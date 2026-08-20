Jaqueadas por la guerra, los equipos que estaban demoradas en Medio Oriente lograron cruzar el Estrecho de Ormuz y hoy marchan hacia Punta Colorada

El buque de carga pesada que transporta los componentes centrales del sistema de carga offshore de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) superó con éxito el tránsito por el Estrecho de Ormuz y las dos monoboyas clave para el proyecto ya navegan con destino a las costas de Punta Colorada, en la provincia de Río Negro.

El presidente de YPF, Horacio Marín, confirmó la travesía a través de una publicación en redes sociales y la novedad marca la superación de una etapa logística compleja de una infraestructura diseñada para transformar la escala de exportación del crudo extraído de la Cuenca Neuquina.

"Es un hito clave para una obra que va a cambiar la capacidad de exportación de la Argentina y, sobre todo, una señal concreta de que estamos cumpliendo el cronograma previsto.Cada vez falta menos para que nuestro país tenga la infraestructura que necesita para producir y exportar crudo a gran escala", afirmó Marín en su publicación.

Cada una de las estructuras alcanza un peso de 272 toneladas y cuenta con un diámetro de 15,3 metros. Estos equipamientos formarán el núcleo del sistema offshore que permitirá la maniobra de amarre y la transferencia de petróleo crudo directamente a buques de gran porte del tipo VLCC (Very Large Crude Carrier) en altamar, a unos 6,7 kilómetros de la costa rionegrina.

La llegada de los equipos a aguas argentinas representa un avance en el cumplimiento de los plazos técnicos establecidos para la obra. La elección de la ubicación en el Golfo San Matías responde a las condiciones naturales de profundidad que ofrece la zona, superando los 40 metros de calado requeridos para operar buques que pueden transportar hasta dos millones de barriles de petróleo por viaje.

Cuando las monoboyas lleguen en las próximas semanas al mar argentino se dará inicio a la fase de montaje marítimo, y esas tareas contemplarán el anclaje de fondo, el tendido de las líneas submarinas y las pruebas de hermeticidad antes de la puesta en marcha del sistema.

Una logística demorada por el conflicto en Medio Oriente

El trayecto de los componentes implicó una navegación delicada por el paso situado entre el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico, uno de los cuellos de botella marítimos más sensibles para el comercio energético global. Con esta etapa superada, la carga avanza en recorrido directo hacia el Atlántico Sur.

Meses atrás el mismo Marín había admitido la preocupación por la suerte del traslado de las dos monoboyas que se construyeron en los Emiratos Árabes Unidos, dadas las complicaciones para el cruce del Estrecho de Ormuz, eje principal del conflicto entre Estados Unidos e Irán que afectó también la circulación del 20% de la producción mundial de gas y petróleo.

A tal punto llegó la complejidad de la situación, que en el consorcio VMOS se analizaba un Plan B con una monoboya que se había localizado en Brasil y que si bien no tenía as mismas características técnicas que las diseñadas para la costa rionegrina podrían ser un auxilio para no demorar las obras.

Con los equipos originales en marcha, se ratifica la intención de que la plataforma exportadora esté finalizada para diciembre y en condiciones de comenzar las primeras exportaciones del crudo de Vaca Muerta a comienzo de 2027, con una capacidad inicial de 190.000 barriles diarios.

Ese volumen tendrá un incremento en distintas etapas hasta alcanzar el pico de diseño de 550.000 barriles antes de finalizado el año próximo, pero con la alternativa ya prevista de lograr una ampliación hasta poco mas de 700.000 barriles en una etapa posterior, posiblemente hacia 2028 si la demanda externa y la producción local asi lo justifican.

Por qué es tan importante el VMOS

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur surgió como una solución integral frente a los cuellos de botella en la evacuación de producción desde el no convencional neuquino. Mientras las obras de ampliación en los sistemas de Oleoductos del Valle (Oldelval) y la reactivación del Oleoducto Trasandino (OTA) otorgaron alivio inicial para el transporte hacia el puerto de Rosales y hacia Chile, la proyección de crecimiento de la cuenca requería una vía dedicada de escala exportadora masiva.

La iniciativa contempla un trazado que nace en la zona de Allen, atraviesa la meseta rionegrina y culmina en la terminal marítima de Punta Colorada, cerca de Sierra Grande. La obra incluyó la planificación de estaciones de bombeo intermedias y un parque de tanques de almacenamiento en tierra con capacidad para alojar millones de barriles antes de la inyección a los buques en pleno mar.

La propuesta obtuvo la aprobación de los estudios de impacto ambiental mediante audiencias públicas convocadas en la provincia de Río Negro. Asimismo, el consorcio de empresas impulsora articuló la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), marco que permitió consolidar la estructura de financiamiento privado y asegurar los pedidos de provisión internacional, entre los cuales figuran los componentes marinos en viaje.

El sistema de monoboyas funcionará conectado mediante dos tuberías submarinas desde los tanques de almacenamiento situados en la costa. Esta configuración evitará el drenaje o amarre en muelles continentales de gran envergadura, reduciendo los tiempos de permanencia de los buques tanque y optimizando los costos fletes internacionales hacia los mercados de consumo final en Brasil, Estados Unidos y Asia.