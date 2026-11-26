En la licitación del Tesoro se "rolleó" por completo el abultado vencimiento de $25,4 billones y se colocó $1,24 billón extra. Un 27% quedó para 2028

En medio de un momento turbulento, con el riesgo país en torno de 1.100 puntos y nerviosismo en el mercado del dólar, Luis Caputo se dio un gusto: pudo volver a colocar deuda con vencimiento posterior a la elección presidencial de 2027 y, además, retiró liquidez del mercado.

Vencían títulos de deuda por un total de $25,47 billones -un monto desafiante-, y los antecedentes de las anteriores licitaciones del Tesoro dejaban dudas respecto de si podría "rollearse" toda esa deuda o si habría que cancelar parte de ese volumen en efectivo, lo que implica en los hechos una expansión monetaria.

Sin embargo, no solamente se renovó la totalidad de los vencimientos sino que, además, hubo colocaciones extra por un monto de $1,24 billón. En otras palabras, Caputo volvió a prender la aspiradora de pesos, su estrategia preferida en momentos en que la inflación y la demanda de dólares se vuelve un riesgo para el programa económico.

La liquidez extra, además, le permite a Caputo aumentar la capacidad del Tesoro para comprarle dólares al Banco Central, algo necesario ante el pesado calendario de pagos de la deuda nominada en moneda estadounidense. Con el resultado de esta licitación, incrementa en u$s774 millones su fondeo para enfrentar esas obligaciones.

Luis Caputo pateó deuda para 2028

Pero el dato más celebrado por el gobierno es que, luego de varias licitaciones en las que la deuda se concentró casi totalmente en el corto plazo, pudo volver a colocar títulos con vencimiento posterior a la elección de 2027.

Más allá de lo financiero, el hecho en sí implica un mensaje político, porque se opone a las interpretaciones de que el mercado ya está "priceando" en el elevado riesgo país un triunfo opositor en la elección presidencial. Ahora, puede argumentar que el sistema financiero confía en una continuidad de la política económica y en que no hay riesgo de reperfilamiento de la deuda.

El monto de deuda con vencimiento en 2028 es de $7,27 billones, lo que equivale al 27% del total de emisión colocado. Era una situación que prácticamente no se había visto en los últimos tres meses, cuando se produjo un alza de las tasas de interés que Caputo decidió no convalidar.

La mayor parte de estos bonos post electorales fue para el TZX28, un título en pesos, ajustable por CER -es decir, da cobertura por inflación- y que tiene una tasa de retorno del 12,41%. El otro título con vencimiento en 2028 es un dual, que paga la mejor tasa entre la tasa Tamar y el tipo de cambio.

Una versión que circuló entre los operadores es que la elevada captación de fondeo para el año post electoral podría haber estado favorecida por la intervención del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que tenía en su cartera bonos que llegaban al vencimiento.

En todo caso, las próximas licitaciones dejarán en claro si la posibilidad de extensión de la "duration" de la deuda es una realidad o si todo se debió a una situación excepcional.

Menú amplio y sin dólares

El "menú" del Tesoro para esta ocasión fue más amplio que en las últimas licitaciones, y combinó renta fija en pesos con duales y cobertura cambiaria. El instrumento de más corto plazo -un título del Tesoro a pagar en febrero 2027- captó $7 billones, el 26% del total colocado.

La letra de renta fija pagadera en julio se emitió a una tasa de rentabilidad del 34,5% efectivo anual -implica una tasa efectiva mensual de 2,50%-.

En cuanto a los bonos dólar linked, captaron un volumen relativamente bajo, de $1,49 billón, a una tasa de retorno de 5,46% para el de vencimiento más largo, en mayo 2027.

Por séptima licitación consecutiva, quedaron fuera del menú los bonos en dólares, no por falta de demanda sino porque Caputo considera que el mercado le pediría una tasa inaceptable. Al respecto, en las últimas jornadas se produjo una disparada de la "tasa forward", como se denomina al diferencial de rendimiento entre el Bonar que paga antes de las elecciones y los que tienen vencimiento en 2028 y 2029.

En definitiva, fue una licitación que los analistas consideraron como un test aprobado para el Tesoro, tanto por lo desafiante del monto como por el contexto de volatilidad que se vive en el mercado. Además, se destacó el hecho de que los bonos no tuvieron un premio excesivo sobre el interés que se negocia en el secundario.