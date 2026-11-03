Los empleados de comercio tendrán un aumento del 1,9% y cobrarán la segunda cuota de $25.000. Cuánto percibe cada categoría en noviembre

Las escalas varían por categoría. Se reunirán en enero de 2027 para nueva revisión salarial.

Los empleados de comercio tendrán una nueva actualización salarial en noviembre de 2026, en el marco del acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales. La recomposición incluye un aumento del 1,9% y el pago de una segunda cuota extraordinaria de $25.000, que se sumará a los haberes correspondientes a este mes.

El entendimiento establece una suba total del 5,7%, distribuida en tres tramos del 1,9% cada uno. Los incrementos se aplican en octubre, noviembre y diciembre, tomando como referencia las escalas salariales de septiembre de 2026 y las sumas no remunerativas vigentes durante ese período.

Además, las partes acordaron el pago de una suma extraordinaria de $50.000, de carácter no remunerativo y no acumulativo. Ese importe se divide en dos cuotas de $25.000: la primera se liquidó con los salarios de octubre y la segunda corresponde a noviembre, con acreditación durante diciembre.

De esta manera, los trabajadores del sector encontrarán dos conceptos vinculados con la paritaria en su próxima liquidación: el incremento porcentual correspondiente al segundo tramo del acuerdo y los $25.000 de la cuota extraordinaria. La combinación de ambos componentes modifica el monto que percibirán según la categoría en la que estén encuadrados.

El acuerdo fue firmado por la FAECyS, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). Su vigencia comenzó el 1° de octubre de 2026 y las entidades se comprometieron a volver a reunirse en enero de 2027 para analizar la evolución de la economía y evaluar posibles actualizaciones salariales.

Cuánto cobrarán los empleados de comercio en noviembre de 2026

Las escalas salariales de noviembre corresponden a trabajadores de jornada completa y sin antigüedad. Los importes incluyen los componentes remunerativos y no remunerativos contemplados en el acuerdo, además de la segunda cuota extraordinaria de $25.000.

Hay un detalle que conviene tener presente al revisar estos valores: no todos los empleados recibirán exactamente el mismo monto, incluso cuando pertenezcan a una misma actividad. La categoría determina el importe de referencia, pero después deben contemplarse los adicionales que correspondan en cada caso.

Los salarios previstos para noviembre son los siguientes:

Maestranza

Los trabajadores comprendidos en el área de Maestranza tienen tres categorías dentro de la escala del convenio. Los importes establecidos son:

Maestranza A: $1.378.448

Maestranza B: $1.381.969

Maestranza C: $1.394.305

Personal administrativo

En el caso de los empleados que realizan tareas administrativas, la escala contempla seis categorías. A medida que cambia el encuadramiento laboral, también se modifica el monto correspondiente:

Administrativo A: $1.391.664

Administrativo B: $1.396.955

Administrativo C: $1.402.240

Administrativo D: $1.418.103

Administrativo E: $1.431.320

Administrativo F: $1.450.707

Cajeros

Los trabajadores que cumplen funciones de caja también tienen una clasificación específica dentro del convenio colectivo. Para noviembre, los salarios quedan distribuidos de esta manera:

Cajeros A: $1.396.069

Cajeros B: $1.402.240

Cajeros C: $1.410.171

Personal auxiliar

La escala para el personal auxiliar establece tres categorías, con diferencias en los importes que corresponden a cada una:

Personal Auxiliar A: $1.396.069

Personal Auxiliar B: $1.404.881

Personal Auxiliar C: $1.433.963

Auxiliar especializado

Para quienes están encuadrados como auxiliares especializados, los valores de noviembre son los siguientes:

Auxiliar especializado A: $1.406.647

Auxiliar especializado B: $1.422.508

Vendedores

Los empleados que desempeñan tareas de venta tienen cuatro categorías contempladas en la escala salarial. Los montos correspondientes a noviembre son:

Vendedores A: $1.396.069

Vendedores B: $1.422.511

Vendedores C: $1.431.320

Vendedores D: $1.450.707

Al comparar todas las categorías, los salarios más altos corresponden a Administrativo F y Vendedores D, que alcanzan los $1.450.707. En cambio, Maestranza A registra el importe más bajo de la escala informada, con $1.378.448.

Estas cifras permiten tener una referencia de cuánto cobrarán los empleados de comercio según su puesto. Sin embargo, hay que considerar que se trata de valores para trabajadores sin antigüedad y con jornada completa. La liquidación individual puede cambiar cuando se incorporan los adicionales previstos en el convenio.

Cómo se aplica el aumento del 1,9% para empleados de comercio

La actualización de noviembre forma parte de una recomposición salarial del 5,7%, acordada entre la representación sindical y las cámaras empresariales. El porcentaje se distribuye en tres incrementos mensuales del 1,9%, que se aplican durante el último trimestre de 2026.

Para determinar los nuevos importes, las partes tomaron como referencia las escalas salariales de septiembre y las sumas no remunerativas vigentes en ese momento. A partir de esa base se establecieron los tres tramos de actualización.

El primer incremento comenzó a aplicarse en octubre. Ahora, en noviembre, llega el segundo ajuste, mientras que el último 1,9% está previsto para diciembre. Es decir, los trabajadores todavía tendrán una nueva modificación de sus escalas antes de finalizar el año.

La diferencia entre los tramos también se refleja en los recibos de sueldo. Quienes consulten su liquidación deben tener en cuenta que el aumento porcentual y la suma extraordinaria son conceptos distintos, aunque ambos forman parte del esquema acordado para estos meses.

Por otra parte, el entendimiento no establece que la negociación quede cerrada hasta el próximo año. Las entidades firmantes se comprometieron a reunirse nuevamente en enero de 2027. En ese encuentro analizarán la evolución económica y la posibilidad de establecer nuevas modificaciones salariales.

Cuándo se cobra la segunda cuota de $25.000

Otro de los puntos que impacta en los haberes de noviembre es la suma extraordinaria de $50.000 acordada en la negociación paritaria. El pago se organizó en dos cuotas iguales de $25.000, ambas de carácter no remunerativo y no acumulativo.

La primera cuota se abonó junto con los salarios de octubre. La segunda se incorpora a la liquidación correspondiente a noviembre y se cobra durante diciembre.

En la práctica, esto significa que los empleados de comercio recibirán otros $25.000 por este concepto en el próximo cobro. El importe se suma a los valores establecidos para cada categoría y está contemplado en las cifras detalladas anteriormente.

La naturaleza de esta suma merece una aclaración: al ser un concepto no remunerativo y no acumulativo, tiene un tratamiento diferente del salario básico, no representa una suba permanente de la remuneración ni se incorpora automáticamente a la base de cálculo de los incrementos posteriores.

Por eso, conviene distinguir los dos componentes del acuerdo. Por un lado, está la recomposición porcentual del 5,7%, distribuida entre octubre y diciembre. Por otro, el pago extraordinario de $50.000, que se completa con las dos cuotas de noviembre y diciembre, según el período salarial al que corresponde cada una.

Qué adicionales pueden modificar el sueldo de los empleados de comercio

Los importes de las escalas no siempre coinciden con el dinero que finalmente recibe cada trabajador. La razón es que la liquidación también debe contemplar los adicionales establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Uno de ellos es el adicional por presentismo, previsto en el artículo 40 del convenio. Este concepto se calcula de acuerdo con las condiciones establecidas para su percepción y puede incrementar el monto final del recibo de sueldo.

También debe considerarse la antigüedad. Los empleados que cuentan con años de servicio reconocidos dentro de las condiciones previstas por el convenio tienen derecho al adicional correspondiente. Por eso, dos trabajadores que pertenecen a la misma categoría pueden terminar cobrando importes diferentes.

La jornada laboral es otro aspecto que incide directamente en la liquidación. Los valores informados para noviembre corresponden a empleados de jornada completa. En consecuencia, quienes trabajan jornadas parciales pueden percibir sumas distintas, de acuerdo con el tiempo trabajado y las condiciones de contratación.

En definitiva, para calcular cuánto cobrará cada empleado de comercio en noviembre de 2026 hay que mirar más allá de la categoría salarial: también cuentan la jornada, la antigüedad y el presentismo, entre otros conceptos que pueden intervenir en la liquidación.

Con el aumento del 1,9% y la segunda cuota extraordinaria de $25.000, los trabajadores completarán el segundo tramo del esquema paritario. En diciembre llegará el último incremento previsto para 2026 y, en enero, el sindicato y las cámaras empresariales volverán a sentarse a negociar para evaluar la situación salarial del sector.