Los últimos datos muestran variaciones mensuales positivas pero reflejan preocupaciones por el persistente retroceso respecto al año anterior

El crédito se contrajo, lastrando sectores como automotores, pese al alza en vivienda y servicios.

La inflación aceleró a 2,2%, frenando la recuperación del ingreso real necesaria para el gasto.

El consumo privado en Argentina registró un tibio repunte en octubre de 2026. Creció 0,6% respecto a septiembre, según el Indicador de Consumo (IC) que elabora la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Pero la buena noticia tiene su contracara. En la comparación interanual, el consumo cayó 0,4% respecto a octubre de 2025. Es la tercera baja consecutiva en este tipo de medición.

El dato revela que el consumo sigue oscilando sin rumbo claro. Muestra mejoras mensuales, pero no logra consolidar un crecimiento sostenido cuando se lo mide contra el año anterior.

El IC que desarrolló la CAC refleja la evolución del consumo de los hogares en bienes y servicios finales con periodicidad mensual, expandiendo los aportes de información que realiza la Cámara al seguimiento del comercio y la actividad económica.

El crecimiento de 0,6% mensual surge de la serie desestacionalizada. Es decir, aquella que descuenta los efectos estacionales habituales del consumo a lo largo del año.

Esta metodología permite comparar un mes contra otro sin que factores como fechas especiales, feriados o cambios de estación distorsionen el análisis.

El consumo sigue sin despegar de niveles históricamente bajos

La serie desestacionalizada del IC viene oscilando sobre una media similar desde fines de 2024. Octubre se ubicó 3,3% por debajo del máximo de principios de 2025.

Son niveles relativamente bajos en términos de la historia reciente. El consumo muestra señales tibias de recuperación, pero sin la fuerza suficiente para retomar los picos previos.

La caída interanual de 0,4% en octubre marca un patrón preocupante. Es el tercer mes consecutivo donde el IC muestra variación negativa en la comparación contra el año anterior.

Esto contrasta con lo ocurrido durante 2025, cuando el consumo venía mostrando recuperación tras el derrumbe de 2024.

La inflación frenó su baja y volvió a acelerar en octubre

En materia de precios, octubre trajo una señal de alerta. El IPC marcó 2,2%, por encima del 1,9% de septiembre.

Si bien la inflación mensual sigue orbitando en torno a 2% desde mayo, la tendencia reciente mostraba una relativa desaceleración. Este último dato interrumpe esa trayectoria.

La desaceleración de la inflación resulta fundamental para darle aliento a los ingresos reales de los hogares y, por ende, a su capacidad de consumo en los próximos meses.

Como contrapunto, la medición interanual sí retrocedió. Se ubicó en 33,1% de incremento entre octubre de 2025 y octubre de 2026.

El ingreso disponible retrocedió en términos interanuales en los últimos meses. Pero esta comparación se hace contra meses de 2025 donde ya había sucedido la recuperación en niveles tras el fuerte descenso de 2024.

La continuación del sendero de reducción de la inflación puede ser la clave para volver a empujar el crecimiento del ingreso de los hogares.

Consumo y actividad económica vuelven a moverse en tándem

Los movimientos del consumo y la actividad económica resultan muchas veces emparejados. En 2024 esto se cumplió sin excepciones.

El IC compartió signo negativo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) para todo ese período. Con este antecedente, 2025 cumplió la misma regla con variaciones positivas, aunque con algunas excepciones.

Durante el año pasado EMAE e IC se recuperaron, a distintas velocidades, respecto a los niveles de 2024. Para este 2026, en septiembre el EMAE retrocedió 1,2% en términos interanuales, mientras que el IC lo hizo en 0,4%.

En la medición mensual, ambos registraron aumentos. EMAE con 1,1% e IC con 0,6%.

Qué rubros impulsaron y cuáles frenaron el consumo en octubre

Al analizar el desempeño de rubros particulares, se observa nuevamente una dinámica mixta en las variaciones interanuales.

El rubro de indumentaria y calzado mostró un crecimiento estimado de 1,7% interanual. Aportó 0,1 puntos porcentuales que contrarrestan el desempeño del índice general.

Cabe considerar que octubre de 2025 fue un mes de fuerte caída respecto de octubre de 2024 (-5,9%). Eso hace que la comparación actual luzca mejor.

Por otro lado, el capítulo de transporte y vehículos mostró en octubre una fuerte caída interanual de 4,6%. Aportó -0,7 puntos porcentuales a la variación del índice general.

El desempeño del rubro se explica por el retroceso interanual en el patentamiento de automóviles (13,7%). El crecimiento de las motos no logra compensar esa baja.

Recreación y cultura mostró en octubre un crecimiento de 6,0% interanual. Contribuyó con 0,3 puntos porcentuales para contrarrestar la caída del índice general.

El rubro vuelve a crecer tras una disminución interanual previa. Marca un desempeño irregular para este año.

En cuanto al apartado de vivienda, alquileres y servicios públicos, mostró un crecimiento estimado de 6,1% en octubre respecto a octubre de 2025. Contrapesó la baja del índice general al aportar 1,0 punto porcentual positivo.

El crecimiento de la demanda eléctrica vuelve a explicar buena parte del desempeño del rubro.

Con respecto al resto de los rubros, experimentaron una caída interanual de 2,1% en octubre. Aportaron -1,2 puntos porcentuales a la variación interanual negativa del índice general.

El consumo en el resto de los rubros se encuentra en niveles apenas superiores a los de octubre de 2019. Ese mes se toma como referencia por ser previo a la pandemia.

Consumo masivo muestra señales de recuperación

Los bienes de consumo masivo o FMCG (por sus siglas en inglés, fast-moving consumer goods) mostraron una recuperación interanual en su consumo para el pasado mes de septiembre.

Crecieron 0,9% respecto a septiembre de 2025. De esta forma, el consumo masivo experimentó una leve recuperación tras sucesivos meses de caída.

Este dato refuerza la idea de que el consumo viene mostrando señales mixtas. Algunos meses recupera, otros retrocede, sin consolidar una tendencia clara.

El crédito en Argentina frenó su crecimiento en 2026

El crédito en términos reales creció de forma significativa entre 2024 y 2025. Tanto tarjetas de crédito como préstamos personales, prendarios e hipotecarios crecieron notablemente en dicho bienio.

Para 2026 el comportamiento no es el mismo. Las tarjetas de crédito y los préstamos tanto personales como prendarios han entrado en un leve pero constante retroceso, encadenando varios meses de caída tras el estancamiento en el que entraron a fines de 2025.

De modo contrario, el crédito hipotecario continúa su trayectoria ascendente, aunque lo hace de forma atenuada.

Dado el lógico vínculo entre préstamos y compra de bienes durables, las correspondientes series tienden a tener comportamientos similares.

El patentamiento de automóviles y el consumo de electrodomésticos exhiben una contracción en lo que va de este año.

Las escrituras de inmuebles, por su parte, no crecen en los últimos meses. Pero tampoco pierden los elevados niveles ganados en los últimos dos años, a tono con el comportamiento del crédito hipotecario.