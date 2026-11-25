La economía podría crecer en el último trimestre, pero el empleo, los salarios y el crédito siguen débiles y condicionan una recuperación sostenida

Los primeros datos de octubre muestran que la economía argentina todavía no logra dejar atrás la debilidad que la llevó a la recesión. Mientras las ventas minoristas, la producción automotriz y el consumo masivo exhiben algunas mejoras, la construcción, la industria y el financiamiento siguen mostrando dificultades. A ese escenario se suma el deterioro del empleo, uno de los factores que limita la recuperación y lleva a las consultoras a proyectar un crecimiento moderado para el cierre de 2026.

LCG encontró más señales desfavorables que positivas en los datos preliminares del mes. Entre los indicadores que mostraron retrocesos figuran los préstamos, la compra de bienes durables, la actividad de la construcción y distintas ramas fabriles. El consumo masivo relevado por Scentia aparece entre las excepciones.

SBS observa un panorama dividido. Por un lado, detectó mejoras en la recaudación de IVA interno, la fabricación de automóviles y las ventas minoristas. Por otro, registró caídas en el consumo de electricidad, la producción siderúrgica, el índice Construya y los despachos de cemento. La firma considera que todavía no hay elementos suficientes para confirmar un cambio sostenido de tendencia.

Las previsiones para el conjunto del año se mantienen dentro de un rango reducido: ACM calcula una expansión cercana al 1%, LCG ubica el crecimiento en un máximo de 0,7% y SBS proyecta alrededor de 0,6%. Más allá de las diferencias entre sus estimaciones, ninguna anticipa una aceleración significativa.

Mercado laboral: qué sectores perdieron más empleos y por qué cuesta recuperar el trabajo

Uno de los principales límites para que la mejora llegue a más sectores está en el empleo. Los registros del SIPA procesados por Ficonomics muestran que, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, el sector privado perdió 274.300 puestos asalariados registrados, una reducción del 4,3%.

La industria y la construcción concentraron buena parte de ese retroceso. En la primera desaparecieron alrededor de 94.200 empleos, mientras que en la segunda se contabilizaron unos 64.100 puestos menos. En conjunto, ambas actividades explicaron más de la mitad de la pérdida.

El deterioro laboral convive con una utilización de las fábricas inferior a la de dos años atrás. En septiembre, la industria operó al 60,1% de su capacidad instalada, cuando en el mismo mes de 2023 había alcanzado el 67,9%, según los datos recopilados por Ficonomics. Esa diferencia implica que, ante una eventual mejora de la producción, las empresas podrían responder inicialmente con los recursos disponibles, sin incorporar trabajadores en la misma proporción.

Los ingresos también siguen lejos de una recomposición plena. Juan Manuel Franco, economista jefe de SBS, indicó que los salarios reales del sector privado registrado no variaron en septiembre, pero continúan 2,3% por debajo de noviembre de 2023. Para la consultora, sostener la desaceleración de los precios será indispensable para que los trabajadores recuperen poder adquisitivo.

El financiamiento representa otro obstáculo. SBS detectó una mejora real incipiente en el volumen de préstamos privados en pesos durante octubre, aunque advirtió que la morosidad y las limitaciones de los bancos para ampliar su capacidad prestable restringen el alcance de esa recuperación. ACM también señala que el costo del dinero y las posibilidades de acceder al crédito serán variables centrales para la evolución del mercado interno.

A esto se suma un dilema para la política económica: si las presiones cambiarias obligan a mantener o elevar las tasas, el encarecimiento del financiamiento podría frenar decisiones de consumo e inversión. SBS considera que los tipos de interés serán el primer recurso para contener las presiones nominales durante 2027.

La actividad depende de pocos sectores y acumula dos trimestres en baja

La debilidad de la demanda interna ayuda a entender por qué el crecimiento de algunas actividades no alcanza para impulsar al conjunto de la economía. ACM advierte que la industria y el comercio tuvieron resultados interanuales negativos en siete de los primeros nueve meses de 2026. En ese período, el aporte del agro y la minería explicó prácticamente todo el crecimiento acumulado del EMAE.

La pérdida de impulso de esos motores también aparece en el análisis de Ficonomics. La variación interanual del indicador pasó de +2,4% durante el primer trimestre a −1,5% en el tercero, una diferencia de 3,9 puntos porcentuales. Cerca de 1,8 puntos de esa desaceleración se vinculan con el menor aporte del agro, la pesca, la minería y la intermediación financiera.

Los datos sectoriales de septiembre muestran la amplitud del problema. De las 15 actividades que releva el INDEC, 10 terminaron con caídas frente al mismo mes del año anterior. La intermediación financiera tuvo el descenso más pronunciado entre los sectores mencionados, con una baja de 11,5%, y también fue la que más incidió negativamente en el resultado global. El comercio retrocedió 2,2% y la industria, 1,8%.

En sentido contrario, la minería avanzó 11,1% y la construcción creció 3,5%. Sin embargo, esos desempeños no lograron compensar las bajas de las actividades que tienen mayor peso en la demanda interna.

El deterioro se produjo en un contexto de contracción de la actividad durante dos trimestres consecutivos. El PBI había disminuido 0,6% entre abril y junio, mientras que los datos del EMAE anticiparon una baja cercana al 1,8% para el período julio-septiembre. De confirmarse ese resultado, sería la primera recesión técnica desde el primer semestre de 2024.

Septiembre dejó un margen estadístico para terminar el año en positivo

El último registro mensual del INDEC aportó un elemento favorable para las proyecciones de corto plazo. En septiembre, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) aumentó 1,1% respecto de agosto. La suba no alcanzó para revertir el balance del trimestre, pero elevó el nivel desde el que parte la economía para el último tramo del año.

El indicador, de todos modos, todavía reflejó un escenario débil: cayó 1,2% interanual, acumuló un avance de apenas 1% entre enero y septiembre y quedó 2,4% por debajo de diciembre.

ACM calculó el efecto que tendría mantener durante los últimos tres meses del año el nivel de actividad alcanzado en septiembre. Bajo ese supuesto, el promedio de octubre-diciembre quedaría 0,9% por encima del correspondiente al tercer trimestre. Para alcanzar esa mejora no sería necesario sumar nuevos aumentos mensuales, siempre que la actividad no vuelva a retroceder.

Las revisiones de los meses anteriores también modificaron parcialmente el punto de partida. El INDEC corrigió la contracción de julio: en lugar del 2,8% informado inicialmente, quedó en 2,5%. A su vez, el crecimiento de agosto pasó de 0,1% a 0,4%. Esas correcciones no evitaron la caída trimestral, pero mostraron una evolución algo menos desfavorable que la estimada en las primeras publicaciones.

LCG coincide en que el último trimestre podría cerrar con crecimiento, aunque descarta una recuperación acelerada. "No esperamos un cambio rotundo en la dinámica en el corto plazo, pero sí algunos meses de crecimiento que permitan cerrar el último trimestre positivo", señalaron desde la consultora.

Su escenario contempla meses alternados de subas y bajas, sin un impulso suficiente para sostener una expansión robusta. La firma estima que el crecimiento de 2026 podría llegar como máximo a 0,7% y proyecta alrededor de 1,5% para 2027. Además, destaca que la tendencia-ciclo del EMAE lleva ocho meses sin variaciones, lo que refleja el estancamiento que persiste detrás de los movimientos mensuales.

Ficonomics plantea una perspectiva más desfavorable. Para los próximos tres a seis meses, considera más probable que la economía permanezca estancada en niveles bajos y no descarta otra contracción trimestral. Ese escenario podría materializarse si la intermediación financiera continúa restando actividad y el empleo formal sigue disminuyendo.

La consultora también contempla la posibilidad de un repunte apoyado en el agro y la minería, aunque advierte que ese desempeño no necesariamente se trasladaría al resto de los sectores.

La economía, por lo tanto, podría dejar atrás la recesión técnica sin que eso signifique una reactivación inmediata del consumo ni una mejora del mercado laboral. El resultado estadístico del último trimestre tiene chances de ser positivo, pero la continuidad del proceso dependerá de que el crecimiento se extienda más allá de las actividades que hoy sostienen el indicador.

La evolución de los salarios, el empleo y el crédito será determinante, en un contexto en el que una suba de tasas para contener las tensiones cambiarias también podría convertirse en un freno para la actividad.