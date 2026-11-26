El canciller ratificó la continuidad del ministro y atribuyó los rumores sobre un posible recambio a especulaciones sin fundamento

La posibilidad de que Pablo Quirno desembarque en el Ministerio de Economía en reemplazo de Luis "Toto" Caputo fue desestimada por el propio canciller. Consultado sobre las versiones que lo ubicaban como posible sucesor, el funcionario respondió con ironía y negó que exista un escenario de ese tipo.

Durante una entrevista con Radio Mitre, le preguntaron por los comentarios que indicaban que estaría "probando el traje" de ministro. Quirno calificó esa versión como "un comentario bastante gracioso" y aprovechó para ratificar su respaldo a la continuidad del actual titular del Palacio de Hacienda.

Qué dijo Quirno sobre la continuidad de Caputo

El canciller atribuyó la decisión sobre el futuro del ministro al presidente Javier Milei y destacó la confianza que existe entre ambos. "Lo vemos a Toto en comando de la economía con el excelente trabajo que está haciendo. Como el Presidente dice, es el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Mientras (Milei) disponga que siga trabajando, él va a seguir trabajando", planteó.

También rechazó que haya motivos para pensar en una ruptura entre el jefe de Estado y el titular de Economía. "Estoy seguro de que el Presidente, como siempre dice, tiene una relación simbiótica con Toto y no tiene absolutamente ningún asidero esa especulación", agregó.

De ese modo, Quirno descartó tanto una eventual salida de Caputo como la posibilidad de ocupar su lugar. Sus declaraciones se conocieron en una semana atravesada por el ingreso de Argentina en recesión técnica y por la escalada del riesgo país por encima de los 1.000 puntos.

El recorrido de Quirno en el área económica

Antes de llegar a la Cancillería, Quirno ocupó distintos puestos vinculados con la política financiera. Su relación profesional con Caputo se remonta a la etapa en que ambos coincidieron en JP Morgan.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, fue coordinador general de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda. Luego, con Milei en la Presidencia, regresó a esa área como secretario de Finanzas, cargo que mantuvo hasta octubre del año pasado, cuando asumió como canciller.

Argentina y Brasil: Quirno habló de la tensión diplomática y la situación de los embajadores

La relación diplomática entre Argentina y Brasil atraviesa un momento de distanciamiento, según describió Pablo Quirno. El canciller señaló que las decisiones adoptadas por el gobierno brasileño no fueron acompañadas por una comunicación formal y cuestionó la falta de definiciones sobre la representación diplomática, en medio de las tensiones en el vínculo bilateral entre Javier Milei y Lula da Silva.

"La relación está en una situación donde ellos tomaron decisiones unilaterales sobre la relación diplomática. No hay ningún tipo de comunicación formal sobre la salida del embajador ante una decisión de esa naturaleza", afirmó.

Quirno recordó que Brasil retiró a su representante en junio y solicitó que Argentina hiciera lo mismo con el suyo. "Ha retirado su embajador en junio y pidió que retiremos el nuestro", señaló. En ese contexto, precisó que el embajador argentino, Guillermo Daniel Raimondi, fue convocado a consultas, mientras que Julio Bitelli, el representante brasileño, todavía no regresó al país. La situación se suma a la crisis diplomática por el retiro de los embajadores.

Pese a ese escenario, el funcionario sostuvo que la intención oficial es mantener separados los desacuerdos políticos de los canales diplomáticos. "Nosotros respetamos todas las decisiones que haga Brasil, no significa que las compartamos. Las diferencias políticas e ideológicas tratamos de que no impacten en lo diplomático, especialmente en temas que consideramos más graves, pero no me voy a meter en discusiones sobre quién tira la primera piedra", concluyó.

Qué puede resolver el Tribunal del Mar sobre el reclamo argentino

Otro de los asuntos abordados por Quirno fue la presentación de Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. El organismo tiene previsto pronunciarse este sábado sobre el reclamo argentino para frenar la explotación petrolera británica en Malvinas.

El canciller explicó que ambas partes ya expusieron sus posiciones y que ahora será el tribunal el que determine los próximos pasos. "Esas medidas se presentaron, nuestros argumentos, el Reino Unido hizo lo propio y el tribunal dará sus argumentos este sábado".

La resolución podría contemplar distintos caminos. "Puede pasar que ordene algunas o todas de las medidas, o considere que no tiene competencia para intervenir". En este último supuesto, aclaró, el pronunciamiento no implicaría una definición sobre el conflicto de fondo: "Es una decisión procesal. No es un pronunciamiento sobre derecho de partes o soberanía".

Quirno aclaró que el planteo no pone en discusión la soberanía

El funcionario insistió en que la presentación ante el tribunal internacional no supone someter la disputa de soberanía a una decisión judicial. "No se discute soberanía ni en eso ni en el arbitraje en sí. No afecta la soberanía".

Para Quirno, uno de los objetivos de la iniciativa es que quede constancia formal de la controversia ante una instancia internacional. El canciller consideró que ese reconocimiento tiene relevancia incluso si la resolución no resulta favorable a los intereses argentinos.

"Hay algo que es importante, dejar sentado en un tribunal que hay una controversia. Ha sido un paso muy importante, en la eventualidad de que no salga como queremos, ya de por sí hay reconocimiento de una disputa de soberanía, algo que el Reino Unido ha negado".

Por último, remarcó que la estrategia diplomática argentina sobre la cuestión no depende exclusivamente de lo que ocurra en Hamburgo. "Nuestra estrategia no empieza y termina en Hamburgo".