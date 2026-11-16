Analistas del banco de inversión advierten que la volatilidad financiera podría intensificarse en el camino a las elecciones del 2027

Morgan Stanley lanzó una advertencia clara sobre la economía argentina. La dolarización de carteras antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2027 podría presionar el tipo de cambio y complicar la desaceleración de la inflación, incluso si el actual esquema de política económica se mantiene intacto.

El banco de inversión considera que los comicios presidenciales serán la principal fuente de incertidumbre para las perspectivas del país. La tensión política propia de un año electoral suele disparar la demanda de dólares entre argentinos que buscan protegerse.

"La dolarización vinculada a las elecciones podría interrumpir el progreso a través de una depreciación del peso, incluso si el marco de política económica subyacente permanece intacto", planteó la entidad financiera en su análisis sobre Argentina incluido en el informe de perspectivas para América Latina.

El riesgo no pasa por un cambio brusco de reglas de juego, sino por la propia dinámica electoral que empuja a los ahorristas a refugiarse en moneda extranjera, lo que genera presión sobre el mercado cambiario.

Cómo seguirá la inflación hasta las elecciones de 2027

Morgan Stanley proyecta que la inflación continuará bajando, aunque a un ritmo gradual y con interrupciones en el camino. Sus estimaciones apuntan a que el índice de precios cerrará 2027 en 21,7% interanual, frente al 30,8% previsto para 2026.

Para 2028, en tanto, espera que descienda al 17,1%. La desaceleración será más lenta de lo que muchos esperan.

El proceso no estará exento de obstáculos. A la posibilidad de una mayor demanda de divisas durante el año electoral se suman la inercia inflacionaria y los ajustes pendientes de los precios regulados.

En particular, el informe advierte que las tarifas de los servicios públicos continuarán con revisiones mensuales durante 2027, debido a los compromisos contractuales vigentes. Esos aumentos seguirán empujando al alza el índice general de precios.

"Esperamos una caída desigual de la inflación, con avances más duraderos que dependerán de políticas fiscales y monetarias creíbles", señalaron los analistas.

La clave estará en mantener la disciplina fiscal y no ceder ante presiones electorales para aumentar el gasto público. Cualquier relajación en ese frente podría reactivar las expectativas inflacionarias.

Por qué las reservas del Banco Central son clave para atravesar 2027

Morgan Stanley considera determinante la capacidad del Banco Central de fortalecer sus reservas internacionales de cara al calendario electoral.

Aunque los mayores ingresos provenientes de las exportaciones de energía y del sector agropecuario, junto con los flujos de inversión, deberían favorecer las compras de divisas, el banco advierte que "no se traducen automáticamente en mayores colchones de reservas utilizables".

Entre los factores que pueden limitar esa acumulación aparecen los pagos de deuda en moneda extranjera del Tesoro y del Banco Central, además del incremento esperado de la demanda de dólares antes de las elecciones. Es una carrera contra el tiempo: acumular más rápido de lo que se paga y de lo que se fuga.

Por ese motivo, consideró que será necesario reducir las necesidades de financiamiento en divisas de los próximos vencimientos y fortalecer las reservas de libre disponibilidad.

El financiamiento de organismos multilaterales y las líneas de crédito contingentes también aparecen como alternativas para afrontar eventuales episodios de volatilidad. Esos respaldos externos funcionarían como red de seguridad si arrecia la tormenta cambiaria.

"Una acumulación sostenida de reservas sigue siendo necesaria", remarcó la entidad. Una posición externa más sólida permitiría contener las tensiones cambiarias y proteger la recuperación económica frente a eventuales presiones sobre la moneda.

Qué pasará con las tasas de interés en la previa electoral

La incertidumbre electoral también podría tener consecuencias sobre la política monetaria. Morgan Stanley espera que las tasas nominales continúen descendiendo, aunque anticipa que ese proceso podría interrumpirse antes de los comicios.

Cuando una mayor demanda de dólares obligue a mantener condiciones monetarias más restrictivas, el Banco Central podría frenar el descenso de tasas o incluso revertirlo temporalmente.

La normalización monetaria, según el análisis, dependerá de que se consolide una recuperación de la demanda de pesos. Para eso, será importante que la desaceleración de la inflación, la mejora de la actividad y una mayor intermediación financiera impulsen la reconstrucción de los saldos monetarios en moneda local.

Hasta que esa recuperación sea más consistente, las autoridades probablemente mantendrán una postura cautelosa respecto de la expansión de la cantidad de dinero.

El banco espera que una normalización más sostenida pueda retomarse en 2028, siempre que se preserve la credibilidad del programa económico y continúe la desinflación.

En su escenario central, la entidad proyecta que la tasa nominal de referencia TAMAR finalizará 2026 en 22,8%, bajará al 20% en 2027 y llegará al 15% en 2028. La baja será escalonada y no estará exenta de sobresaltos.

Cómo crecerá la economía argentina hasta 2028

Más allá de los riesgos cambiarios, Morgan Stanley mantiene una perspectiva de crecimiento para Argentina, aunque anticipa una recuperación gradual y con un protagonismo inicial de las exportaciones y la inversión.

El banco proyecta que el PBI crecerá 1,3% en 2026, acelerará al 2,4% en 2027 y alcanzará una expansión del 3% en 2028. La actividad estará sostenida principalmente por el agro y la energía.

La ampliación de la capacidad de transporte de hidrocarburos permitirá incrementar las exportaciones de petróleo. Vaca Muerta seguirá siendo el motor de divisas y crecimiento.

También espera que los proyectos alcanzados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsen progresivamente el gasto de capital y la construcción. Esas inversiones llevarán tiempo en madurar, pero serán claves para sostener la expansión.

En minería, en cambio, los beneficios sobre las exportaciones tardarán más en materializarse, dado que inicialmente la actividad estará concentrada en el desarrollo de los proyectos.

La entidad también advierte que la incertidumbre electoral podría demorar algunas decisiones de expansión empresarial. Por eso, considera especialmente importante que avancen las inversiones ya comprometidas.

El consumo, por su parte, tendría una recuperación más lenta que la inversión durante 2027. Morgan Stanley espera que la recomposición de los ingresos reales y una reactivación moderada del crédito permitan mejorar gradualmente el gasto de los hogares.

No obstante, señala que los elevados niveles de morosidad todavía llevarán a los bancos a reabrir el financiamiento a las familias con cautela. La expansión del crédito será más lenta de lo deseado.

El compromiso fiscal que el Gobierno deberá mantener

En materia fiscal, el banco considera que el equilibrio de las cuentas públicas seguirá siendo un compromiso central del Gobierno. Sus proyecciones contemplan superávits primarios durante todo el período analizado y resultados financieros prácticamente equilibrados.

Para 2027, estima un excedente primario de 1,2% del PBI y un resultado fiscal total positivo de 0,1%. Son números ajustados que no dan mucho margen de maniobra.

Mantener esa disciplina en un año electoral será el verdadero desafío. Las presiones para aumentar el gasto público se intensificarán, pero cualquier desvío podría desencadenar una nueva crisis de confianza.

Qué puede pasar si cambia el rumbo económico después de las elecciones

El informe también contempla escenarios alternativos que muestran qué podría ocurrir si se deterioran las condiciones externas y, al mismo tiempo, se produce un cambio en el esquema de políticas económicas después de las elecciones de 2027.

En particular, Morgan Stanley plantea un escenario adverso que combina mayores tasas de interés internacionales con un eventual alejamiento del actual marco de política económica.

"En ese escenario, la dolarización y la debilidad del peso elevarían la inflación y las tasas, la inversión se estancaría y una recesión sería posible, a pesar de la relativa resiliencia de las exportaciones de energía", describió la entidad.

De todos modos, el escenario base del banco sigue contemplando la continuidad de políticas económicas ortodoxas, con disciplina fiscal y estímulos a la inversión privada.

La principal incógnita será cómo evoluciona la incertidumbre política y qué impacto tiene sobre las decisiones de ahorro, inversión y demanda de divisas. Las elecciones de 2027 marcarán el pulso de la economía argentina durante los próximos años.