La salida de 900.000 barriles desde Puerto Rosales revela la ingeniería detrás del mayor hito operativo de la terminal y anticipa el cambio de era

La terminal petrolera Otamerica, en la zona portuaria de Bahía Blanca, alcanzó un hito histórico en sus operaciones tras concretar el mayor embarque de exportación registrado hasta la fecha. La maniobra se realizó en el nuevo muelle de la compañía, donde se procesó un volumen de carga que marca un precedente para la infraestructura de evacuación de Vaca Muerta

La compañía informó en sus redes sociales que el operativo tuvo como protagonista al buque Maran Helios, una embarcación de bandera griega con dimensiones de 274 metros de eslora y 48 metros de manga. Durante la jornada, se cargaron 142.000 m3 de crudo equivalentes a unos 900.000 barriles destinados al mercado externo para la empresa Vista Energy, consolidando la capacidad técnica del nuevo sector portuario.

Este récord de carga para el shale oil de Vaca Muerta coincide con una etapa de expansión y fortalecimiento de las capacidades logísticas en la zona de Puerto Rosales. La utilización del nuevo muelle permitió gestionar estas dimensiones de carga de manera eficiente, lo cual refuerza el papel de la terminal como un nodo de salida clave para la producción de energía del país.

El éxito de este procedimiento técnico se fundamenta en la implementación de estándares de seguridad y ampliada capacidad por las inversiones realizadas en los últimos años. Tras más de tres décadas de actividad ininterrumpida en la región, la terminal se adaptó para responder a las demandas de volumen y escala.

Vaca Muerta lleva al límite todas las infraestructuras

La expansión de las capacidades operativas en Puerto Rosales se encuentra estrechamente vinculada al avance del proyecto Duplicar Plus de Oldelval. Esta obra de infraestructura de transporte permitió elevar la capacidad de evacuación desde la Cuenca Neuquina, facilitando un flujo constante de crudo que requiere de una terminal portuaria con dimensiones adecuadas para su despacho internacional.

En este marco, las inversiones en la terminal incluyeron la construcción de un nuevo muelle de última generación, diseñado para recibir buques de gran calado. Esta infraestructura permitió que la terminal gestione volúmenes de carga que superan los registros históricos del país, optimizando los tiempos de atraque y aumentando la eficiencia en la logística de exportación de los hidrocarburos provenientes de Vaca Muerta.

Asimismo, el plan estratégico contempló la ampliación de la capacidad de almacenamiento, con el objetivo de alcanzar los 780.000 metros cúbicos. Mediante la incorporación de nuevos tanques y sistemas de bombeo, la planta puede absorber los incrementos de producción transportados por los ductos ampliados, asegurando que el sistema mantenga su operatividad ante picos de demanda global.

La integración de estas obras posiciona a la Argentina como un actor competitivo en el mercado energético internacional al garantizar previsibilidad técnica. Al completar estas fases de inversión, la terminal acompaña el crecimiento productivo de la región y consolida un nodo logístico que sostiene el ingreso de divisas a través del comercio exterior de energía.

El VMOS eliminará los cuellos de botella

Hasta la fecha, el sistema de Oldelval se consolida como la principal vía de evacuación y exportación para el crudo proveniente de Vaca Muerta. Esta infraestructura fue el soporte logístico fundamental para el crecimiento de la producción no convencional de la Argentina, permitiendo que el petróleo neuquino llegue a los nodos portuarios y mercados internacionales de manera constante y segura.

Esta hegemonía persistirá hasta la entrada en operación del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la mega terminal cuya construcción se encuentra en su etapa final. Se prevé que este sistema esté operativo en los últimos días de 2026, marcando un cambio estructural en la logística energética al ofrecer una salida directa hacia el Océano Atlántico desde las costas de la provincia de Río Negro.

El proyecto VMOS consiste en una obra de ingeniería de gran escala que incluye un oleoducto dedicado y una terminal de exportación de última generación. Su diseño contempla la instalación de dos monoboyas en aguas profundas, lo cual permitirá la carga de buques de gran tamaño, como los Very Large Crude Carriers (VLCC), capaces de transportar hasta dos millones de barriles de crudo en un solo envío.

Con una capacidad de transporte inicial proyectada en 360.000 barriles diarios, y con potencial de ampliación futura al doble, VMOS se convertirá en la mayor terminal exportadora de la región. Esta infraestructura permitirá que la Argentina escale sus exportaciones de petróleo a niveles sin precedentes, reduciendo costos logísticos y posicionando de manera definitiva la producción de Vaca Muerta en el escenario energético global.