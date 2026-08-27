La extracción de crudo alcanzó los 916.200 barriles diarios en julio. La meta del primer millón de barriles de la Argentina está pocos meses por delante

La producción de petróleo en todas las cuencas del país alcanzó en julio los 916.200 barriles diarios, un 17,2% más que el mismo mes de 2025, y logró así otra marca récord a nivel nacional por el impulso del no convencopnal de Vaca Muerta que marca el ritmo de la industria.

La Secretaría de Energía informó este jueves que el crecimiento en el desempeñó del sector petrolero se debe principalmente a la producción en la formación Vaca Muerta, donde se alcanzaron los 643.100 barriles diarios, lo que representa un incremento interanual del 26,4%.

Argentina produjo casi un millón de barriles de petróleo en un mes

De esta manera, la Argentina se encamina al esperado primer millón de barriles, resultado del acumulado de las cuencas productoras, algo que se estima se producirá a comienzos de 2027 por el ritmo de producción y por la habilitación de obras de transporte.

La clave de evacuación reside en el avance del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). La obra, diseñada para conectar la cuenca con la terminal marítima en Punta Colorada (Río Negro), habilitará con su puesta en marcha a fin de año una capacidad adicional de 190.000 barriles diarios, la que irá escalando secuencialmente hasta suerar el medio billón a lo largo de 2027.

El siguiente hito para la industria es lograr que Vaca Muerta por si sola logre el primer millón, en una carrera ya lanzada que permitiría comenzar la próxima décadas con el horizonte de 1,5 millón de barriles a la vista.

En gas natural, la producción nacional fue de 158,8 millones de metros cúbicos diarios, manteniéndose estable con respecto a los últimos meses, mientras que en Vaca Muerta logró un ritmo de producción de 96,5 millones de metros cúbicos diarios, un 5,9% más que el mismo mes del año anterior.

El club de países de un millón de barriles

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, pocos días trazó una meta ambiciosa para el horizonte de Vaca Muerta y aseguró que la Argentina ingresará en el grupo de países con capacidad exportar más de un millón de barriles de crudo por día.

El ejecutivo proyectó el impacto del no convencional: "La producción de petróleo creo que va a llegar al millón y medio de barriles tranquilamente. La Argentina va a lograr una marca que pocos países logran, que es exportar un millón de barriles. Es muy grande lo que hay ahí".

Alcanzar ese umbral colocaría a la Argentina en una categoría privilegiada dentro del mapa petrolero global. En la actualidad, apenas 15 países en el mundo ostentan un volumen de exportación neta que supera la barrera del millón de barriles diarios. El salto implicaría una transformación para lla balanza comercial, la economía local, y transformaría al país en un jugador energético global.

El ranking global se encuentra encabezado por Arabia Saudita, principal exportador del planeta con embarques que promedian entre 6,6 y 7 millones de barriles diarios. Le sigue Rusia, que mantiene despachos externos de entre 4,5 y 5 millones de bpd a través de rutas desviadas hacia Asia, mientras que Estados Unidos, consolida el tercer puesto global con 4 a 4,2 millones de bpd gracias al impulso no convencional de sus cuencas de shale.

Vaca Muerta, el motor de la producción

La provincia del Neuquén habpia vuelto a marcar otro rècord de producciòn durante julio y con un promedio de 658.639 barriles de petróleo por día, la actividad no convencional consolidó su marcha ascendente, empujó la extracción a un nuevo máximo histórico y refuerza el rol de la cuenca neuquina en el total nacional.

La actividad de julio representó un incremento del 1,64% en comparación con los valores registrados en junio. Sin embargo, el alza resulta aún más contundente cuando se observa la evolución de mediano plazo en el cual la producción se expandió un 24,37% frente a julio de 2025.

De acuerdo a las cifras del MInisterio de Energía de la provincia de Neuquèn, el comportamiento acumulado entre enero y julio de este año mostró un crecimiento del 31,28% respecto del mismo tramo del año previo.

El ascenso en la curva extractiva obedeció al repunte registrado en bloques de Vaca Muerta como el área Cruz de Lorena que tuvo un aporte adicional de 5.705 barriles diarios respecto del mes previo. Detrás se ubicaron Bajo del Choique-La Invernada que tiene un RIGI solicitado por u$s12.000 millones- con una suma de 5.452 barriles diarios, y Bajada del Palo Este, que sumó 3.176 barriles diarios. Completan la lista de mayor dinamismo Lindero Atravesado (+2.910 bbl/d) y Coirón Amargo Sureste (+2.408 bbl/d).

El complejo energético y minero al tope de exportaciones

Las exportaciones de la Argentina experimentaron una sólida recuperación durante el primer semestre de 2026, motorizadas principalmente por el dinamismo de la energía y los minerales. Según el informe sobre complejos exportadores publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las ventas totales al exterior alcanzaron los u$s49.511 millones entre enero y junio, lo que significó una expansión interanual del 24,6% en comparación con el mismo período de 2025.

El crecimiento global del valor exportado se sostuvo en un incremento combinado del 14,2% en las cantidades despachadas y del 9,0% en los precios internacionales. En este escenario, los diez principales complejos concentraron el 78,4% de los despachos totales de bienes.

Sin embargo, el rasgo sobresaliente del período fue el fuerte impulso de la extracción de hidrocarburos y la minería de litio y metalífera que mostraron los mayores saltos porcentuales de la economía argentina.

Wl complejo petrolero-petroquímico se afianzó como el segundo polo exportador del país -detrás de la soja- al registrar ventas récord de u$s8.116 millones en la serie histórica 2002-2026, con un salto interanual del 43,7%.

A la par, dentro del sector minero se destacó el extraordinario desempeño del litio, que creció un 186,3% interanual hasta los u$s1.126 millones, junto al avance del 56,8% del complejo de oro y plata, que alcanzó despachos por u$s 3.504 millones.