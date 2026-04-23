Lluvia de dólares: la minería alcanzó un récord histórico de exportaciones en el primer trimestre

Las exportaciones mineras en la Argentina alcanzaron cifras sin precedentes. El litio y el oro impulsan un superávit comercial clave para la economía

La minería cerró el primer trimestre de 2026 con un récord histórico de u$s2.409 millones exportados, una cifra que consolida al sector en base a los altos precios internacionales y que da aire a las reservas del Banco Central. Este desempeño, traccionado por la puesta en marcha de nuevos proyectos de litio y la estabilidad operativa del oro, marca un crecimiento interanual del 18%.

Las exportaciones de minerales de marzo de 2026 totalizaron u$s830 millones, acumulando un totalde u$s2.409 millones durante los primeros 3 meses de 2026. Dados estos montos, las exportaciones de productos mineros significaron el 10,4% de las exportaciones totales argentinas en marzo de 2026 y el 11,2% en el acumulado del trimestre.

Esto es equivalente a un incremento interanual en valores de 70,9% para marzo y del 81,6% para el acumulado del año. Además, el período se sitúa un 158,1% por encima del nivel promedio de 2010 - 2025 en estos meses. Así, las exportaciones mineras del período enero-marzo son record histórico para el país, superando el nivel acumulado de 2025 de u$s1.327millones para el periodo.

Con estas cifras, en marzo el conjunto de empresas que conforman la cartera de proyectos mineros mostraron un superávit comercial de u$s745millones. Este monto representó un crecimiento interanual del 72,7% y es un 79,7% superior al superávit promedio de los últimos 24 meses.

De forma similar en el acumulado, el balance comercial de las empresas mineras mostró un signo positivo por u$s2.206 millones. Esto significó un crecimiento del 100,1% respecto al mismo periodo del 2025.

En cuanto a las importaciones, en el tercer mes del año se registraron operaciones de veintiocho proyectos en actividad, por un total de u$s61 millones. Este monto fue un 72,2% superior a los montos importados durante marzo de 2025.

El oro y la plata en alza

Del total exportado durante marzo, u$s635 millones correspondieron a minerales metalíferos lo que representó un aumento interanual de 61,3% respecto al mismo mes de 2025 para esta categoría. Esta clase de productos representaron el 76,5% de las exportaciones mineras totales del mes, destacándose la participación del oro con u$s532 millones (64% del total exportado) y la plata con u$s91 millones (11% del total).

De los restantes u$s12 millones (1,4% del total exportado) fueron explicados por otros minerales metalíferos (cobre mayormente). En marzo, el valor de las exportaciones de oro presentaron un incremento interanual del 51,8% (u$s181 millones más que en 2025), explicado por un aumento en los volúmenes exportados del 68,0% y también por una suba en los precios internacionales.

Las exportaciones de plata en el mes analizado subieron un 137,4% interanual (u$s53 millones más que en 2025), explicado por una suba en los precios internacionales y también por un aumento en los volúmenes exportados.

En el acumulado de los primeros 3 meses del año, los minerales metalíferos sumaron exportaciones por u$s1.919millones. Esto implica un incremento interanual del 77,1%, donde el oro aportó u$s1.577 millones (65% del total exportado), la plata u$s306 millones (13% del total) y el resto de los minerales metalíferos u$s 35millones (1% del total).

Esto le permitió a este rubro representar el 79,6% de las exportaciones mineras totales. De esta manera, en los primeros 3 meses de 2026 el oro muestra un crecimiento interanual del 67,9%, en los montos exportados, mientras que la plata creció un 137,6% interanual.

El litio recupera precio internacional

Para el caso del litio, en marzo se exportaron un total de u$s182 millones, lo que implicó un crecimiento interanual en los montos exportados de 134,3%, marcando el récord histórico de exportaciones para el mes. En marzo, de acuerdo a los minerales más exportados, ocupó la posición número dos, manteniéndose respecto almes anterior.

Así, el litio explicó el 22,0% de las exportaciones mineras totales en el mes. Este incremento interanual del valor exportado fue explicado por una suba en los precios internacionales y también por un aumento en los volúmenes exportados.

Dado este último dato, en los primeros 3 meses de 2026 las ventas de litio al exterior alcanzaron los u$s456 millones, creciendo un 124,6% interanual, representando el 18,9% de las exportaciones mineras totales y siendo este dato de exportaciones en términos históricos la mejor posición para los primeros 3 meses de un año. En cuanto a las cantidades exportadas, en lo que va del año exhibieron un incremento del 52,3%.