El "Toto dólar" ya es un 71% menor que los picos de Alberto Fernández como presidente

La cotización actual del dólar marca una notable diferencia frente a los máximos históricos a valores corrientes de los años 2020 y 2023

En el complejo mapa financiero argentino, ajustar las cotizaciones históricas del dólar por inflación resulta indispensable para comprender en qué punto de competitividad y precio relativo se encuentra la divisa estadounidense. A la luz de los datos actualizados a valores constantes, el denominado "Toto dólar" —es decir, el valor real de la cotización bajo la órbita de Luis Caputo— muestra una marcada desaceleración en términos reales: se ubica hoy un 71,7% por debajo del pico máximo de la gestión de Alberto Fernández y registra niveles casi idénticos a los de su primer paso por el gobierno nacional (2016-2018).

El análisis histórico comparativo permite dimensionar el impacto de la desaceleración inflacionaria, la brecha cambiaria y la estrategia de apreciación real de la moneda local llevada adelante por la actual conducción económica.

La radiografía del tipo de cambio real: Caputo vs. Fernández / Massa

A partir de las estimaciones y series históricas que cruzan la evolución del tipo de cambio con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicadas por consultoras como EcoGo, PXQ, Salvador Di Stefano, el IERAL (Fundación Mediterránea) y el propio Banco Central de la República Argentina (BCRA), los números muestran los picos y valles del billete verde a precios actuales:

Diciembre 2016 a Junio 2018: $1.470. Luis Caputo (Min. de Finanzas) y Mauricio Macri (Presidente)

Pico histórico (Octubre 2020): $5.422. Martín Guzmán (Min. de Economía) y Alberto Fernández (Presidente)

Promedio Enero 2021 a Junio 2023: $3.540. Martín Guzmán, Silvina Batakis y Sergio Massa (Min. de Economía) y Alberto Fernández (Presidente)

Pico electoral (Octubre 2023) $5.059. Sergio Massa (Min. de Economía) y Alberto Fernández (Presidente)

Cotización Actual $1.535. Luis Caputo (Min. Economía)

Las cifras clave de la comparación

Para poner las cifras en perspectiva, el valor actual del dólar (calculado en torno a los $1.535 a precios constantes de hoy) expone brechas considerables frente a los años anteriores:

• Frente al pico histórico de Octubre 2020 ($5.422): El dólar actual resulta un 71,7% menor que el nivel récord alcanzado durante los meses de mayor incertidumbre de la pandemia.

• Frente al pico preelectoral de Octubre 2023 ($5.059): La cotización actual es un 69,7% inferior al estallido cambiario previo a los comicios presidenciales.

• Frente al promedio 2021–2023 ($3.540): El tipo de cambio actual se ubica un 56,6% por debajo de la media observada durante gran parte del mandato albertista.

• Frente a su gestión en Finanzas 2016–2018 ($1.470): El valor presente se encuentra tan solo un 4,4% por encima de la media del tipo de cambio real registrado en el periodo en que Caputo lideró la cartera financiera bajo el mandato de Mauricio Macri.

Del pánico de $5.400 al "ancla cambiaria" de $1.500

El número de $5.422 alcanzado en octubre de 2020 no representa una cotización nominal, sino el equivalente a precios de hoy de los $195 a los que llegó el dólar blue/CCL en aquel momento. En esa época, la incertidumbre en plena cuarentena, la emisión desbocada y la desconfianza en el plan económico llevaron el valor del dólar a niveles teóricos inéditos para la historia reciente del país.

Situación similar se vivió en octubre de 2023, en la antesala de las elecciones presidenciales, cuando las cotizaciones financieras y el blue bordearon los $1.100 nominales, cifra que equivaldría a más de $5.050 de hoy.

En contraste, la administración actual adoptó una política de ancla cambiaria respaldada por el superávit fiscal, el esquema de crawling peg controlado, la absorción del sobrante monetario y la unificación progresiva del mercado de cambios. Esto derivó en una apreciación del peso en términos reales, devolviendo al tipo de cambio a un nivel muy similar al del periodo 2016-2018.

¿Atraso cambiario o "Argentina cara en dólares"? El diagnóstico de los economistas

El regreso del dólar real a la zona de los $1.500 reactivó la discusión sobre el atraso cambiario y la pérdida de competitividad. Para diversos analistas del sector privado, la combinación de un tipo de cambio contenido con una inflación en pesos que aún mantiene cierta inercia generó un fenómeno de "encarecimiento en dólares" que hace que el país registre valores superiores a los de economías desarrolladas en múltiples rubros. En tal contexto, la pregunta obligada es ¿Por qué la economía argentina está cara en moneda dura?

Inercia inflacionaria vs. ancla cambiaria: Los precios internos en pesos continuaron subiendo por encima del ritmo de actualización del dólar oficial y financiero.

Costo argentino y distorsiones impositivas: De acuerdo a estudios del IERAL (Fundación Mediterránea), la persistencia de elevadas cargas impositivas (IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales) e ineficiencias logísticas impiden que los precios locales bajen al ritmo que exigiría la estabilidad cambiaria.

Alineación de costos fijos: Tarifas de servicios públicos, alquileres y salarios en dólares experimentaron una fuerte recomposición respecto a los pisos de 2023, elevando el costo operativo de comercios e industrias.

"Decir si el dólar está caro o barato depende de la productividad y del ajuste fiscal de fondo. Si la desinflación no se consolida rápidamente, la apreciación real presiona de lleno sobre los márgenes de rentabilidad de los sectores expuestos a la competencia internacional", explica el analista Agustín Cramo.

¿Quiénes ganan y quiénes pierden con el "dólar calmo"?

La convergencia hacia un tipo de cambio real similar al de 2016-2018 redibuja de forma directa el mapa de ganadores y perdedores en el entramado económico nacional. En tal contexto, los sectores beneficiados son los siguientes:

Importadores y firmas con insumos externos: La brecha contenida y el dólar plano abaratan el costo de insumos, maquinarias y productos terminados traídos del exterior.

La brecha contenida y el dólar plano abaratan el costo de insumos, maquinarias y productos terminados traídos del exterior. Sector financiero y carry trade : La estabilidad cambiaria sumada a tasas de interés en pesos atractivas genera un escenario propicio para las estrategias financieras en moneda local, atrayendo liquidez a corto y mediano plazo.

: La estabilidad cambiaria sumada a tasas de interés en pesos atractivas genera un escenario propicio para las estrategias financieras en moneda local, atrayendo liquidez a corto y mediano plazo. Comercio de bienes importados y tecnología : Rubros vinculados a la electrónica de consumo, automotrices de marcas importadas y productos de alta gama experimentan un abaratamiento relativo y mayor dinamismo comercial.

: Rubros vinculados a la electrónica de consumo, automotrices de marcas importadas y productos de alta gama experimentan un abaratamiento relativo y mayor dinamismo comercial. Turismo saliente y consumo en el exterior: El mayor poder de compra del peso en moneda dura favorece los viajes internacionales y las compras con tarjeta fuera del país.

En sentido inverso, los sectores más afectados son:

Industria manufacturera y PyMEs : Es el sector más golpeado por la "tenaza" cambiaria. Enfrentan insumos y costos operativos en dólares en aumento mientras sufren la contracción del mercado interno y la llegada de productos importados más competitivos.

: Es el Enfrentan insumos y costos operativos en dólares en aumento mientras sufren la contracción del mercado interno y la llegada de productos importados más competitivos. Bienes durables, indumentaria y calzado : Según el IERAL, 8 de cada 10 productos de estos rubros resultan sensiblemente más caros en la Argentina que en países vecinos como Chile, Brasil o Colombia.

: Según el IERAL, en la Argentina que en países vecinos como Chile, Brasil o Colombia. Turismo receptivo y economías regionales : La pérdida de competitividad cambiaria desincentiva el arribo de turistas extranjeros y ajusta los márgenes exportadores de producciones como las frutas de carozo, el vino y las economías del interior.

: La pérdida de competitividad cambiaria desincentiva el arribo de turistas extranjeros y ajusta los márgenes exportadores de producciones como las frutas de carozo, el vino y las economías del interior. Gastronomía y comercios locales: Aunque recompusieron precios, enfrentan a consumidores locales más cautos que evalúan el costo en dólares de salidas y esparcimiento.

Con una diferencia de apenas $65 respecto al promedio alcanzado entre 2016 y 2018, la economía argentina vuelve a testear los niveles de tipo de cambio real de hace casi una década, reabriendo la discusión entre la búsqueda de estabilidad desinflacionaria y el desafío estructural de ganar competitividad sin recurrir a un salto devaluatorio