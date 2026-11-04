Empleados de comercio: quiénes pueden alcanzar los $2.268.356 con aguinaldo y bono

Una liquidación de las categorías mejor pagadas puede superar los $2,2 millones brutos al sumar básico, adicionales, bono y medio aguinaldo

Un empleado de comercio registrado, con 10 años de antigüedad y ubicado en uno de los niveles salariales más altos del convenio, puede reunir $2.268.356,50 brutos en la liquidación previa a Navidad. La estimación corresponde a las categorías Administrativo F y Vendedor D e incluye el medio aguinaldo y un bono extraordinario.

El monto se calcula con los valores de noviembre de 2026. Para llegar a esa cifra se consideran distintos conceptos remunerativos y no remunerativos, además del Sueldo Anual Complementario (SAC). El presentismo debe liquidarse por separado.

Empleados de comercio: cómo se compone un sueldo de $2,26 millones antes de Navidad

El punto de partida es un salario básico de $1.279.610, correspondiente a las categorías más altas de Administración y Ventas. Sobre esa referencia se incorporan los adicionales previstos para un trabajador con una década de servicio.

La composición estimada queda de la siguiente manera:

Básico de convenio: $1.279.610.

$1.279.610. Sumas no remunerativas: $120.000, distribuidos en $100.000 de incremento y $20.000 de recomposición, según el acuerdo de abril.

$120.000, distribuidos en $100.000 de incremento y $20.000 de recomposición, según el acuerdo de abril. Antigüedad : $139.961. El adicional equivale al 1% por cada año trabajado. Para los 10 años considerados, se aplica un 10% sobre la suma del básico y los importes no remunerativos, que alcanza los $1.399.610.

: $139.961. El adicional equivale al 1% por cada año trabajado. Para los 10 años considerados, se aplica un 10% sobre la suma del básico y los importes no remunerativos, que alcanza los $1.399.610. Pago extraordinario: $25.000, correspondiente a la revisión de octubre/noviembre. Se abona por única vez.

$25.000, correspondiente a la revisión de octubre/noviembre. Se abona por única vez. Medio aguinaldo: $703.785,50. El importe representa la mitad de la mejor remuneración semestral utilizada para el cálculo: $1.279.610 de básico más $127.961 de antigüedad remunerativa.

Al reunir esos conceptos, el resultado es de $2.268.356,50 brutos. A esa cifra todavía debe añadirse el presentismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Escalas de noviembre: cuánto corresponde a cada categoría

Los básicos del sector mercantil presentan diferencias según las tareas y la clasificación de cada puesto. Para noviembre de 2026, los valores informados para los distintos agrupamientos son:

Maestranza: $1.208.674 en la categoría A y $1.224.241 en la C.

$1.208.674 en la categoría A y $1.224.241 en la C. Administrativos : $1.221.648 para la categoría A y $1.279.610 para la F.

: $1.221.648 para la categoría A y $1.279.610 para la F. Cajeros : $1.225.972 en la categoría A y $1.239.817 en la C.

: $1.225.972 en la categoría A y $1.239.817 en la C. Personal auxiliar : $1.225.972 para la categoría A y $1.263.173 para la C.

: $1.225.972 para la categoría A y $1.263.173 para la C. Auxiliar especializado : $1.236.357 en la categoría A y $1.251.927 en la B.

: $1.236.357 en la categoría A y $1.251.927 en la B. Vendedores: $1.225.972 para la categoría A y $1.279.610 para la D.

Estos importes son los básicos de cada agrupamiento. No representan el total final que recibe cada empleado: para determinarlo hay que considerar, según corresponda, la antigüedad, el presentismo y las sumas fijas no remunerativas.

Qué adicionales pueden modificar el sueldo de un empleado de comercio

El básico de convenio es solo uno de los componentes del salario mensual. El monto final depende también de las condiciones particulares de cada trabajador, entre ellas la antigüedad y el cumplimiento de los requisitos para cobrar el adicional por asistencia y puntualidad.

En el primer caso, el convenio establece un adicional del 1% por cada año de servicio. Así, una persona con 10 años de antigüedad puede sumar un 10% sobre la base salarial que corresponda según las disposiciones vigentes.

También debe contemplarse el presentismo, regulado por el artículo 40 del CCT 130/75. Este concepto puede incrementar el importe de la liquidación y se calcula de acuerdo con las condiciones previstas en el convenio.

Por eso, dos empleados que pertenecen a una misma categoría pueden terminar cobrando montos diferentes. La jornada, los años trabajados y los adicionales aplicables inciden en el resultado final.

Qué establece el último acuerdo paritario de Comercio

La negociación entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias quedó formalizada por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo. La homologación se dispuso mediante la Disposición 1424/2026.

Paritaria de Comercio: cómo se distribuye el aumento hasta diciembre

El acuerdo fue firmado por FAECYS junto con las cámaras empresarias CAC, CAME y UDECA. La pauta salarial contempla una actualización acumulada del 5,7% para el trimestre octubre-diciembre, distribuida en tres tramos consecutivos del 1,9%.

Además de los incrementos porcentuales, las partes establecieron una asignación extraordinaria de $50.000 para todas las categorías comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. El importe se abona en dos cuotas de $25.000: la primera corresponde a octubre y la segunda, a noviembre. Por ese motivo, en la estimación previa a Navidad se incorpora el segundo pago y no el total del bono.