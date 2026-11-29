Las bebidas lideran las caídas del consumo masivo, mientras los hogares compran menos por vez y priorizan productos básicos para cuidar el presupuesto

El consumo cotidiano de los argentinos muestra cambios cada vez más marcados. Las bebidas, los artículos de limpieza y cuidado personal y distintos alimentos registran caídas en sus ventas, mientras los hogares ajustan las cantidades que compran y prestan más atención a cuánto gastan en cada visita al comercio.

El último relevamiento de NielsenIQ mostró que el volumen de productos de consumo masivo cayó 7,5% interanual durante septiembre y octubre de 2026. La contracción alcanzó a todos los grandes rubros y fue especialmente pronunciada en bebidas, que registraron una baja del 13,8%.

Por lo tanto, el dato refleja un ajuste que va más allá de una categoría en particular. La facturación de los comercios se incrementó un 16,9% interanual en el bimestre, aunque quedó por debajo de la suba del 27,3% en el precio promedio ponderado. En otras palabras, los negocios vendieron menos unidades, pese a que recaudaron más pesos que un año atrás.

Bebidas y productos de limpieza, entre los más afectados

Las bebidas encabezaron las bajas del último bimestre según el informe realizado por NielsenIQ. Tanto las alcohólicas como las que no tienen alcohol registraron retrocesos de dos dígitos. En concreto, las primeras cayeron 14,5% y las segundas, 13,6%.

Los alimentos tuvieron una evolución menos negativa, aunque también quedaron en terreno negativo. El volumen vendido retrocedió 3,2% interanual, con una baja del 5% en los productos no básicos y del 2,6% en los básicos. Las golosinas, por su parte, registraron una disminución más moderada, del 0,5%.

El rubro de cuidado personal y limpieza también mostró dificultades, con una caída del 5%. Dentro de ese segmento, los artículos de limpieza del hogar y de la ropa retrocedieron 5,3%, mientras que cosmética y tocador bajó 4,9%.

Asimismo, al analizar el acumulado de enero a octubre aparecen importantes diferencias entre productos. Entre los alimentos con mejor desempeño relativo se destacaron los infantiles, las sopas, las harinas, el pan árabe, las tortillas y las cremas de leche.

En cambio, las gelatinas, las galletitas de cereales, los postres, las leches vegetales y los preparados en polvo para helados estuvieron entre las categorías más rezagadas. En la categoría bebidas, las energizantes, las aguas minerales puras y el café soluble mostraron una evolución más favorable dentro del año.

Los jugos listos para beber, las gaseosas, los jugos en polvo y concentrados y el whisky quedaron entre los de peor desempeño.

Los hogares compran más seguido, pero llevan menos productos

La caída del volumen también se refleja en la manera de abastecerse. Un relevamiento de Worldpanel by Numerator correspondiente al segundo trimestre de 2026 encontró que las visitas a los puntos de venta aumentaron 1,1% interanual, aunque las compras se realizaron con canastas más chicas.

La consultora registró que el volumen adquirido por los hogares cayó 3,7% frente al mismo período de 2025. Además, identificó que el 23% de las categorías relevadas estaba siendo despriorizado por los consumidores, mientras que apenas tres de cada diez conseguían crecer o recuperar parte del terreno perdido.

El comportamiento sugiere que el ajuste no necesariamente implica dejar de ir al supermercado o al almacén, sino reducir la cantidad que se lleva en cada oportunidad y seleccionar con mayor cuidado qué productos entran en el presupuesto.

Otro cambio aparece en los formatos elegidos. Según Worldpanel, los envases y presentaciones más pequeñas ganaron más de dos puntos porcentuales de participación en almacenes, kioscos y autoservicios durante los últimos dos años. La búsqueda de un gasto menor por compra favorece las adquisiciones de reposición frente a las compras grandes para acumular mercadería.

Kioscos y comercios tradicionales sienten el impacto

La retracción también se distribuyó de manera desigual entre los canales de venta. En septiembre y octubre, los kioscos y minimercados registraron una caída del 12,3% interanual, mientras que los comercios tradicionales retrocedieron 11,3%.

Las cadenas de supermercados tuvieron una baja del 4,8%, bastante menor que la de los comercios de cercanía. Los autoservicios independientes, en tanto, mostraron una contracción de apenas 0,3% durante el bimestre.

Frente a este escenario, las grandes cadenas como Carrefour, Coto, Jumbo, DIA y ChangoMás profundizaron sus estrategias comerciales para recuperar ventas", con descuentos, reintegros y promociones.

Al considerar el acumulado de los primeros diez meses del año, estos últimos fueron el único canal con crecimiento, con una suba del 3,5%. Los supermercados de cadena cayeron 3,4%, los kioscos y minimercados retrocedieron 3,3% y los comercios tradicionales bajaron 1,7%

Los datos reflejan que el cambio en el consumo no se limita a una menor cantidad de productos vendidos, sino que también modifica dónde compran los hogares, qué categorías priorizan y cuánto están dispuestos a gastar en cada visita.

Por lo tanto, la evolución de los próximos meses permitirá determinar si se trata de un ajuste transitorio o de una transformación más profunda en los hábitos de compra de los argentinos.