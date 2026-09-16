La provincia condiciona las concesiones a que las petroleras aseguren la evacuación de crudo. Sin capacidad en oleoductos no habrá más bloques

La Provincia del Neuquén decidió aplicar un giro estructural en los requisitos de acceso al subsuelo no convencional. Tras años de priorizar los compromisos de perforación y completación en el upstream, la gestión provincial condicionará el otorgamiento de nuevas Concesiones de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCH) a que las compañías acrediten de manera fehaciente su capacidad de evacuación.

La postura fue confirmada por el ministro de Energía neuquino, Gustavo Medele, quien ratificó que la infraestructura de midstream se transformó en la variable crítica para habilitar nuevos desarrollos.

El diagnóstico del Ejecutivo neuquino responde a un cuello de botella logístico inminente frente a una producción que ya alcanzó récords históricos de 648.114 barriles diarios de petróleo en la cuenca.

Si bien las ampliaciones en marcha buscan descomprimir el cuello de botella -como el plan Duplicar de Oldelval, que suma 200.000 barriles por día, o el mega oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), proyectado para evacuar entre 550.000 y 700.000 barriles diarios hacia el Atlántico-, la mayor parte de esos bloques de capacidad ya está comprometida bajo contratos firmes ship-or-pay.

Bajo este panorama, Neuquén busca evitar que la falta de transporte limite la operación de los yacimientos que ya están en producción continua.

Impacto en el modelo de negocios

La exigencia de un plan formal de evacuación reconfigura las condiciones de juego para las empresas de exploración y producción (E&P):

Financiación obligatoria de infraestructura: Las compañías que pretendan adjudicarse nuevos bloques deberán integrarse como cargadores o accionistas en futuras expansiones del sistema, como un eventual proyecto "Triplicar" de Oldelval para responder a la meta provincial de 2 millones de barriles diarios.

Barrera de capital para independientes: La medida favorece a las grandes jugadoras integradas con capacidad de balance para asumir compromisos de transporte a largo plazo, mientras que eleva de forma drástica el umbral financiero de ingreso para las operadoras medianas y menores.

Freno a la especulación inmobiliaria: Con esta regulación, la autoridad de aplicación busca desarticular el fenómeno del land grabbing para impedir la retención especulativa de hectáreas sin inversión real.

Cargas provinciales y marco regulatorio en marcha

El nuevo requisito de evacuación se suma al esquema financiero que la provincia viene consolidando en las últimas licitaciones y en la antesala de la Ronda 2/2026 de Vaca Muerta, que contempla la puesta en oferta de 15 bloques no convencionales.

En dicho esquema, las empresas ya deben contemplar el pago anticipado de un bono de infraestructura equivalente al 6% de las regalías estimadas —destinado a la repavimentación y obra vial del Circuito Petrolero— además de mantener el carreo (carried interest) del 10% en favor de la estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

Pese a la contundencia de los anuncios públicos, la medida aún transita su etapa de diseño legal. Para cobrar fuerza operativa y seguridad jurídica, el requisito deberá plasmarse formalmente mediante una resolución del Ministerio de Energía o un decreto del Poder Ejecutivo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia del Neuquén.

La norma deberá reglamentar la validez de los contratos presentados, los plazos de ejecución de las obras asociadas y las penalidades o causales de caducidad del área en caso de incumplir con las metas de transporte comprometidas.

Sostenibilidad y pos-petróleo, las otras batallas normativas

La exigencia de capacidad de evacuación forma parte de un paquete de reformas estructurales con las que el Ejecutivo neuquino busca modernizar el marco regulatorio del shale. Hay una serie de medidas que se viene implementando en las últimas semanas que prometen delinear un nuevo perfil productivo.

En la agenda ambiental, la Provincia avanza en la implementación de un canon diferenciado para incentivar el reúso de agua en las etapas de fractura. Con un consumo medio que oscila entre los 30.000 y 60.000 metros cúbicos de agua por pozo en los desarrollos no convencionales, la autoridad hídrica provincial busca penalizar económicamente el vertido o el uso exclusivo de agua dulce del río Neuquén, obligando a las operadoras a invertir en plantas de tratamiento para reciclar el agua de producción (flowback).

A la par de la gestión del recurso hídrico, Neuquén avanza en un esquema de medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones de gases de efecto invernadero dirigidas a las operaciones del upstream.

La meta provincial apunta a monitorear en tiempo real el venteo (flaring) y las fugas fugitivas de metano en yacimientos que operan a alta presión. Con este estándar, la gestión energética local busca certificar la huella de carbono de la Cuenca Neuquina para garantizar que el crudo de Vaca Muerta cumpla con las normativas ambientales que exige el mercado europeo y los mercados internacionales de exportación.

En el frente de la infraestructura terrestre, el gobierno neuquino aceleró el involucramiento directo del sector privado en el financiamiento y mantenimiento de la red vial. A través del cobro de contribuciones especiales y de los bonos de infraestructura exigidos en las concesiones, las petroleras financian obras clave de pavimentación en las rutas provinciales 7, 17 y 67, vías por las que transitan diariamente más de 3.000 camiones de transporte pesado y equipos de completación.

Por último, la administración provincial comenzó a delinear la visión de mediano y largo plazo orientada a la planificación del escenario "pos-Vaca Muerta". La estrategia contempla la creación de un fondo de desarrollo soberano alimentado por un porcentaje de las regalías no convencionales, con el objetivo de diversificar la matriz productiva provincial.

Estos recursos se destinarán a proyectos de energías renovables, parques solares e infraestructura turística y agroindustrial, anticipando la transición energética y garantizando un esquema de sustentabilidad financiera para la provincia una vez alcanzado el pico de producción del shale.