Consultoras privados detectan nuevas bajas en octubre, con la construcción liderando el retroceso frente al avance del sector energético

La actividad económica argentina habría registrado nuevas caídas en octubre, según las mediciones de consultoras privadas, que coinciden en señalar retrocesos tanto mensuales como interanuales.

Algunos sectores, especialmente los ligados a recursos naturales como petróleo y minería, mantienen un ritmo de crecimiento sostenido. Otros, como construcción e industria manufacturera, no logran salir del terreno negativo.

Esta disparidad viene marcando el pulso económico durante todo el año. Mientras ciertas ramas productivas aprovechan la demanda externa y precios internacionales favorables, las actividades orientadas al mercado interno siguen sin encontrar un piso firme para la recuperación.

Cada consultora utiliza una metodología diferente. Por ese motivo, sus cifras no son directamente comparables entre sí. Los resultados deben leerse dentro del contexto que cada estudio presenta.

Qué dijeron las mediciones privadas sobre octubre

El Índice Líder de Actividad (ILA) de Analytica estimó que en octubre la economía se contrajo 0,3% mensual en la medición sin estacionalidad. En términos interanuales, la caída fue de 1%.

Este dato llegó después de un tercer trimestre que cerró con una baja desestacionalizada de 1,8%. Los números muestran que la recuperación esperada todavía no termina de consolidarse.

Por su parte, el Índice General de Actividad (IGA) de Orlando J. Ferreres & Asociados registró en octubre un descenso mensual desestacionalizado de 0,3% y una contracción de 2,3% interanual. Se trata de una estimación preliminar que podría ajustarse.

Con este resultado, el acumulado de los primeros diez meses del año mostró una variación nula respecto de igual período de 2025. La baja se produjo luego de una recuperación parcial tras la fuerte caída de julio.

Construcción lideró las caídas de octubre

En el desglose mensual de Analytica, la construcción explicó la mayor parte de la baja. El consumo de cemento cayó 8,4% frente a septiembre y regresó al nivel de agosto.

El Índice Construya retrocedió 3,6% y tocó su menor registro desde enero. La venta de insumos en corralones, en descenso desde mitad de año, tampoco dio señales de recuperación.

El sector enfrenta dificultades persistentes: la falta de financiamiento, la caída del poder adquisitivo y la incertidumbre económica siguen frenando tanto la obra pública como la privada.

La consultora destacó también el caso de la siderurgia, que mostró comportamientos opuestos dentro del mismo rubro. La producción de hierro bajó 29,2% mensual y la de acero crudo, 11,3%.

En cambio, la de acero plano, utilizado por la industria automotriz y la de bienes durables, subió 19,4%. Esta diferencia refleja que ciertos nichos industriales encuentran demanda mientras otros se hunden.

En las terminales automotrices, la fabricación de autos aumentó 7,4% y revirtió el retroceso de septiembre. Sin embargo, los patentamientos de esos vehículos disminuyeron 1,5%.

"La mejora fue en las terminales y no en la comercialización", indicó el reporte de Analytica. Los autos se producen pero no se venden al ritmo esperado.

Petróleo y minería sostienen el crecimiento

Por el lado de las subas, la producción de petróleo crudo avanzó 1,2% en octubre y acumuló ocho meses consecutivos en alza. Se convierte así en uno de los pocos sectores que crecieron de forma sostenida durante la recesión.

También aumentó la producción de gas. Las exportaciones de bienes alcanzaron el valor más alto del año, impulsadas principalmente por los envíos del sector energético y minero.

Según OJF, el rubro minas y canteras creció 17,8% frente a octubre del año pasado, impulsado principalmente por el petróleo crudo. En diez meses acumuló una mejora de 14,5%.

Electricidad, gas y agua avanzó 5,6% interanual, aunque moderó el ritmo de los últimos meses. Estos sectores vinculados a recursos naturales y servicios públicos siguen mostrando dinamismo.

De esta manera, los avances compensaron buena parte de los retrocesos. "La caída del nivel general fue leve", señaló Analytica. Por el arrastre que dejó septiembre, el nivel de octubre quedó 0,6% por encima del promedio del tercer trimestre.

Qué sectores siguieron en rojo durante octubre

El sector agropecuario tuvo el mayor retroceso interanual en las mediciones de OJF, con 9,6% de baja. La producción agrícola disminuyó 12,3% y la ganadería, 6,4%.

De acuerdo con el estudio, "la baja del agro responde a la alta base de comparación" de los últimos tres meses del año. Aun así, acumula un crecimiento de 5,3% entre enero y octubre.

También hubo descensos interanuales en la intermediación financiera, de 5,4%; el comercio, de 3,3%; y la industria manufacturera, de 3%. Los sectores ligados al consumo interno siguen sin levantar cabeza.

Dentro de la actividad fabril, las mayores bajas correspondieron a textiles, plásticos y maquinaria y equipo. En contraste, hubo subas de productos farmacéuticos, refinerías y químicos.

Esta fragmentación dentro de la industria refuerza el diagnóstico de una economía que avanza a ritmos muy distintos según el sector. No hay una recuperación homogénea sino focos de crecimiento aislados.

Qué esperan las consultoras para los próximos meses

Para los especialistas de Analytica, si la actividad se mantiene en noviembre y diciembre, el cuarto trimestre cerrará en alza. El nivel actual ya supera levemente el promedio del tercer trimestre.

Sin embargo, OJF espera una recuperación más paulatina que la considerada inicialmente. "Los sectores rezagados enfrentan mayores dificultades para acoplarse al crecimiento de los rubros dinámicos", advirtió la consultora en su informe.

La firma agregó que "la dinámica de 2027 también estará supeditada a la evolución del contexto político". La incertidumbre sobre elecciones y políticas económicas futuras pesa sobre las expectativas empresariales.

La economía argentina cierra octubre con un diagnóstico claro: hay ganadores y perdedores. Petróleo, minería y algunos nichos industriales tiran para arriba. Construcción, comercio y gran parte de la manufactura siguen hundidos.

La pregunta clave es si esta recuperación parcial logrará contagiar al resto de los sectores o si la brecha seguirá ampliándose en los próximos meses.