ambos casos sin estacionalidad.

Armella mantuvo la previsión de crecimiento de 0,8% para 2026, pero condicionó su cumplimiento a una mejora importante en el cierre del año. "Los riesgos para este pronóstico, sin embargo, siguen sesgados a la baja, ya que alcanzarlo requeriría una fuerte recuperación en el cuarto trimestre", advierte el estratega.

Crecimiento débil y concentrado en pocos sectores intensifica la preocupación por el empleo

La composición de la actividad también limita la fortaleza del rebote. "En general, el crecimiento se ha mantenido débil en 2026 y muy concentrado en actividades del sector primario, mientras que los sectores más intensivos en empleo siguen rezagados", señala Armella. En septiembre, la minería creció 11,1% interanual, mientras la intermediación financiera cayó 11,5%.

La industria manufacturera retrocedió 1,8% y el comercio cayó 2,2% frente a septiembre de 2025. Hubo, sin embargo, mejoras en actividades vinculadas con la demanda interna: la construcción avanzó 3,5% y hoteles y restaurantes crecieron 3,4%. Goldman destaca esas excepciones dentro del cuadro general. Agricultura y ganadería, en cambio, registraron una contracción interanual de 2%.

Rojas y Czerwonko, de UBS, señalan que el empleo registrado pasó de unos 13,3 millones de personas cuando asumió Javier Milei a aproximadamente 12,8 millones, con pérdidas importantes en el sector privado desde 2024. También observan debilidad en la masa salarial real, que combina empleo y remuneraciones ajustadas por inflación. JP Morgan describe empleo asalariado registrado estancado y salarios reales formales inferiores a sus picos recientes.

Sobre ese frente, Glustein reclama que el Gobierno empiece a fomentar la obra pública, algo que, según afirma, no está haciendo. "Genera empleo de calidad, registrado; genera virtuosismo, ingresos al Estado, recaudación posterior y, además, dinamismo en la economía", señala. Entre las condiciones que menciona para 2027, también incluye lo siguiente:

La economía tiene que sostener un crecimiento lo más amplio posible , no basado en cuatro o cinco sectores

, no basado en cuatro o cinco sectores Hay sectores que tienen que volver a crecer: construcción, industria, consumo y algunos servicios

Que el efecto de El Niño sea lo más bajo posible

JP Morgan prevé que el crecimiento de 2027 sea principalmente exportador, con una expansión limitada del consumo privado. Para 2026, calcula exportaciones por u$s100.800 millones y un superávit comercial de bienes de u$s35.300 millones, medido en base caja, favorecido también por menores importaciones. Energía, agro y minería aportan divisas, mientras Vaca Muerta y los proyectos mineros sostendrían nuevos avances exportadores el próximo año.

Los vencimientos de 2027 y el desafío de conseguir los dólares que el Tesoro necesita

UBS también identifica una mejora externa. Con datos al segundo trimestre de 2026, ubica el déficit de cuenta corriente acumulado en cuatro trimestres en apenas 0,1% del PBI y espera un saldo de entre cero y 1% positivo en los próximos trimestres. Pero incorpora una distinción central: "Los dólares que genera la economía no pertenecen automáticamente al Tesoro, que debe conseguir las divisas necesarias para pagar sus obligaciones".

"Para que el Tesoro pague un bono denominado en dólares, debe adquirir dólares con pesos de su superávit fiscal, emitiendo deuda en moneda extranjera en el mercado local o vendiendo activos", explican Rojas y Czerwonko. Un mayor ingreso de divisas al país ayuda a la acumulación de reservas, pero no las coloca por sí mismo en la cuenta del Gobierno.

Las necesidades financieras de 2027 son considerables. JP Morgan calcula pagos al FMI, otros vencimientos e intereses por u$s24.900 millones. UBS menciona aproximadamente u$s25.000 millones y reproduce un programa financiero cuyo total también es de u$s24.900 millones. Dentro de esas necesidades, señala:

Compromisos por u$s13.200 millones con el FMI y los bonos globales en dólares

Emisiones locales previstas en moneda extranjera por unos u$s5.000 millones

Cerca de u$s4.000 millones entre otras fuentes y operaciones de deuda dentro del sector público

Glustein, por su parte, ubica los vencimientos en torno a u$s27.000 millones. Relaciona la necesidad de crecer con la posibilidad de que el Banco Central compre reservas, la estabilidad y una baja del riesgo país. En ese marco, plantea lograr "una renovación mediante repo, mediante algún tipo de instrumento que te permita alargar el plazo de los vencimientos, que es lo que se desea". Agrega que, si eso no se consigue, la alternativa es "terminar pagando los vencimientos".

El desafío que identifica UBS es concretar el financiamiento previsto. Recuerda que el plan contemplaba unos u$s5.000 millones mediante emisiones locales en moneda extranjera y cerca de u$s4.000 millones entre otras fuentes y operaciones de deuda dentro del sector público. Sin embargo, advierte que desde mediados de 2026 las autoridades prácticamente no habían logrado colocar deuda local en dólares.

Como señal del costo potencial, el banco ubica el rendimiento del Bonar 2028 cerca del 19% al momento de escribir el informe y lo utiliza como referencia para evaluar la refinanciación del Bonar 2027. "El mercado está reflejando tensión en torno a la capacidad del próximo gobierno para mantener la continuidad de las políticas", afirman Rojas y Czerwonko. La preocupación política complica el acceso al crédito y vuelve más exigente administrar los vencimientos.

UBS, en su reporte, ubicaba los spreads argentinos del EMBI Global de JPMorgan alrededor de 850 puntos básicos, casi 400 puntos por encima de los mínimos de agosto. JP Morgan observa, a su vez, que los spreads soberanos argentinos se ampliaron mientras los de otros mercados emergentes se comprimieron. Para sus economistas, esa divergencia sugiere que los inversores prestan más atención a una eventual reversión de políticas que a los fundamentos actuales.

Glustein también propuso mirar el riesgo país en términos relativos. "Si el riesgo país sube más que en el resto del mundo, es porque no hay confianza en el programa", sostiene. A la vez, remarcó la importancia del escenario internacional: "Otro factor es que el factor externo esté bastante calmo. Hoy no lo estamos viendo". Según afirma, parte de lo que ocurre con el riesgo país y el dólar tiene que ver con ese factor internacional.

Año electoral, inflación y dolarización marcan el panorama de riesgos para 2027

En el frente fiscal, JP Morgan proyecta un superávit primario de 1,5% del PBI en 2026 y de 1,3% en 2027, compatible con equilibrio financiero. El Gobierno, señala, se comprometió a recortar gastos si los ingresos quedan por debajo de lo previsto. Sin embargo, considera desafiante cumplir las hipótesis de recaudación del presupuesto de 2027 y advierte que la contención del gasto ya es considerable.

UBS considera probable que la disciplina fiscal continúe en 2027, aunque señala presiones legislativas para flexibilizar el gasto y los límites de los acuerdos multilaterales. Con el crecimiento y resultado primario actuales, espera ratios de deuda estables.

La inflación sigue siendo una restricción. JP Morgan espera que cierre 2026 en 31% y 2027 en 23%, por encima de las metas presupuestarias. Prevé un promedio mensual de 1,8% durante el primer trimestre del próximo año y una aceleración posterior por presiones electorales sobre los bienes transables. Una depreciación mayor que la prevista constituye un riesgo adicional.

UBS presenta un rango de inflación de entre 20% y 30% para el cierre de 2027. Sostiene que la inercia no puede resolverse únicamente con ajuste fiscal y estabilidad cambiaria, porque también intervienen expectativas formadas tras largos períodos de inflación alta. La volatilidad cambiaria ligada a la política y la incertidumbre por Medio Oriente y la energía dificultan apostar con mayor convicción al extremo inferior del rango.

Para JP Morgan, la elección presidencial pondrá a prueba la continuidad del esquema económico, aunque la Argentina llega con más defensas que en otros ciclos. "Nuestro escenario base supone continuidad, aunque esperamos una contienda ajustada y polarizada", sintetizan Pereira y Barbeito. UBS, por su parte, sostiene que recuperar la actividad y el empleo será cada vez más importante para las posibilidades de reelección del oficialismo.

Consultado por el efecto del año electoral, Glustein responde: "Muchísimo. Creo que en la Argentina el año electoral influye demasiado". Mencionó la cobertura y el conservadorismo económico entre los factores que afectan las variables durante esos períodos. También advierte que "parte del Gobierno no tiene que tirarse un tiro en el pie, no tiene que autoflagelarse en términos económicos".

El dólar es un canal de transmisión de ese riesgo hacia las reservas. JP Morgan señala que las compras privadas de divisas se aceleraron hasta un ritmo equivalente al 4,9% del PBI al anualizar los tres meses terminados en septiembre. Esa cifra mide la velocidad reciente de la dolarización, no las compras realizadas durante todo el año. "La dolarización vinculada a las elecciones sigue siendo la principal vulnerabilidad externa", advierten Pereira y Barbeito, estrategas del gigante de Wall Street.

El banco observa que el mayor riesgo de un cambio de políticas reflejado por la deuda no estuvo acompañado por un debilitamiento equivalente del peso. La banda cambiaria ofrece margen para absorber presión y el superávit comercial permite al BCRA comprar divisas. Sin embargo, un peso más fuerte en términos reales podría amplificar el efecto inflacionario de una depreciación si se produce un shock.

En su escenario base, JP Morgan prevé reservas brutas aproximadamente estables en 2027. Bajo un escenario de tensión similar al de 2025, calcula una caída cercana a u$s9.000 millones. Esa pérdida es una simulación adversa. La capacidad de intervención del BCRA, posibles apoyos bilaterales o multilaterales y los swaps con Estados Unidos y China aparecen entre las defensas y respaldos potenciales que menciona el informe.

Además del riesgo país, Glustein señala las licitaciones como una variable a observar, en particular si "empiezan a ceder mucho en el rollover", es decir, en la renovación de los vencimientos. Al enumerar los factores que considera decisivos para evaluar el panorama, cerró con dos puntos: "El apoyo del Fondo Monetario y la actividad económica".