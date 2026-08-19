Terminó la obra del oleoducto VMOS, el megaproyecto que triplicará la exportación de petróleo

Con la obra del ducto completada en Río Negro por Techint-Sacde, avanza la infraestructura para multiplicar la exportación de crudo desde Vaca Muerta

Las empresas Techint y Sacde completaron en los plazos previstos los trabajos de construcción del oleoducto VMOS y cumplidos los plazos previstos en el contrato, la obra finalizó su tendido en Río Negro y mentras se avanza en la termi al portuaria durante lo que resta del año se entra de lleno en la fase previa a su puesta en marcha.

La ejecución fue realizada para el consorcio VMOS S.A. conformado por las principales empresas de energía de Argentina, bajo la modalidad EPC (ingeniería, suministros y construcción), y tras 15 meses de trabajo se alcanzó la condición de Apto para Funcionar (APF), marcando un hito clave en el desarrollo del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

Esta infraestructura estratégica comprende un sistema integral para el transporte y la exportación de petróleo, que incluye un oleoducto de 437 kilómetros, terminales e instalaciones asociadas. Una vez operativo, permitirá incrementar significativamente la capacidad de evacuación de crudo de la Cuenca Neuquina, posibilitando exportaciones superiores a los 550.000 barriles por día.

"Formalizamos la finalización de todas las actividades de nuestro alcance: construcción, precomisionado y levantamiento de pendientes. Esto se logró en tiempo y forma, respetando los más altos estándares de calidad", destacó José Ignacio Ibarra, Sr. Construction Manager de Techint.

Una obra de ingeniería en plena estepa patagónica

Las últimas actividades incluyeron la prueba hidráulica del tramo correspondiente al cruce del Río Negro mediante HDD y el empalme de ese segmento con el resto de la línea, completando así los 437 kilómetros del oleoducto.

Sobre el cierre, Alejandro Cardone, Project Manager sostuvo: "Haber llegado a este hito en la fecha prevista es resultado del compromiso, la coordinación y el trabajo de todos los equipos con un mismo objetivo final. Este proyecto también permitió desarrollar capacidades locales, generar empleo y fortalecer nuestra cadena de valor, trabajando junto a contratistas y proveedores de la región".

Durante el pico de obra, el proyecto movilizó a más de 2.500 personas, reflejando la magnitud de una iniciativa que demandó una coordinación permanente entre equipos, contratistas y proveedores locales a lo largo de toda su extensión.

Entre los hitos que marcaron la ejecución, el proyecto estableció un nuevo récord con 175 soldaduras automáticas realizadas en un solo día, lo que permitió avanzar 4 kilómetros en esa jornada.

La cuenta regresiva para la primera exportación

Tras la finalización del tendido de cañería y el empalme de las estaciones de bombeo, la atención se desplaza ahora hacia la fase crítica de pruebas y llenado del sistema. El proceso operacional de una obra de esta magnitud requiere semanas de verificaciones hidráulicas, purga de instalaciones y llenado progresivo del ducto, una etapa que consumirá cientos de miles de barriles de crudo antes de alcanzar la presión de régimen necesaria.

En paralelo, en la zona costera de Punta Colorada, la construcción del puerto de aguas profundas y la instalación de las monoboyas de carga entran en su recta final. La integración entre el tramo terrestre y la terminal marítima resultará clave para cumplir con el cronograma previsto y se estima que durante las semanas previas al primer embarque se realizarán simulaciones de amarre y maniobras de conexión.

La puesta en marcha de la primera exportación a través del sistema VMOS está programada para las primeras semanas de 2027, y marcará un monto histórico para el desarrollo a escala del no convencional neuquino.

La envergadura técnica del proyecto se evidencia en los números de la terminal de almacenamiento onshore en Punta Colorada. En el predio de 250 hectáreas se erige un parque de tanques sin antecedentes en el país con estructuras de almacenaje que cuentan con una capacidad unitaria de hasta 120.000 metros cúbicos, equivalentes a unos 750.000 barriles de petróleo cada una, configurando un volumen inicial de acopio que supera los 600.000 metros cúbicos.

Este pulmón de almacenamiento resultará clave para abastecer la operación offshore, donde dos monoboyas instaladas a unos 7 kilómetros de la costa rionegrina permitirán el amarre seguro de buques de gran calado.

Un punto de destino para los mayores cargueros del mundo

A diferencia de las terminales tradicionales del país, la profundidad natural del golfo San Matías habilitará la carga de superpetroleros de clase VLCC (Very Large Crude Carrier), naves con capacidad para transportar hasta dos millones de barriles por viaje con destino directo a los mercados asiáticos y norteamericanos. La infraestructura está diseñada para completar el llenado de estas embarcaciones en un tiempo de carga promedio de 44 a 48 horas.

El esquema de puesta en marcha contempla una curva de capacidad evolutiva dividida en fases operativas. La primera etapa, proyectada para habilitarse de manera temprana hacia fines de 2026, permitirá un flujo de evacuación de 190.000 barriles diarios de crudo. Con la entrada en servicio a pleno de la infraestructura a mediados de 2027, el sistema alcanzará los 390.000 barriles por día, hasta consolidar una capacidad nominal de 550.000 barriles diarios.

No obstante, el diseño de la traza prevé márgenes de escalabilidad aún mayores, y mediante la incorporación de estaciones de bombeo adicionales sobre los casi 600 kilómetros de ducto y la expansión del parque de tanques en tierra, el consorcio VMOS evalúa elevar la capacidad máxima del ducto hasta un techo de 700.000 barriles por día.

Este volumen incremental permitiría despachar un superpetrolero cada tres días, transformando a la Argentina en un actor relevante del mercado global de crudo con exportaciones energéticas estimadas en más de u$s15.000 millones anuales.