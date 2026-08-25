YPF activó la Sala RTIC Security para monitorear 520 activos. Funciona las 24 horas con 6.500 cámaras y un sistema de once drones remotos.

La estrategia busca consolidar a YPF como la empresa más tecnológica de Argentina, optimizando seguridad y operaciones.

El centro integra 11 drones y es parte del ecosistema de inteligencia RTIC de YPF, incluyendo el RTIC Upstream de Vaca Muerta.

YPF inauguró la nueva Sala RTIC Security, el principal centro de comando y control de seguridad de la compañía, desde donde se realiza el monitoreo, el análisis y la gestión integral de incidentes en más de 520 activos críticos, entre ellos refinerías, terminales, estaciones de servicio y otros puntos estratégicos para la operación de sus negocios.

Como parte del modelo que viene desarrollando la compañía desde la llegada de la actual gestión, la nueva sala opera de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, los 365 días del año, con 19 puestos operativos que brindan cobertura permanente.

Desde allí se integran más de 6.500 cámaras al sistema corporativo de videovigilancia y se centraliza la información para la gestión de eventos de seguridad, que permite optimizar los tiempos de respuesta, mejorar la trazabilidad de los incidentes y fortalecer la capacidad de análisis e inteligencia operacional.

"Esta nueva Sala RTIC Security nos permite anticiparnos, tomar mejores decisiones y proteger nuestros activos con los más altos estándares, acompañando los desafíos de una operación cada vez más eficiente y segura", afirmó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

Como parte de esta transformación, la compañía incorporó un sistema de monitoreo aéreo remoto integrado por 11 drones operativos, cinco de ellos con capacidad de despliegue autónomo desde estaciones fijas ubicadas en activos prioritarios. El 100% de las operaciones aéreas son gestionadas de forma remota desde la Sala RTIC por pilotos certificados.

Con esta incorporación, YPF resaltó que continuará impulsando la digitalización de sus operaciones y consolidando un modelo de seguridad basado en tecnología, inteligencia operativa y prevención, alineado con los más altos estándares de la industria energética.

La estrategia se enmarca en la visión compartida reiteradamente por Marín, en sus presentaciones ante la industria y eventos del sector energético, donde viene remarcando que el objetivo de la compañía es posicionarse de manera definitiva como "la empresa más tecnológica de la Argentina".

"YPF es la empresa más tecnológica de la Argentina, pero nuestro objetivo es llevar esa transformación más lejos para convertirla en una compañía competitiva a nivel mundial", señaló recientemente el ejecutivo al ponderar cómo la tecnología deben atravesar desde la producción en pozo hasta la relación directa con el cliente.

Ecosistema RTIC: del Upstream en Vaca Muerta a Puerto Madero

La puesta en marcha de la Sala RTIC Security es parte de un desarrollo que viene realizando la petrolera de un ecosistema integral de centros de inteligencia en tiempo real (Real Time Intelligence Center) que comenzó a desplegar en los últimos dos años.

En diciembre de 2024, la compañía dio el primer hito de esta transformación con la inauguración del RTIC Upstream en el piso 26 de su torre corporativa. Desde esa sala de control se supervisa al detalle la actividad en Vaca Muerta, conectando en tiempo real datos clave de perforación, fractura, producción y mantenimiento de infraestructura crítica.

Mediante la integración de analítica avanzada, algoritmos de inteligencia artificial y conectividad satelital vía Starlink en locaciones remotas, el centro permite seguir el comportamiento de más de 2.000 pozos activos y coordinar el despliegue de cientos de cuadrillas operativas en el terreno.

Este modelo de gestión remota redujo las fallas imprevistas, optimizó los tiempos no productivos en los equipos de torre y posibilitó una toma de decisiones descentralizada pero asistida de manera continua por especialistas.

Al tal punto llegó este desarrollo que la compañía con sus partners tecnológicos ya realizaron operaciones de perforación y fractura de manera 100% remota, una automatización que está aportando a sostener los récords de eficiencia y reducción de costos en la cuenca neuquina.

La supervisión del negocio comercial y la cadena downstream

A la par de la optimización en los campos de producción, la empresa extendió este concepto tecnológico hacia la etapa final de su cadena de valor con la apertura del RTIC enfocado en la Comercialización.

Operativo desde mediados de 2025 en el piso 11 del edificio sede de la firma, este espacio centraliza la información operacional del negocio downstream para monitorear el flujo diario de combustibles desde las refinerías hasta los tanques de la red de estaciones de servicio.

Desde este nodo se supervisa la logística de despacho terrestre y marítimo, los niveles de stock en plantas de almacenamiento y la demanda en tiempo real en los puntos de venta de todo el territorio.

La articulación entre la analítica de datos comerciales y la videovigilancia garantiza una trazabilidad sobre el transporte de hidrocarburos, y también una reacción coordinada ante cualquier cuello de botella en el suministro.

Estos centros de monitoreo, varios de ellos únicos en el mundo por la complejidad de sistemas implementados, representan un modelo operativo donde la tecnología es un activo estratégico transversal a todas las operaciones.

En esa línea, la compañía sumó también salas de control unificado en sus principales refinerías -como los complejos industriales de La Plata y Luján de Cuyo-, orientadas al seguimiento en tiempo real de los procesos de refinación, la eficiencia energética y la integridad de las unidades de conversión.

Con este despliegue que abarca desde la producción en pozo hasta la comercialización y el resguardo de la infraestructura, la petrolera fortalece la continuidad operativa, minimiza riesgos y consolida un estándar de innovación a partir de la digitalización en la industria energética regional.