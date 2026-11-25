La modalidad determina si el afiliado se atiende con médicos fuera de cartilla y acceder a reintegros. Qué hay que revisar antes de elegir un plan

Al contratar una obra social o una medicina prepaga, uno de los aspectos que más se tienen en cuenta es la cartilla médica. Sin embargo, hay otra característica que puede cambiar la forma de utilizar la cobertura: si el plan es abierto o cerrado.

La diferencia no es menor. Mientras que un plan cerrado limita la atención a los profesionales y centros incluidos en la cartilla, uno abierto permite consultar también a médicos externos y solicitar un reintegro, de acuerdo con las condiciones contratadas.

Esta distinción también tiene consecuencias sobre las recetas y las órdenes médicas. Desde la entrada en vigencia de la Resolución 3934/2024 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), los planes cerrados deben cubrir prácticas y medicamentos sobre la base de prescripciones emitidas por profesionales de su cartilla.

En la práctica, esto significa que una receta emitida por un profesional externo puede no ser suficiente para obtener la cobertura de un medicamento o estudio. Por ejemplo, si una persona con un plan cerrado consulta a un médico particular que no pertenece a la cartilla y recibe una orden para realizarse un estudio, deberá recurrir a un profesional de su red para obtener la prescripción que permita tramitar la cobertura.

La resolución también alcanza a las obras sociales y prepagas, y establece que deben informar a la Superintendencia si cada uno de sus planes es abierto o cerrado, además de presentar la cartilla de prestadores correspondiente.

Por eso, antes de elegir una cobertura o cambiar de plan, conviene conocer cómo funciona cada modalidad y qué gastos pueden quedar a cargo del afiliado.

Qué es un plan de salud abierto y qué es uno cerrado

La diferencia principal está en la posibilidad de atenderse fuera de la cartilla médica.

En un plan abierto, el afiliado puede consultar a profesionales que no forman parte de la red de prestadores de la obra social o prepaga. En esos casos, generalmente debe pagar la consulta y luego solicitar el reintegro correspondiente.

En cambio, en un plan cerrado, la atención se realiza exclusivamente con los médicos, clínicas, sanatorios y centros incluidos en la cartilla. Si el afiliado decide consultar a un profesional externo, el gasto queda a su cargo y no cuenta con cobertura por esa prestación.

Las principales diferencias son:

Atención médica: ambos planes permiten utilizar los profesionales de cartilla, pero solo el abierto contempla atención fuera de esa red mediante reintegros.

ambos planes permiten utilizar los profesionales de cartilla, pero solo el abierto contempla atención fuera de esa red mediante reintegros. Recetas y órdenes: en los planes cerrados, la cobertura de prácticas y medicamentos requiere prescripciones de médicos de cartilla.

en los planes cerrados, la cobertura de prácticas y medicamentos requiere prescripciones de médicos de cartilla. Forma de pago: en un plan abierto, el afiliado suele adelantar el dinero y después tramitar la devolución. En uno cerrado, la cobertura paga directamente al prestador, salvo los copagos previstos.

en un plan abierto, el afiliado suele adelantar el dinero y después tramitar la devolución. En uno cerrado, la cobertura paga directamente al prestador, salvo los copagos previstos. Precio: los planes abiertos suelen tener cuotas más elevadas, debido a la posibilidad de utilizar prestadores externos.

Cómo funciona el reintegro de un plan abierto

Una de las principales ventajas de los planes abiertos es que permiten conservar la atención con un médico de confianza que no integra la cartilla.

Sin embargo, el reintegro no necesariamente cubre el total de la consulta. Cada cobertura establece sus propios porcentajes, montos máximos y condiciones.

El procedimiento habitual es el siguiente:

El afiliado consulta a un profesional que no está en la cartilla y paga la atención.

Solicita una factura a su nombre.

Presenta el comprobante ante la obra social o prepaga, junto con la orden o documentación que corresponda.

La cobertura devuelve el importe establecido en las condiciones del plan.

Antes de utilizar este sistema, es importante revisar cuánto reintegra la cobertura por cada prestación, si existe un tope anual y cuál es el plazo para presentar la documentación.

La ventaja es la libertad de elección. La desventaja es que el afiliado debe disponer del dinero para pagar la consulta y puede terminar recuperando solo una parte del gasto.

Por eso, un plan abierto puede resultar útil para quienes necesitan consultar ocasionalmente a especialistas externos o desean pedir una segunda opinión, pero no siempre es conveniente para quienes utilizan habitualmente médicos que no están en la cartilla.

Qué conviene más: un plan abierto o uno cerrado

La elección depende de cómo utiliza cada persona su cobertura médica y de cuánto está dispuesta a pagar por la posibilidad de elegir profesionales fuera de cartilla.

Según una encuesta propia de MiObraSocial, el 80% de los afiliados no necesita más médicos que los que ofrece su cartilla. El blog especializado sostiene que, para la mayoría de las personas, un plan cerrado con una red adecuada puede ser suficiente.

Un plan abierto puede resultar conveniente para quienes:

Tienen un médico de confianza que no integra ninguna cartilla.

Necesitan consultar ocasionalmente a especialistas externos.

Buscan una segunda opinión sobre un diagnóstico o tratamiento.

Pueden acceder a esa modalidad sin pagar una diferencia importante en la cuota.

En cambio, si una persona consulta de manera habitual a un profesional que no está incluido en la cartilla, puede ser más conveniente buscar una cobertura que lo incorpore como prestador, en lugar de depender de reintegros.

La recomendación de MiObraSocial es priorizar un plan cerrado, salvo que se pueda acceder a uno abierto sin pagar de más. Más allá de esa característica, hay otros factores que deberían pesar en la decisión: la calidad y amplitud de la cartilla, los sanatorios disponibles en la zona, las especialidades cubiertas, el sistema de autorizaciones, los copagos y el valor mensual.

En definitiva, un plan abierto no es necesariamente mejor que uno cerrado. La clave está en elegir una cobertura que incluya a los profesionales y centros médicos que se utilizan habitualmente, y que permita acceder a las prestaciones necesarias sin afrontar gastos inesperados.