Trabajadores recibirán la segunda parte del aguinaldo y un resto de bono especial junto a un ajuste salarial, en medio de incertidumbre y reclamos

En diciembre rige un aumento del 1,9% y comienza la incorporación progresiva de sumas fijas al básico.

Antes del 18 de diciembre se abonará la segunda cuota del aguinaldo.

Los empleados cobrarán en diciembre el sueldo de noviembre con el aumento paritario del 1,9% y la última cuota del bono de $25.000.

Los empleados de comercio tendrán diferentes conceptos salariales para cobrar durante diciembre de 2026. En los primeros días del mes recibirán los haberes correspondientes a noviembre, con el segundo tramo del aumento acordado en octubre y la última cuota de un bono extraordinario de $25.000. Además, antes del 18 de diciembre deberán percibir la segunda cuota del aguinaldo.

Por otra parte, los salarios correspondientes a diciembre tendrán otro incremento del 1,9%. Ese último tramo de la paritaria se acreditará durante los primeros días de enero de 2027.

El acuerdo fue firmado el 27 de octubre por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). La Secretaría de Trabajo lo homologó mediante la Disposición 1424/2026.

El entendimiento comprende a los trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, entre ellos vendedores, cajeros, administrativos, personal auxiliar, auxiliares especializados y empleados de maestranza.

Cuánto cobran los empleados de comercio en noviembre de 2026

Los salarios correspondientes a noviembre se abonarán durante los primeros días de diciembre. La liquidación contempla el segundo tramo de la actualización paritaria, equivalente al 1,9%, y la segunda cuota de $25.000 del bono extraordinario.

Según las escalas oficiales difundidas por FAECYS, los importes totales de noviembre para cada categoría son los siguientes:

Maestranza

Categoría A: $1.378.448

Categoría B: $1.381.969

Categoría C: $1.394.305

Administrativo

Categoría A: $1.391.664

Categoría B: $1.396.955

Categoría C: $1.402.240

Categoría D: $1.418.103

Categoría E: $1.431.320

Categoría F: $1.450.707

Cajeros

Categoría A: $1.396.069

Categoría B: $1.402.240

Categoría C: $1.410.171

Personal auxiliar

Categoría A: $1.396.069

Categoría B: $1.404.881

Categoría C: $1.433.963

Auxiliar especializado

Categoría A: $1.406.647

Categoría B: $1.422.508

Vendedores

Categoría A: $1.396.067

Categoría B: $1.422.511

Categoría C: $1.431.320

Categoría D: $1.450.707

Los importes corresponden a los totales de las escalas oficiales e incluyen el básico, los $120.000 de suma fija no remunerativa y los $25.000 de la asignación extraordinaria de octubre. Son valores brutos de referencia para jornada completa, sin sumar los adicionales por antigüedad, presentismo ni otros conceptos específicos de cada función.

Por lo tanto, los $25.000 del bono ya están contemplados en estos importes y no deben agregarse nuevamente al calcular el sueldo de noviembre.

Cuánto cobran los empleados de comercio en diciembre de 2026

El último tramo de la paritaria será del 1,9% y se aplicará sobre los salarios de diciembre. Los importes correspondientes a ese período se pagarán durante los primeros días de enero de 2027.

Las escalas oficiales contemplan el nuevo básico y una suma fija no remunerativa de $100.000. Esto se debe a que $20.000 de los $120.000 que se venían pagando pasan a incorporarse al salario básico desde diciembre.

Los totales de referencia para cada categoría quedan de la siguiente manera:

Maestranza

Categoría A: $1.378.222

Categoría B: $1.381.807

Categoría C: $1.394.369

Administrativo

Categoría A: $1.391.680

Categoría B: $1.397.068

Categoría C: $1.402.449

Categoría D: $1.418.603

Categoría E: $1.432.061

Categoría F: $1.451.804

Cajeros

Categoría A: $1.396.165

Categoría B: $1.402.449

Categoría C: $1.410.526

Personal auxiliar

Categoría A: $1.396.165

Categoría B: $1.405.139

Categoría C: $1.434.754

Auxiliar especializado

Categoría A: $1.406.938

Categoría B: $1.423.088

Vendedores

Categoría A: $1.396.165

Categoría B: $1.423.091

Categoría C: $1.432.061

Categoría D: $1.451.804

Estas cifras incluyen el salario básico y los $100.000 no remunerativos que continúan vigentes en diciembre. No contemplan antigüedad, presentismo ni adicionales específicos de cada puesto. Tampoco incluyen el bono extraordinario de $25.000, que se paga por última vez con los haberes de noviembre.

Cómo se compone el sueldo de los empleados de comercio

Para interpretar las escalas es necesario distinguir entre el salario básico, las sumas no remunerativas y los adicionales convencionales.

En noviembre, por ejemplo, la liquidación contempla tres componentes principales: el básico actualizado, una suma fija no remunerativa de $120.000 y la asignación extraordinaria de $25.000. En diciembre, en cambio, el básico aumenta por la incorporación de $20.000 y la suma no remunerativa baja a $100.000.

Además, desaparece el bono extraordinario porque ya se completan las dos cuotas previstas en el acuerdo.

Así, la composición de los ingresos cambia entre ambos meses, aunque los importes totales de las escalas se mantienen en niveles similares.

El incremento del 5,7% se distribuyó en tres tramos nominales y no acumulativos del 1,9%. Cada porcentaje se calcula sobre los básicos convencionales de septiembre de 2026 más las sumas no remunerativas vigentes en ese momento. Por lo tanto, el segundo tramo no se calcula sobre el salario de octubre ni el tercero sobre el de noviembre.

Cómo se paga el bono de $50.000 a los empleados de comercio

El acuerdo de octubre también estableció una asignación extraordinaria no remunerativa de $50.000 para los trabajadores comprendidos en el convenio.

El pago se dividió en dos cuotas iguales de $25.000:

La primera correspondió a los salarios de octubre y se cobró durante noviembre

La segunda corresponde a los salarios de noviembre y se cobrará durante diciembre

La asignación es por única vez y no acumulativa. Para los trabajadores que cumplen jornadas parciales, reducidas o discontinuas, o que registraron ausencias injustificadas, el importe se liquida de manera proporcional a la jornada cumplida.

La segunda cuota de $25.000 es independiente de los $120.000 de suma fija no remunerativa que se venían pagando por acuerdos anteriores.

Qué pasa con los $120.000 no remunerativos desde diciembre

El acuerdo salarial estableció un cronograma para incorporar progresivamente al salario básico los $120.000 que se venían abonando como suma fija no remunerativa.

La incorporación comienza en diciembre de 2026, cuando $20.000 pasan al básico y quedan $100.000 como suma no remunerativa.

El proceso continuará durante los primeros meses de 2027:

Diciembre de 2026: $100.000 no remunerativos

Enero de 2027: $80.000 no remunerativos

Febrero de 2027: $60.000 no remunerativos

Marzo de 2027: $40.000 no remunerativos

Abril de 2027: $20.000 no remunerativos

Mayo de 2027: incorporación completa al básico

De esta manera, en mayo de 2027 se habrá completado la incorporación de los $120.000 a las remuneraciones básicas convencionales.

El cambio también incide en la composición del recibo de sueldo, ya que los importes que hasta ahora se liquidaban por separado pasan a integrar progresivamente el básico.

Qué adicionales pueden aumentar el sueldo de los empleados de comercio

Las escalas de FAECYS funcionan como referencia para los trabajadores de jornada completa sin antigüedad ni adicionales particulares. Sin embargo, el importe final puede variar según las características de cada puesto y la situación laboral.

La antigüedad representa un 1% por cada año trabajado y se aplica sobre las cifras remunerativas y no remunerativas. La excepción es la asignación extraordinaria de $25.000 del acuerdo de octubre, sobre la cual no corresponde calcular este adicional.

El presentismo está establecido en el artículo 40 del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Equivale a la doceava parte de las remuneraciones computables, aproximadamente un 8,33%, y se liquida de acuerdo con las condiciones de asistencia previstas en el convenio. También se aplica sobre los conceptos remunerativos y no remunerativos, con excepción del bono extraordinario de $25.000.

Además, existen adicionales específicos según las tareas realizadas. Entre ellos se encuentran el adicional por armado de vidriera, previsto en el artículo 23, y los adicionales para cajeros contemplados en el artículo 30 del convenio. También corresponde considerar los conceptos vinculados con las funciones de ayudante de chofer, cuando resulte aplicable.

Por este motivo, dos trabajadores de una misma categoría pueden tener recibos con importes diferentes.

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre para empleados de comercio

La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) debe abonarse hasta el 18 de diciembre, según lo establecido por la normativa vigente.

El cálculo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto durante el semestre julio-diciembre.

Por lo tanto, el aguinaldo no es necesariamente la mitad del salario correspondiente a diciembre. Para determinarlo se debe identificar cuál fue la mayor remuneración mensual del semestre y considerar los conceptos que correspondan según su naturaleza y el tratamiento establecido en los acuerdos salariales.

También pueden incidir la antigüedad, el presentismo y otros adicionales habituales. En los casos de trabajadores que no prestaron servicios durante todo el semestre, el aguinaldo se liquida de manera proporcional al tiempo trabajado.

La fecha límite de pago es el 18 de diciembre, aunque la normativa contempla un margen de hasta cuatro días hábiles de tolerancia para su acreditación.

Cuándo vuelven a negociar los empleados de comercio

El acuerdo firmado por FAECYS y las cámaras empresarias estableció una nueva instancia de revisión salarial para enero de 2027.

Las partes se comprometieron a reunirse durante ese mes, a iniciativa de cualquiera de ellas, para analizar la evolución de las escalas básicas, las sumas y los porcentajes acordados, de acuerdo con las variaciones económicas que puedan haberse producido.

Por el momento, el entendimiento vigente contempla los incrementos de octubre, noviembre y diciembre de 2026. No establece nuevos porcentajes para enero de 2027, por lo que cualquier actualización posterior dependerá de las negociaciones que se desarrollen entre el sindicato y las cámaras empresarias.