Minera canadiense Daura Gold va por el oro y la plata de Santa Cruz y busca financiamiento

La junior canadiense Daura Gold Corp. dio un paso decisivo para sostener su ambicioso plan de expansión en América del Sur. La compañía anunció formalmente la puesta en marcha de una colocación privada no intermediada con la que busca captar hasta u$s2 millones, fondos que se destinarán de manera prioritaria a consolidar los trabajos de exploración y perforación en la provincia de Santa Cruz, así como a impulsar sus activos en Perú.

La transacción bursátil contempla la emisión de un máximo de 8.695.652 unidades a un valor unitario de u$s0,23. De acuerdo a las especificaciones regulatorias informadas por la operadora, cada unidad colocada estará compuesta por una acción ordinaria de la empresa y medio warrant de compra.

Cada warrant ejecutable en su totalidad le otorgará al tenedor la posibilidad de suscribir una acción ordinaria adicional a un precio de ejercicio fijado en u$s0,375, ejercible dentro de un plazo límite de 24 meses contados desde la fecha de cierre de la operación. Como es habitual en el mercado de capitales minero de Canadá, la concretización final de este paquete de capitalización permanece supeditada a la revisión y posterior aprobación por parte de la bolsa TSX Venture Exchange, al tiempo que las acciones emitidas tendrán una restricción de reventa de cuatro meses y un día.

La captación de estas divisas resulta un engranaje estratégico clave para el pipeline de la firma. Los recursos netos serán inyectados para sostener el flujo de capital de trabajo general, pagar honorarios a intermediarios elegibles y, fundamentalmente, acelerar el ritmo de las operaciones sobre el terreno.

En el mapa argentino minero, los esfuerzos están centrados de lleno en los proyectos de metales preciosos Cerro Bayo y La Flora, ambos emplazados en una de las formaciones geológicas de mayor renombre internacional para el sector: el Macizo del Deseado, una vasta provincia geológica caracterizada por sus depósitos epitermales de alta ley en oro y plata.

La estrategia de la minera en Santa Cruz: del hallazgo a la perforación de Fase II

En el territorio santacruceño, Daura Gold opera a través de un acuerdo vinculante establecido con la firma Latin Metals Inc., mediante el cual ostenta la opción de adquirir una participación mayoritaria de hasta el 80% en la propiedad conjunta de Cerro Bayo y La Flora. Este movimiento estratégico ubica a la compañía dentro del núcleo más dinámico de la minería metalífera nacional, en una jurisdicción que históricamente ha liderado las exportaciones mineras argentinas.

Los avances de campo mostraron signos muy alentadores durante los primeros meses del año. Con la nueva inyección de capital en marcha, el próximo gran hito operativo de la canadiense en Argentina tiene fecha de inicio confirmada: octubre de 2026. Durante ese mes, se ejecutará la Fase II de perforación en la provincia, una campaña que apuntará no solo a comprobar la extensión lateral y en profundidad de las vetas descubiertas en Cerro Bayo, sino a perforar por primera vez en La Flora. Esto arrojó métricas geológicas que llamaron la atención de los analistas de mercado. En el caso de Cerro Bayo, los resultados informados durante mayo pasado destacaron interceptos de alto valor mineral: en uno de los pozos se identificó un tramo de 1,95 metros con una ley de 8,83 gramos por tonelada (g/t) de oro, mientras que otra perforación reportó una muestra de 1,8 metros con nada menos que 739 g/t de plata, confirmando la presencia de estructuras mineralizadas continuas y profundas.

Por el lado de La Flora, un activo que se mantenía históricamente sin sondeos profundos previos, las tareas iniciales de exploración de superficie y muestreo arrojaron leyes extraordinarias de hasta 63,88 g/t de oro y 175,34 g/t de plata. Estos descubrimientos de superficie sirvieron para delinear el objetivo geológico sobre el que se estructurará la siguiente etapa operativa.

Con la nueva inyección de capital en marcha, el próximo gran hito operativo de la canadiense en Argentina tiene fecha de inicio confirmada: octubre de 2026. Durante ese mes, la compañía desplegará la Fase II de perforación, una campaña que apuntará no solo a comprobar la extensión lateral y en profundidad de las vetas descubiertas en Cerro Bayo, sino a perforar por primera vez en La Flora para testear en profundidad las anomalías detectadas en superficie. El uso de tecnologías complementarias, incluyendo plataformas de análisis geológico asistidas por inteligencia artificial, forma parte de las metodologías implementadas para optimizar las tasas de éxito en el objetivo de delimitar nuevos recursos de alta ley.

Un portafolio bi-nacional entre Argentina y Perú

La colocación privada por u$s2 millones no solo financiará el ritmo operativo en el Macizo del Deseado, sino que respaldará el avance paralelo de la cartera de exploración de Daura Gold en Perú, diversificando el riesgo geológico de la minera en dos de las jurisdicciones más prolíficas de Sudamérica.

En el mercado peruano, la empresa controla el 100% de la propiedad en un paquete de concesiones que supera las 18.000 hectáreas localizadas en la región de Áncash. El activo insignia de esta división es el proyecto Antonella-Libélulas, que abarca un bloque continuo de 10.600 hectáreas y constituye el foco principal de las actividades de prospección de la minera en ese país.