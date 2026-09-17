Pymes de biocombustibles envían a Milei una carta de alerta por su futuro

A través de una extensa misiva enviada al presidente, Javier Milei, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) formalizó una dramática advertencia sobre el impacto devastador que tendría la eventual sanción de proyecto de nueva ley sectorial ue impulsa el gobierno, de mantenerse el texto tal como se encuentra redactado en la Cámara Alta.

La discusión legislativa en torno al nuevo marco regulatorio para la industria de las energías renovables ingresó en una etapa de alta definición política. Tras el reciente dictamen de mayoría aprobado en un plenario de comisiones de la Cámara de Senadores para el proyecto de Ley de Biocombustibles, las pequeñas y medianas empresas del sector decidieron recurrir directamente a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo.

La entidad, que nuclea a la totalidad de las pymes productoras de biodiésel ubicadas en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, dejó en claro que la propuesta promovida en el Congreso amenaza de forma directa con paralizar sus operaciones.

En el inicio de la carta, los industriales de la Cepreb expusieron la gravedad de la coyuntura y la necesidad de abrir una instancia de concertación antes de que el texto llegue al recinto: "Escribimos porque el proyecto de ley de biocombustibles que impulsa su Gobierno, tal como fue dictaminado, amenaza con hacer desaparecer a nuestras empresas; y antes de que eso ocurra, entendemos que es nuestro deber agotar todas las vías del diálogo institucional para que ello no suceda".

Acuerdo por la reforma pero no con ejes centrales

A pesar de manifestar su acuerdo conceptual con la modernización del régimen actual, el aumento de los porcentajes de mezcla obligatoria en surtidor y el avance hacia un escenario de mayor compulsa comercial, el sector denunció la existencia de tratos asimétricos e inequidades en la letra del dictamen.

Para las pymes regionales, la iniciativa aprobada en comisión otorga esquemas de resguardo específicos a otros actores de la cadena como el bioetanol de caña de azúcar y las plantas de biodiésel localizadas en Santa Fe, mientras desampara al segmento no integrado que elabora combustibles en el interior del país.

De acuerdo con el pronunciamiento institucional, la alteración del esquema fijado originalmente por la Ley 27.640 supone una vulneración directa a las condiciones bajo las cuales se realizaron desembolsos de capital productivo en la Argentina.

Uno de los ejes más incisivos del documento rubricado por Federico Martelli, director ejecutivo de CEPREB, radica en el análisis sobre la naturaleza regulatoria del articulado procesado en las comisiones del Senado. Desde la perspectiva de las pymes, el dictamen lejos está de consagrar un esquema de libre concurrencia, toda vez que mantiene la fijación de cupos y mecanismos de intervención pero redistribuye sus beneficios en favor de los grupos agroexportadores de mayor envergadura económica.

La Cepreb advierte sobre "una desregulación que no lo es"

En ese apartado, el comunicado enviado al jefe de Estado señala de manera textual. "Con toda franqueza, Señor Presidente: el proyecto se presenta como una desregulación, pero no lo es. El proyecto segmenta, asigna cupos y fija precios de referencia. No elimina la regulación, la cambia de manos. Desregula para unos pocos y deja a los demás fuera del mercado".

Asimismo, la misiva profundiza sobre la distorsión estructural que genera obligar a competir en igualdad de condiciones a empresas que deben adquirir la materia prima con aquellos conglomerados que la producen en sus propios complejos industriales: "La pyme regional debe comprarle el insumo principal a su propio competidor, y encima soporta el flete al estar lejos del puerto. Poner a competir en igualdad a quién fabrica el insumo con quien debe comprárselo no es libre mercado: es una cancha inclinada".

Por otro lado, la cámara empresaria enfatizó el daño que ocasionaría la ruptura abrupta de las reglas de juego previas sobre la confianza de los inversores. Al respecto, la nota cuestiona la contradicción de modificar un ordenamiento legal vigente mientras de forma paralela se buscan atraer grandes capitales a la Argentina.

"Derogar ese régimen -conmsidera- cinco años antes de su vencimiento, para excluir del mercado a quienes invirtieron de buena fe, vulnera la seguridad jurídica que su propio Gobierno con acierto reivindica como condición del desarrollo". El texto concluye este punto interpelando al Presidente sobre el contraste de la medida: "Nos preguntamos, con sincero desconcierto: si se crean regímenes para proteger inversiones futuras, ¿por qué se destruye uno vigente, con plazo cierto, que hoy genera trabajo y arraigo?".

La propuesta de consenso para preservar el trabajo regional

Además de detallar las consecuencias negativas sobre las economías regionales advirtiendo que el cierre de instalaciones afectará el valor agregado en origen, la actividad de más de 400 empresas extrusoras y la recaudación de los municipios del interior, la entidad empresarial acercó a la Casa Rosada un proyecto alternativo de integración sectorial. La propuesta de las pymes plantea fijar un corte total de biodiésel del 12,5%, equilibrando las pretensiones de los distintos actores del mercado.

El esquema propuesto por la cámara contempla estructurar la demanda en tres franjas bien delimitadas para evitar abusos de posición dominante, es decir, un 5% reservado para las pymes regionales ubicadas a más de 80 kilómetros del nodo portuario de Rosario, un 2,5% asignado a las plantas no integradas del cordón portuario y un 5% abierto al libre mercado para que ingresen las grandes industrias aceiteras integradas que hoy no participan del abastecimiento doméstico.

Según la visión de la entidad, este diseño permitirá escalar la oferta bioenergética de la Argentina sin expulsar a los productores históricos, y a modo de cierre, el comunicado remitido a Milei sintetiza la postura de las fábricas del interior con un encendido llamado al diálogo y a la equidad de condiciones en el proceso legislativo.

"Señor Presidente, le escribimos quienes producimos, invertimos y damos trabajo en el interior de la Argentina. No le pedimos que nos regale nada. Le pedimos que no se nos condene a desaparecer con la firma de una ley que, en nombre de la libertad, nos quita la posibilidad de competir".

Las empresas aglutinadas en CEPREB ratificaron su total predisposición para mantener encuentros técnicos con las autoridades nacionales en busca de alcanzar una redacción de consenso antes del debate parlamentario definitivo.